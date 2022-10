Onko itärajan aidassa järkeä vai ei? Mats Uotila aloittaisi rakentamisen heti, Lauri Lindén empii

Itärajalle on nousemassa aita. Eduskuntapuolueet puoltavat itärajan osittaista aitaamista Rajavartiolaitoksen esityksen pohjalta.

Rajavartiolaitos haluaa rakentaa 1 300 kilometrin itärajalle aitaa 10–20 prosentin pätkälle. Aidan valmistuminen kestää 3–4 vuotta ja maksaisi satoja miljoonia euroja.

Onko itärajan aidassa järkeä?

Mats Uotila: Kokoomus esitti raja-aitaa jo vuosi sitten. Silloin ehdotukselle naureskeltiin, mutta onneksi ääni kellossa on nyt muuttunut. Rajavartiolaitos katsoo aidan parantavan rajavalvontaa. Luotan tähän viranomaisten arvioon ja kannatan rakennustöiden aloittamista pikimmiten.

Lauri Lindén: Olen aika skeptinen. Suomen ja Venäjän välinen raja on 1 300 kilometriä. Se on aika pitkä matka rajattavaksi. Toki tätä ei kokonaan kateta, mutta estääkö se silloin ihmisten tuloa? Hanke maksaa satoja miljoonia. Se on aika todella paljon rahaa.