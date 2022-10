Sofi Oksanen suomii jälleen Esko Ahoa ja Paavo Lipposta: ”Tuskin äänestäjät halusivat heidät ajamaan Venäjän asioita”

Kirjailija Sofi Oksasen mielestä Suomen entiset pääministerit ovat pettäneet maansa. Oksanen vieraili ISTV:n Ukraina-studiossa.

Ukraina-studiossa vieraillut kirjailija Sofi Oksanen arvioi suorasanaisesti, että Suomen Venäjä-asiantuntijuus näyttäytyy maailmalla ruusuisempana kuin se todellisuudessa on.

Maailmalla Suomen Venäjä-tietous on kerännyt kehuja Venäjän sotaa Ukrainassa ja Suomen Nato-jäsenhakemusta koskeneissa uutisissa. Oksasen mielestä kovimmat asiantuntijat ovat kuitenkin joutuneet kestämään vuosien ja vuosikymmenten kuluessa rajua kritiikkiä. Arvostusta ei ole vieläkään tullut tarpeeksi.

– Suomessa moni haluaa nähdä Suomen suurena Venäjä-asiantuntijana. Jos joku ulkomaalainen sanoo jotakin positiivista Suomen Venäjä-asiantuntijuudesta, niin suomalaiset ovat hirvittävän tyytyväisiä itseensä, Oksanen totesi.

Hän jatkoi, että Suomella on myös todellisia Venäjä-asiantuntijoita esimerkiksi Puolustusvoimissa, energiapolitiikassa ja taloudessa. Tällaisia ovat Oksasen mielestä esimerkiksi Venäjän energia-aseesta jo pitkään kirjoittanut Veli-Pekka Tynkkynen sekä huippuluokan idäntutkija ja emeritus-professori Tauno Tiusanen.

– Kun puhutaan Suomen yleisestä Venäjä-asiantuntijuudesta, niin ei kuitenkaan viitata näihin henkilöihin. Kun nämä ihmiset ovat sanoneet jotakin Venäjästä, niin heitä on pilkattu, maalitettu ja heidän asiantuntijuutensa on kyseenalaistettu.

Erityisen tiukkaa kritiikkiä Oksanen antoi suorassa lähetyksessä 1990-luvun suomalaisille kärkipoliitikoille.

– Kun puhutaan tällaisesta mytologisiin mittasuhteisiin menneestä Venäjä-asiantuntijuudesta, niin ei viitata oikeisiin asiantuntijoihin. Sen sijaan viitataan poliitikkoihin, jotka ovat pikemminkin Venäjä-myötäilijöitä.

– Jos ajatellaan pääministereitä, eli Esko Ahoa ja Paavo Lipposta, niin minun mielestäni he ovat selkeästi maanpettureita. He ovat käyttäneet hyväkseen valta-asemaansa edistääkseen Venäjän etuja. He ovat itse asiassa pettäneet äänestäjien luottamuksen. En usko, että äänestäjät ovat äänestäneet heitä ajamaan Venäjän asioita. Sitten he ovat vielä käärineet tästä rahaa taskuihinsa.

Kirjailija Sofi Oksasen mielestä Neuvostoliiton vaikuttajaverkoston ulottumista Suomeen olisi tutkittava lisää. Hän viittaa kirjailija ja toisinajattelija Vladimir Bukovskiin, joka ehdotti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen samanlaisia oikeudenkäyntejä kuin Nürnbergissä järjestettiin natsi-Saksan johtajien tuomitsemiseksi.

– Bukovski oli 1990-luvulla mukana tutkimassa Neuvostoajan rikoksia. Silloin mietittiin, mihin päin Venäjällä lähdetään ja harkittiin, pitäisikö järjestää oikeudenkäyntejä. Hän valmisteli ja tutki asioita ja hänellä oli myös pääsy arkistoihin. Se oli erilaista aikaa kuin tämä.

Bukovski ei ollut ainoastaan oikeudenkäyntien puolella vaan piti niitä aivan välttämättöminä. Moni asettui kuitenkin vastustamaan oikeudenkäyntejä eikä sellaisia koskaan järjestetty. Bukovski kertoi julkisesti mielipiteensä vastustuksen syistä.

– Hänen mielipiteensä oli se, että näiden mielipiteiden (vastuksen) syynä olivat ne arkistomateriaalit, joita Moskovassa on. Oikeudenkäynnit olisivat tarkoittaneet asiakirjojen julkituloa. Se taas olisi paljastanut, kuinka mittava vaikuttajaverkosto Neuvostoliitolla oli lännessä.

