Helsingin Sanomien lukija Joni Siikavirta totesi tiistaina julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että ikiaikainen saunatapa on suomalaisilta unohtunut.

Kirjoittamaton sääntö siitä, että viimeisenä löylyä heittänyt saunoja täyttää tyhjentyneen kiulun lauteilta lähtiessään niin, että seuraaville jää tarpeeksi löylyvettä, jää Siikavirran mukaan yhä useammin toteutumatta.

– Joskus törmää jopa siihen, että löylynheittäjä lähtee pois ja jättää paikalleen tyhjän kiulun, vaikka lauteille jää istumaan muita, lukija ihmettelee.

Lue lisää: Lukija HS:ssä: Ikiaikainen sauna­tapa on kuollut Suomessa

Siikavirran kirjoitus innosti useita Ilta-Sanomien lukijoita kertomaan omat kokemuksensa huonoista saunatavoista ja etikettivirheistä. Monet olivat kokeneet saman kuin Siikavirta. Useimmat viestit liittyivät perusasioihin eli löylynheittoon ja lauteilla käyttäytymiseen, mutta myös häkellyttävämpiä tapauksia tuli vastaan.

”Raivarin saan siitä kun saunan kiukaalla paistetaan makkaraa niin, että seuraava kylpijä luulee tulleensa teurastamoon, katku on tosi kuvottava. Puoli tuntia menee pelkkään saunan tuulettamiseen. Siinä on kyllä saunanautinto tiessään. Kerran tämä arvon lady oli keittänyt jotain sörsseliä kiukaalla. Kippo oli kaatunut, kiuaskivet ihan valkoisena ja löyhkä sen mukainen. Silloin isännöitsijä antoi matamille porttikiellon saunaan.”

Monille vaikuttaa olevan epäselvää, kenen vastuulla on löylykiulun täyttäminen. Myös tyhjentämisen rytmistä on eriäviä mielipiteitä.

”Syljeskely ja parran ajelu on joillakin sellainen ei-toivottava tapa. Onpa tullut vastaan sellainenkin kaveri, joka piti tapanansa hakata itseään saunakauhalla. Kauhat kestivät n. yhden viikon, kun varsi oli poikki.”

”Löylyssä piereskely ja lattialle sylkeminen on myös vastenmielistä. Armeijassa yksi tyyppi tätä harrasti toisten huomauttelusta huolimatta.”

"En ymmärrä, miksi saunaan mennään uimapuku päällä tai pyyhkeeseen kiedottuna. Se ei kuulu saunomiseen. Eikä saunassa lueta lehtiä tai kirjaa, räplätä kännykkää tms. Sauna on kuin kirkko, jossa ensin hiljennytään kuuntelemaan kiukaan urkuja ja sitten parannetaan maailmaa.”

”Saunan pitäisi olla rentouttava. Nykyinen saunakulttuuri on ihan jotain muuta. Aina löytyy joku ”kohno”, jonka pitää näyttää miten paljon hänen nahkansa kestää löylyä muista piittaamatta. Myös saunan lämmityksessä pitäisi olla kohtuus, ei tehdä siitä kidutuskammiota. Jotkut "kohnot" nauttii siitä, että saa ajettua kanssasaunojat pois ja kehuvat, miten on kivaa vaikka tosiasiassa puree hammasta ja istuu lauteella.”

Löylynheittäjän on syytä istua lauteilla pisimpään, tai muuten voi saada toisilta paheksuvia katseita.

"Löylyn heittäminen ilman, että tiedustelee muilta sopiiko heittää vielä lisää. Itse kysyn aina, sillä porukassa usein on ihmisiä, jotka eivät kovempia löylyjä kestä tai haluavat siirtyä alemmalle lauteelle. Vastaavasti kiusallista on jos löylynheittäjä heittää kiukaalle vain pikkuruisen tilkan kerrallaan eikä kunnon löylyä ehdi muodostua.

Eräs yleistynyt tapa myös itseäni kismittää – musiikin kuuntelu saunassa. Itselleni saunahetki on aina ollut rauhoittumista varten ja sauna paikkana sellainen, jossa voi pysähtyä omien ajatustensa ääreen ilman kiirettä. Jos taustalla pauhaa musiikki niin ei tätä rauhoittumista pääse tapahtumaan.

Itselleni ei-uskovaisena ihmisenä sauna on pyhä paikka - siellä on synnytty peseydytty ja kuoltu kautta aikain ja se herättää kunnioitusta. Maailma ympärillä muuttuu, mutta sauna on aina sauna.”

Sara