Italiassa joukkopuukotus, Arsenal-pelaaja uhrina

Puukotus tapahtui Milanossa.

Espanjalainen Pablo Mari on Arsenalin lainapelaaja.

Yksi kuoli ja useita loukkaantui joukkopuukotuksessa Italiassa. Yksi uhreista on Monzan ja Arsenalin pelaaja Pablo Mari.

Joukkopuukotuksesta kertovat monet uutistoimistot.

Isku tapahtui iltapäivällä Milanon lähistöllä Carrefourin kaupassa, kertoo Football Italia -sivusto. Sivuston mukaan puukotuksen uhreja on viisi, kolme heistä on kriittisessä tilassa. He saivat pahoja haavoja ylävartaloonsa.

Surmansa sai kaupan kassa.

Alustavien tietojen mukaan 46-vuotias italialainen mies otti puukon esiin ja alkoi umpimähkään puukottaa kaupassa asioivia.