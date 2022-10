Venäjä aikoo desatanoida Ukrainan – Mika Aaltola kertoo, mitä ”pyhällä sodalla” haetaan

Venäjän puhe Ukrainan desatanisaatiosta eli saatanasta puhdistamisesta kuvaa Venäjän ahdinkoa sodassa, sanoo Mika Aaltola.

Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Aleksei Pavlov vaati tiistaina Argumenty i Fakty -lehden haastattelussa Ukrainan pikaista ”desatanisaatiota” eli saatanasta puhdistamista. Hänen mukaansa Ukrainasta on tullut ”hyperlahko”, jossa ortodoksisten arvojen kunnioittaminen on unohdettu ja saatanan kirkko leviää.

Venäjä on aiemmin ilmoittanut, että sen helmikuussa käynnistämän ”sotilaallisen erikoisoperaation” tavoitteisiin kuuluvat muun muassa Ukrainan ”denatsifikaatio” sekä ”demilitarisaatio”.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan puheet saatanasta puhdistamisesta ovat merkki siitä, että ahdingossa oleva Venäjä hakee sodalle oikeutusta.

– Denatsifikaatio eli pois-natsistaminen on muuttunut uskonnolliseksi kieleksi, pois-saatanallistamiseksi. Siinä on pyhän sodan piirteitä. Sodalle haetaan oikeutusta sitä kautta, että käydään kamppailua länttä vastaan, joka on Venäjän mukaan vääräuskoinen ja paha.

Aaltolan mukaan sodan oikeutus on myös Venäjällä heikkoa. Siksi Venäjä ottaa käyttöön sodan syvetessä yhä mahtipontisempia termejä.

– Venäjän käyttämässä kielessä kamppailu on hyvän ja pahan välinen. Venäjälle vihollinen edustaa läntistä pahuutta ja se auttaa vihollisen epäinhimillistämisessä. Venäjän mediassakin tätä piirrettä on näkynyt viime aikoina korostuneesti.

Venäjän puhe desatanisaatiosta on Aaltolan mukaan hyvin poikkeuksellista.

– Venäjä käy sotaa eurooppalaista valtiota vastaan, joka ei ole kristikunnan ulkopuolinen. Kun Venäjä väläyttelee ydinaseitaan ja käyttää sotarikoksia sotakeinona, se kertoo siitä, kuinka perustavanlaatuinen kamppailu sota on. Venäjä näkee kaikki keinot hyveellisenä sodassa.

Aaltolan mukaan Venäjällä puheisiin saatanasta puhdistamisesta ja ukrainalaisten uskonnollisuudesta saatetaan uskoa piireissä, joiden ajatusmaailma on hyvin vanhoillinen ja konservatiivinen.

Lännessä puheet voivat Aaltolan mukaan mennä läpi erilaisissa salaliittopiireissä, mutta läntistä valtavirtaa niillä ei saavuteta.

Aaltola nostaa esiin myös saatanan antisemiittisen puolen.

– Eurooppalaisessa ja venäläisessäkin sielunmaisemassa saatanalla on antisemiittinen puoli, joka voidaan ymmärtää suhteessa Ukrainan juutalaiseen presidenttiin Volodymyr Zelenskyiin. Sitä kautta Venäjä korostaa Ukrainan vääräuskoisuutta ja viekkautta.

Venäjä alkaa käyttää Aaltolan mukaan omassa propagandassaan todennäköisesti enemmän antisemiittistä sisältöä.

– Se sopii läntisiin salaliittoteorioihin, koska antisemitismi on yksi niiden juuri.

Kyiv Independent -lehden toimittaja Anastasia Lapatina kumosi Aleksei Pavlovin absurdit väitteet keskiviikkona twiiteissään, joissa hän purki tilastotietoja ukrainalaisten uskonnollisuudesta.

Lapatinan mukaan todellisuudessa noin 70 prosenttia ukrainalaisista katsoo olevansa uskonnollisia. 60 prosenttia ukrainalaisista kertoo olevansa ortodokseja, 10 prosenttia katolisia, 1,5 prosenttia protestantteja ja 8,5 prosenttia ”vain kristittyjä” ilman sen tarkempaa luokittelua. Lisäksi maassa elää juutalais- ja muslimivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, joiden määrä liikkunee sadoissatuhansissa.

Noin 20 prosenttia ukrainalaisista ei pidä itseään uskonnollisena. Uskonnollisiksi ilmoittautuneista ukrainalaisista puolet kertoi osallistuvansa jumalanpalveluksiin ja muihin uskonnollisiin tapaamisiin.

Lapatinan lähteenä on Razumkov-ajatushautomon viimevuotinen

tutkimus

.

– He eivät löytäneet natseja Ukrainasta, joten nyt he etsivät itse Saatanaa. Kuka on seuraava? Lapatina pohti twiiteissään.

