Poliisilta uutta tietoa: Tuusulan epäilty ampuja varasti aseen ja auton, lähti sitten ammuskelemaan

Poliisi paljastaa tiedotteessaan uusia tietoja Tuusulan Kellokoskella sunnuntaina tapahtuneesta ampumisesta.

Poliisin mukaan miehen epäillään saaneen käyttämänsä aseen haltuunsa murtautumalla saman yön aikana Tuusulassa sijaitsevaan asuntoon.

Aseen lisäksi epäilty anasti asunnon pihalla olleen auton, jolla ajoi hieman myöhemmin Rajalinnan teollisuusalueella sijaitsevalle moottoripyöräkerhon kerhotilalle ja aloitti ampumisen.

Epäilty vangittiin keskiviikkona 26. lokakuuta Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin murhan yrityksestä. Ampumisesta epäilty mies on noin 30-vuotias.

Poliisi kertoo, että ampumisen aikana kerhotilalla oli yhteensä kahdeksan henkilöä. Kerhotilalla olleet taltuttivat ampujan. Tässä yhteydessä ampuja sai lieviä vammoja.

– Aiemmin tästä tapauksesta julkaistuissa tiedotteissa kerroimme, että kerhotiloilla olevia henkilöitä epäiltiin törkeästä pahoinpitelystä. Tältä osin rikosnimike on muuttunut pahoinpitelyksi ja siitä epäilemme enää kahta henkilöä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen sanoo tiedotteessa.

Poliisin käsityksen mukaan ampuja oli ollut paikalla lauantaina moottoripyöräkerhon tiloissa järjestetyissä juhlissa.

Moottoripyöräkerho Viikinki MC järjesti kerhotiloissaan lauantaina syntymäpäiväjuhlat, joista oli tiedotettu etukäteen Facebookissa.

Minkkinen sanoo nyt, että poliisin käsityksen mukaan epäilty oli riitaantunut juhlissa jonkun kanssa, minkä jälkeen hänet oli poistettu kerhotiloista.

– Tästä hän on sitten suivaantunut.

Tämän jälkeen epäilty on poliisin käsityksen mukaan siis murtautunut entuudestaan tietämänsä henkilön asuntoon, varastanut sieltä aseen ja pihasta auton. Minkkisen mukaan poliisilla on käsitys, että epäilty on ollut tietoinen aseen olemassaolosta mennessään asuntoon. Poliisin mukaan kyseessä oli luvallinen ase.

Myöhemmin sunnuntaiaamuna mies oli palannut kerhotilalle aseen kanssa. Poliisin käsityksen mukaan epäilty ei ollut moottoripyöräkerhon jäsen. Minkkisen mukaan paikalla olleet olivat todellisessa vaarassa.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että ampujalla on aiempaa rikostaustaa.