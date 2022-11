Heitä on epäilty Raisa Räisäsen surmasta: Mitä yksi miehistä tarkoitti tytöllä ”joka ei uskonut"?

23 vuotta on kulunut, mutta tamperelaisteinin kohtalo on yhä mysteeri.

KRP on epäillyt teinitytön taposta jopa 13-vuotiasta poikaa. Poliisi on vuosien varrella sulkenut rikostutkinnastaan ulos hänet ja useita muita epäiltyjä.

Keskusrikospoliisi on viime vuosien aikana salakuunnellut useiden Raisa Räisäsen surmasta epäiltyjen miesten puhelinliittymiä siinä toivossa, että he paljastaisivat jotakin teinitytön kohtalosta.

Valtaosa epäillyistä kytkeytyy tutkintalinjaan, jonka mukaan nuori tyttö oli noussut Tampereen keskustasta taksiin ulkomaalaistaustaisen miehen kanssa.

16-vuotias Räisänen erkaantui kavereistaan illanvieton yhteydessä Hämeenkadulla Sokoksen edustalla myöhään lauantai-iltana 16. lokakuuta 1999. Hän ei mahtunut kaveriporukan kanssa samaan autokyytiin.

Silminnäkijähavaintojen mukaan Räisäsen tuntomerkkeihin sopiva nuori nainen oli sittemmin nähty tanssimassa ravintola Seurahuoneella, kulkemassa kadulla vähissä vaatteissa ja ulkomaalaistaustaiselta vaikuttavan miehen seurassa taksitolpalla.

Näiden havaintojen tueksi KRP sai kesällä 2015 merkittävän vihjeen eläköityneeltä taksikuskilta.

Räisänen sanoi kavereilleen heipat Sokoksen edustalla, koska ei mahtunut samaan autoon. Hän ilmeisesti luuli kavereiden menevän Tampereen Seurahuoneelle, jossa hänen näköisensä tyttö nähtiin myöhemmin tanssimassa.

Taksikuski kertoi nuoresta naisesta ja ulkomaalaiselta vaikuttavasta miehestä, jotka olivat nousseet hänen kyytiinsä Metson kirjastotalon läheiseltä taksitolpalta Räisäsen katoamisyönä. Kuski oli vakuuttunut ajankohdasta, koska hän oli samana päivänä täyttänyt 50 vuotta.

Pari ei vaikuttanut tuntevan toisiaan entuudestaan. Taksikuski tulkitsi, että mies olisi iskenyt naisen.

Taksikuski luetteli naisen tuntomerkkejä poliisille: alle parikymppinen, hoikka, tavanomaista pidempi, hiukset ehkä keskiruskeat, lyhyt hame, käsivarret paljastava pusero, ei päihtynyt vaan pikemminkin hätääntynyt, kylmästä hytissyt.

Taksikuski oli lähes varma, että autoon oli istunut Raisa Räisänen.

175-senttinen urheilullinen tyttö oli katoamisiltanaan pukeutunut tummaan jakkuun, minihameeseen ja korkokenkiin.

MiesseuralaISTA taksikuski luonnehti naista lyhyemmäksi, vanhemmaksi ja ulkomaalaistaustaisen ”pizzamyyjän” oloiseksi.

Ennen liikkeellelähtöä taksiauton taa oli kuskin mukaan ilmaantunut Toyota- tai Datsun -merkkinen vanha urheilumallin auto, jonka luo mies lähti vielä kipaisemaan.

Sillä välin taksissa käytiin tyngäksi jäänyt keskustelu.

Nuori nainen oli kuskin mukaan vaikuttanut pelokkaalta ja sanonut itkunsekaisella äänellä, että mitähän hänelle tulee tapahtumaan.

Kuski lupasi viedä tytön kotiin.

Taksikuski kertoi jättäneensä hädissään olevan naisen ja miesseuralaisen tämän Multisillassa sijaitsevan talon päätyyn.

Keskustelu tyrehtyi, kun mies palasi takaisin. Hän istui takapenkille ja ilmoitti hyvää suomea puhuen osoitteen Multisiltaan.

Matkan aikana autossa oltiin vaiti. Kaksikko poistui taksista Multiojankatu 28:n päädyssä.

Sittemmin poliisi alkoikin etsiä useita Multisillassa asuneita ulkomaalaismiehiä. Ainakin osa heistä päätyi KRP:n epäiltyjen listalle ja telekuunteluun, jotta rikoksesta saataisiin näyttöä.

IS koosti, mitä näistä miehistä kerrotaan poliisin asiakirjoissa. Heitä ei enää epäillä rikoksesta, mutta koonti antaa kuvan poliisin erilaisista tutkintalinjoista.

