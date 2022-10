Yksityishenkilö lahjoitti yli miljoona euroa Ateneumille – ”Olemme äärimmäisen onnellisia”

Lahjoittaja ei ollut entuudestaan tuttu museon henkilökunnalle.

Suomalainen yksityishenkilö on lahjoittanut Kansallisgallerialle yli miljoona euroa. Testamenttilahjoitus tullaan käyttämään Ateneumin taidemuseon näyttely- ja museotoimintaan.

Museonjohtaja Marja Sakarin mukaan kyseessä on ainutlaatuinen lahjoitus museon historiassa.

– Olemme äärimmäisen onnellisia ja kiitollisia tällaisesta rahasummasta. Tämä auttaa meitä parantamaan huomattavasti toimintaamme lähivuosina, Sakari sanoo.

Sakari kertoo, ettei lahjoituksen tehnyt henkilö ollut entuudestaan tuttu museon henkilökunnalle.

– Erityisen hienoa on se, että lahjoittaja ei ole halunnut nimeään esille. Tässä ei ole ajateltu itselle tulevaa hyötyä, vaan tämä on todella taiteenrakastajan lahjoitus. Kyseessä ei ole kukaan tunnettu henkilö. Hän on varmaankin käynyt täällä niin kuin kuka tahansa museokävijä, Sakari sanoo.

Lahjoitusrahoja käytetään muun muassa museon ilmaispäivien lisäämiseen. Nykyisin ilmaispäiviä on noin kolme vuodessa, mutta ensi vuodesta alkaen niitä pyritään järjestämään noin kuusi.

Sakari sanoo, että lahjoituksen avulla Ateneumia halutaan tehdä saavutettavammaksi yleisölle. Rahoilla esimerkiksi palkataan tuottaja museon Kaikuu-hankkeeseen, jossa järjestetään muun muassa selkokielisiä opastuksia.

Osa lahjoituksesta käytetään museon kokoelmanäyttelyn elämyksellisyyden lisäämiseen.

– Uuteen kokoelmanäyttelyyn on tarkoitus tehdä ääniopas, jota pystytään mahdollisesti käyttämään muissakin näyttelyissä. Se auttaa avaamaan sisältöjä ja helpottaa yleisön näyttelykokemusta, Sakari sanoo.

Lisäksi museo haluaa kehittää vaikuttavuuttaan palkkaamalla vierailevan tutkijan, joka on mukana kansainvälisissä hankkeissa.

Ateneum on ollut suljettuna yleisöltä ilmanvaihtoremontin vuoksi maaliskuusta 2022 alkaen. Museo avautuu uudelleen alkuvuodesta 2023. Uusi kokoelmanäyttely avataan yhtä aikaa museorakennuksen kanssa.