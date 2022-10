Kissa sai napattua presidentti Tarja Halosen kuulolaitteen.

Presidentti Tarja Halonen esiintyi Helsingin Kirjamessuilla perjantaina rauhankeskustelussa, jonka nimi oli Kultur, identitet ocf fred.

Ruotsiksi käytyyn keskusteluun osallistuivat myös Christian Lång, Inger Wiren, Viveca Dahl ja Laura Londenius.

Samalla julkistettiin presidentti Halosen valitsema vuoden ruotsinkielinen kulttuurilehti (Årets kulturtidskrift) Fredsposten.

Syyskuussa lonkkaleikkauksessa ollut presidentti käveli reippaasti kepin avulla. Noustessaan esiintymislavalle hän jätti kepin turvamiehensä huostaan.

– Juu, olin lonkkaleikkauksessa, mutta vielä vähän aikaa käytän tukea, Tarja Halonen kertoi.

Keskustelun jälkeen presidentti Tarja Halonen kertoi Ilta-Sanomille kohtaamastaan kommelluksesta. Hetkeä ennen hän oli harmitellut turvamiehelleen jotain, minkä kissa oli syönyt. Ilta-Sanomien kysyttyä, onko kyseessä ehkä muistiinpanot, presidentti Halonen paljasti asian todellisen luonteen.

– Kissa söi mun kuulolaitteen, tai ei se syönyt, vaan meinasi syödä kuulolaitteeni ja sain sen lopulta pois, Tarja Halonen kertoi.

– Työnsin sen takintaskuun. Minähän kuulen kaikki naistenäänet hyvin, mutta mun vasen korva ei kuule miestenääniä. Tosin mun mieheni sanoo, ettei hän mitään eroa näe ennen ja jälkeen onnettomuuden, hän jatkoi naurahtaen.

– Kuulen kyllä nyt ihan hyvin. Kissa koetti vaikuttaa asiaan, mutta ei onnistunut.

Kymmenen vuotta sitten presidentti Halonen sai silloiselta Venäjän presidentti Dmitri Medvedeviltä lahjaksi Neva masquerade -rotuisen kissan, jolle emäntä antoi nimen Meggi.

Halonen myönsi, että tempun takana oli sama kissa.

– Joo, se on Medvedevin kissa, mutta se on muuten hyvin vanha kunnianarvoisa rouva. Sehän on jo kymmenen vuotta vanha.