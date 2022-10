Sauna on monelle suomalaiselle pyhä asia. Se on kuin koti, pyhä paikka, jossa pitää osata käyttäytyä.

Ilta-Sanomien lukijat ovat kertoneet antaumuksella siitä, kuinka saunassa tulee käyttäytyä – ja mitkä kanssasaunojien toimet saavat veren kiehumaan.

Vastauksissa toistuivat muun muassa kukkoilu ja rauhallisuus.

Osa koki myös, että kanssasaunoja oli halunnut pönkittää omaa egoaan näyttämällä kestävänsä superkovia löylyjä.

Ikiaikainen perinne on kirvoittanut jo historian takamailla kirjailijoita kuvailemaan saunomisen tärkeyttä sekä mysteeriä.

– Tulkoon hallat ja harmit ja muut – sauna, tuo korpunut ja musta, jossa on avarat lautehet, se se immeisen täällä murheen laaksossa äksiisissä pitää, totesi muun muassa Ilmari Kianto.

– Saunanlöyly, sehän sairaan ruumiin ja sielun paras lääke täällä, näki taas Aleksis Kivi.

Kansanrunousarkistosta löytyy myös varsin osuva sanonta, joka on peräisin Toksovasta Inkerinmaalta.

– Ennen viikon syömättä, ennen ko lauantain saunatta.

Pahinta on saunaraivo: heitetään löylyä ihan överisti ja jos pyytää vähemmän löylyä, niin vastataan jotain hyvin töykeästi. Yleiset saunat on kaikille tarkoitettu, näin ollen löylyäkin tulisi olla kohtuudella eikä minkään marginaaliryhmän mukaan kummassakaan ääripäässä. Ikävää että saunaan tullaan pätemään ja osoittamaan kestävyyttä, kun muut haluavat vain saunoa rennosti. Jos on kovan löylyn ystävä, niin sitä mieltymystä toteutetaan kotona eikä yleisessä saunassa. Tämä on aivan selkeä juttu. Yleiset tilat noudattaa kultaista keskitietä ja valtaryhmän mukaan mennään. Saunaraivoajat jääkää kotiin, tai heille voisi antaa porttikiellon. Kiitos.

Sari

Niin hieno keksintö kuin sauna onkin, ei saunomisesta ole tarpeen tehdä tarkkaa kaavaa seuraavaa rituaalia. Saunan arvo ei riipu siitä, kuinka pyhänä sitä pidetään. Siitä johtuen ei ole myöskään saunatapoja, vaan ainoastaan tapoja. On myös yllättävää, että sauna on juuri suomalainen kulttuuri-ikoni, sillä rajojemme takana niin idässä, lännessä kuin etelässäkin on myös saunoja, ja on todennäköisesti ollut jo ennen kuin Suomen heimot olivat nykyisille sijoilleen asettuneet. Älkäämme omiko kaikkea kunniaa itsellemme.

Juha-Petri

Sauna on rauhallinen paikka, minkä vuoksi siellä pitää myös itse käyttäytyä rauhallisesti. Eniten ärsyttää se, jos muut jo saunassa olevat ihmiset eivät huomioi uutta saunaan tulijaa. Eli että ei tiivistetä ja tehdä tilaa. Sitten joutuu pahoittelemaan, että ”anteeksi onko täällä tilaa”. Kyllä minunkin peppuni pitäisi mahtua lauteille.

Alina