Heitä on epäilty

Viime vuoden syksyllä KRP salakuunteli kuukauden päivät ulkomaalaistaustaisen, vuonna 1964 syntyneen miehen puhelinliittymää. Mies oli Räisäsen katoamisen aikaan 35-vuotias.

Poliisi epäili häntä murhasta.

Hän oli muuttanut Tampereelle vuonna 1991, asunut Multisillassa ja työskennellyt Hämeenkadulla pizzeriassa taksitolpan läheisyydessä. 90-luvulla mies oli virkavallan kanssa tekemisissä useita kertoja pahoinpideltyään vaimoaan.

Räisäsen katoamisen aikoihin miehellä oli käytössään Honda Civic Hatchback, joka KRP:n mukaan sopi taksikuskin antamiin tuntomerkkeihin taksin taakse ilmaantuneesta autosta.

Poliisi piti mahdollisena, että miehen autoa oli käyttänyt vaikkapa kaveri, joka olisi tuonut taksitolpalle rahaa, asunnon avaimen tai jotakin muuta.

Miehen epäiltiin vieneen Räisäsen johonkin Multiojankadulla sijaitsevista asunnoista ja surmanneen hänet.

– Koska vainajaa ei ole löydetty, ei voida arvioida rikosta tai tekotapaa tarkemmin, poliisi kirjasi telekuunteluvaatimukseen.

Poliisin oli tarkoitus kutsua mies kuulusteluihin syyskuussa 2021. Niinpä telekuuntelu ajoitettiin samaan ajankohtaan. KRP arvioi, että sen avulla voitaisiin saada tietoa miehen syyllisyydestä tai mahdollisista rikoskumppaneista.

Räisäsen katoamisen aikaan Multisillassa asui kosovolaislähtöinen perhe, johon kuuluivat teini-ikäiset veljekset. Perheen asunto sijaitsi Multiojankadulla lähellä taloa, jonka päätyyn taksikuski jätti nuoren naisen ja miehen lokakuun yössä 1999. Nuorempi veljeksistä oli tuolloin vain 13-vuotias.

KRP alkoi myöhempien selvitystensä tuloksena epäillä jo aikuisiksi varttuneita veljeksiä Räisäsen taposta. Loppukesästä 2015 poliisi ryhtyi salakuuntelemaan veljesten liittymiä.

Eräänä elokuisena päivänä nuorempi, eli tuolloin 29-vuotias veli oli soittanut työkaverilleen.

– Mitä Raisa-mies? työkaveri tervehti häntä.

Epäilyksiä herättävä heitto johti siihen, että poliisi jatkoi nuoremman veljen salakuuntelua vielä pitkälle loppuvuoteen.

Veljeksiä koskevasta asiakirjasta selviää myös, että poliisi teki Multisillan alueella maastoetsintöjä ainakin vuoteen 2016 saakka.

Teinitytön katoamisen aikaan Hämeenkadulla sijaitsevassa kebabravintolassa työskenteli 16-vuotias ulkomaalaistaustainen nuorukainen.

Ravintola oli pojan lähisukulaisen omistama ja sijaitsi lähellä taksitolppaa.

Nuorukainen asui Multisillassa ja päätyi epäillyksi taposta. Poliisi telekuunteli hänen liittymäänsä vuodenvaihteen 2015–2016 molemmin puolin. Tuolloin jo yli kolmekymppinen mies oli määrä kutsua kuulusteluihin joulukuussa.

KRP:n katsoi, että puhelimen kuuntelulla olisi erityisen tärkeä merkitys nimenomaisesti kuulustelujen jälkeen, jolloin mies saattaisi paljastaa jotakin rikoksesta.

Vuonna 2016 poliisi sai vihjeen Tampereen keskustassa pizzeriassa työskennelleestä ja väkivaltaisena tunnetusta kurdimiehestä. Vihjeen kertoi miehen hyvin tuntenut henkilö.

Vinkkaajan mukaan mies oli vuoden 2006 aikoihin puhunut useasti 16-vuotiaasta tytöstä, ”joka ei uskonut” ja ”itse halusi sitä," kun mies suuttui. Mies kertoi myös ”varoittaneensa” tätä tyttöä.

Tuttava oli vuosia myöhemmin yhdistänyt miehen puheet Raisa Räisäsen tapaukseen ja ottanut yhteyttä poliisiin. Räisäsen katoamisen aikaan epäilty oli 33-vuotias.

Tutkinnassa ilmeni, että muutama viikko Räisäsen katoamisen jälkeen epäilty oli muuttanut Tampereen Multisillasta Etelä-Pohjanmaalle.

