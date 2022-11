Näin sota vaikutti suomalaisen ja venäläisen avioliittoon: ”Kyllä se osui syvästi”

Maailmantilanne on koetellut suomalais-venäläisen avioparin Valtteri Simosen ja Elena Spirinan arkea ja työtä kovalla kädellä.

Vuosituhannen alussa helsinkiläisellä näyttelijällä ja ohjaajalla Valtteri Simosella oli Venäjästä optimistinen ajatus. Hän oli opiskellut Pietarin näyttämötaiteiden akatemiassa, tehnyt maassa töitä ja rakastunut venäläiseen kurssikaveriinsa. Simonen oli jopa kuvitellut voivansa jäädä maahan ja ajatteli, että Venäjä alkaisi kulkea lopulta parempaan suuntaan.

– Sanoin silloin, että 10–15 vuotta, niin Venäjälläkin alkaa hommat luistaa. Se oli idioottimainen ajatus.

Nyt 20 vuotta myöhemmin Simonen ja hänen näyttelijäpuolisonsa Elena Spirina istuvat yhteisen teatterinsa tiloissa Helsingissä ja kertovat menettäneensä lopullisesti uskonsa Venäjän hallintoon. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa oli valtava järkytys ja pettymys molemmille. Erityisen raskas tilanne on ollut Vladivostokin lähellä kasvaneelle Spirinalle. Hänkin vastustaa kiivaasti Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnon tekoja, mutta on samalla huolissaan Pietarissa asuvista sukulaisistaan ja suree oman kotimaansa kansan ja kulttuurin kohtaloa.

– Ei ole sanoja kuvailemaan tätä. On kyse katastrofista. Ukrainaan hyökkääminen on teko, jota ei voi antaa anteeksi, eikä mikään voi enää olla niin kuin ennen.

Elena Spirina ja Valtteri Simonen perustivat vuonna 2015 Suomen ainoan venäjänkielisen ammattiteatterin. Tällä hetkellä pariskunta vuokraa teatteritilaa juhlakäyttöön.

Simonen ja Spirina ovat yksi monista Suomessa asuvista suomalais-venäläisistä pareista. He myöntävät, että vaikka he ovat Putinin teoista keskenään samaa mieltä, tilanne on ollut kahden kansallisuuden avioliitossa myös ristiriitainen.

Simonen on esimerkiksi ollut todella, todella raivoissaan Venäjälle ja purkanut tunteitaan puolisolleen. Samalla hän on alkanut pohtia, onko se oikein.

– Se on psykologisesti kummallinen tilanne. Esimerkiksi, jos olen kiukkuinen Venäjälle, niin ymmärtääkö puolisoni, etten ole kiukkuinen myös hänelle? Se on tosi hankalaa.

Spirina on samaa mieltä. Hän ei ole asunut Venäjällä yli 20 vuoteen ja korostaa tuomitsevansa Venäjän valtion toimet, mutta silti on ollut hankalaa, kun läheinen ihminen kritisoi omaa kotimaata.

– Se on jännä juttu, että kyllä se osui syvästi, kun Valtteri alkoi kritisoida Venäjää, vaikka ymmärrän kaiken ja olen samaa mieltä. Tämä on minulle ristiriitaisempaa.

Ristiriitaa ei kuitenkaan ole parin keskinäisessä suhteessa. Ennen kaikkea Spirina kiittää puolisoaan tuesta.

– En pystynyt sodan alettua aluksi edes puhumaan, vaan aloin itkeä kaikista asioista. Olen todella kiitollinen Valtterille. Ymmärrän, miten vaikea tilaani oli katsoa sivusta.

Näyttelijäpariskunnalle maailmantilanne on merkinnyt isoa muutosta sekä henkilökohtaiseen elämään että töihin. Vuodesta 2001 Suomessa asunut pariskunta vieraili ennen säännöllisesti lastensa kanssa etenkin Pietarissa, jossa Spirinan vanhemmat ja sisko yhä asuvat. Edellisen kerran he olivat siellä vuodenvaihteessa 2019–2020.

Sitten tuli korona ja heti perään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tällä hetkellä Spirina ei tiedä, koska näkee perheensä uudelleen. Hänelle itselleen oli sodan alettu heti selvää, että hän ei mene Venäjälle.

– Olen suorapuheinen ja pelkään, että alkaisin sanoa rajalla jotain jo yhdestä väärästä katseesta.

Pari toivoo, että Spirinan vanhemmat pystyisivät jossain vaiheessa matkustamaan vierailulle Helsinkiin. Spirinan stressiä on lisännyt se, että Venäjällä asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa on myös erimielisyyksiä Ukrainan tapahtumista.

Sota on merkinnyt parille kriisiä ammatillisestikin. He perustivat vuonna 2015 Suomen ainoan venäjänkielisen ammattiteatterin Zan. Sen esityksiä palkittiin useasti venäläisillä teatterifestivaaleilla vuosina 2018 ja 2019. Sitten tuli korona ja pari alkoi vuokrata teatterinsa tiloja yksityisjuhliin. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, varaukset Pietari Underground -nimiseen juhlatilaan loppuivat kuin seinään.

– Kun tilojen nimestä ja esittelyteksteistä otettiin pois viittaukset Venäjään, varauksia alkoi taas tulla, Simonen kertoo.

Muuten pari on saanut Suomessa osakseen empatiaa siitä, miten maailmantilanne on vaikuttanut heidän töihinsä.

– Täällä ei tarvitse lähtökohtaisesti selittää, ettei ole Putinin kannattaja.

Tällä hetkellä Simonen ja Spirina jatkavat teatterinsa vuokraamista juhlakäyttöön ja tekevät oman alansa töitä muualla. Venäjän osalta he toivovat, että maa vetäytyisi Ukrainasta ja 2010-luvulla alkanut kiristynyt politiikka vaihtuisi jossain vaiheessa toiseen.

– Toivomme, että olisi toivoa.