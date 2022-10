”Siinä se roikkui, takapää kiepillä, pää retkotti alas päin.”

Näky tuli vastaan yllättäen, keskellä korpea, kaukana autoteistä.

Kukaan sitä ei varmasti ollut metsään varta vasten tuonut.

Vienyt.

Katriina Peuhkuri oli sunnuntaina sienestämässä nykyisin Joensuuhun kuuluvassa entisen Pyhäselän kunnan Hammaslahden kylän Satulavaarassa.

Suppilovahverot olivat mielessä.

Katriinan katse ei kohdistunut vain maanpintaan, vaan hän havainnoi valppaasti muutakin ympäristöä, kuten hänellä on tapana.

Näky säpsäytti ja pysäytti.

Kuin jättikokoinen etana olisi kietoutunut pohjoiskarjalaiseen näreeseen.

Näreessä noin puolentoista metrin korkeudessa, oksien päällä, oli jotain olemukseltaan epätavallisen näköistä.

– Katsoin, että mikä möykky siinä on.

Mieleen tuli käärme, mutta ei mikä tahansa käärme, vaan pitkälle muumioitunut mustanpuhuva tai pikemminkin mustanvaikeneva vainaja.

– Siinä se roikkui, takapää kiepillä, pää retkotti alaspäin.

Katriina kuuluu niihin ihmisiin, jotka eivät pelkää käärmeitä. Hän on muun muassa pelastanut niitä pihoilta.

– Nappaan muovipussiin ja vien pois, Katriina kuvailee tekniikkaansa.

Pelottomasti hän tökkäsi outoa möykkyä sormella. Koe vahvisti Katriinaa uskossa, että oksalla oli käärme.

– Se oli pehmeä, Katriina luonnehtii sormituntumaa.

Mönjäksi hän ei sitä silti kuvailisi, vaan pitäytyy alkuperäisessä möykyssä.

Mutta miten möykky oli oksalle joutunut?

Katriinan laitettua kuvat Facebookiin sateli tuttavilta ehdotuksia. Eniten kannatusta sai teoria, että kuollut käärme olisi pudonnut yli lentävältä petolinnulta.

Saaliin siirtokuljetuksessa.

– Vai olisiko kiivennyt itse, Katriina kysyy.

Ei mikään mukava irvistys.

Suomen tunnetuimpiin käärmeiden tuntijoihin kuuluva luontokuvaaja ja luontokirjailija Lisse Tarnanen ei usko käärmeeseen.

Tarnanen pohti asiaa Turun eläinmuseon konservaattorin Ari Karhilahden kanssa, joka myös näki kuvat.

– Hänen mielestään kyseessä on puunoksa, joka on vahingoittunut, mutta kehittynyt vielä jonkin aikaa, pudonnut maahan ja joku on nostanut sen tuohon.

Miksi se ei ole käärme?

– Miksi koiralla ei ole kuusi jalkaa, Tarnanen vastaa vaikeasti vastattavalla vastakysymyksellä.

– Kun se ei ole käärme, vaan puuta!

– Kun puu on vahingoittunut, pihkaa on tullut ulos ja se on tummunut ja joku on nostanut sen maasta oksalle.

– Kaukaa katsoen se saattaa näyttää käärmeeltä, mutta ei ole.

Sormella se oli pehmeä...

– Puuhan tulee pehmeämmäksi kun se mätänee. En saanut siitä käärmettä vaikka kuinka suurensin kuvaa.

Katriinan näkemys on silti toinen. Hän ei usko puuhun, vaan kyyhyn.

– Käärme se on!