Miehen avopuolison mukaan pariskunta oli todennäköisesti majaillut Tampereella vielä Raisa Räisäsen katoamisiltana. Mies puolestaan väitti olleensa tuolloin jo remonttihommissa uudella kotipaikkakunnalla.

Epäillyn kuvaa näytettiin vuonna 2018 taksinkuljettajalle, joka kyyditsi nuoren naisen ja hänen seuralaisensa Multisiltaan. Kuski piti mahdollisena, että kyseinen epäilty oli ollut hänen kyydissään kohtalokkaana iltana.

KRP epäili miestä taposta ja kuunteli hänen liittymäänsä loppuvuonna 2019.

Yksi poliisin tutkintalinjoista nojaa siihen, että Raisa Räisänen olisi noussut vanhan jenkkiraudan kyytiin Hämeenkadulta puolenyön tietämillä.

Erään silminnäkijän mukaan kaksi siististi pukeutunutta miestä oli avustanut vähäpukeisen, hameeseen sonnustautuneen tytön vanhan auton kyytiin Hämeenkadulla Sokoksen edustalla.

Valvontakamerakuvien perusteella Hämeensillalla olikin alkuillasta lipunut ilmeisesti tumma Dodge Monaco, vuosimallia 1977.

Tumma amerikanrauta tallentui valvontakamerakuviin Hämeensillalla.

Toukokuussa 2012 poliisi salakuunteli taposta epäiltyä suomalaismiestä, joka oli vuosien ajan omistanut samanmallisen amerikanraudan. Räisäsen katoamisen aikaan autonomistaja oli 32-vuotias.

KRP epäili, että autonomistaja olisi erään toisen miehen kanssa ottanut Räisäsen autonsa kyytiin, ja tuo kyyti olisi johtanut tytön kuolemaan.

Heinäkuussa 1999, eli muutama kuukausi ennen Raisa Räisäsen katoamista miesporukka oli houkutellut myös Räisäsen mukaansa Tampereen keskustorilta.

Seurue vietti aikaa eräällä asunnolla, ja myöhemmin poliisi selvitti seurueen miesten liikkeitä tutkinnassaan.

KRP kiinnostui etenkin seurueen 26-vuotiaasta tamperelaismiehestä enenevissä määrin vanhaan autoon liittyvän tutkintalinjan tiimoilta. Erään silminnäkijän mukaan tumma limusiinityyppinen auto oli pysähtynyt Raisa Räisäsen tuntomerkkeihin sopivan naisen viereen Hämeenkadulla.

Autosta oli vinkkaajan mukaan noussut ulos kolmekymppinen mies. Hän oli ohjannut naisen takapenkille, jossa istui muitakin henkilöitä.

Poliisin mukaan miehen tuntomerkit sopivat tamperelaismieheen. Lisäksi pankkitilitiedoista ilmeni, että miesporukka oli ollut Tampereen yössä liikkeellä Räisäsen katoamisen aikaan.

KRP otti tamperelaismiehen telekuunteluun kesällä 2008, koska häntä oli tarkoitus kuulustella taposta epäiltynä. Poliisi piti todennäköisenä, että mies ottaisi tuolloin yhteyttä muihin mukana olleisiin miehiin ja saattaisi paljastaa jotakin tapauksesta.

"On saatu näyttöä”

Raisa Räisäsen tapauksen tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Jussi Luoto vahvistaa, että poliisi on vuosien saatossa kuulustellut kaikki tässä artikkelissa mainitut epäillyt.

Enää miehiä ei epäillä rikoksesta.

– Saatujen selvitysten perusteella on saatu näyttöä siitä, että nämä henkilöt eivät ole liittyneet Räisäsen katoamiseen, vaikka heitä on ollut syytä epäillä osallisuudesta henkirikokseen.

IS uutisoi aiemmin, että salakuunneltujen epäiltyjen joukkoon lukeutui myös paloittelumurhaaja Virpi Butt. Hänen osuuttaan mahdolliseen henkirikokseen poliisi ei ole kyennyt sulkemaan täysin pois, sillä Buttia ei ehditty kuulustella ennen kuolemaansa.

Murhaaja vapautui elinkautistuomiolta vuoden 2018 lopussa ja kuoli marraskuussa 2021. KRP salakuunteli Buttin puhelinta kuukauden ajan vuodenvaihteessa 2019–2020.

IS on aiemmin uutisoinut myös muista epäillyistä, joihin KRP on kohdistanut telekuuntelua menneinä vuosina.

Poliisi on perustellut pakkokeinojen, eli muun muassa telekuuntelun käyttöä sillä, että vuosia vanhasta henkirikoksesta olisi muutoin liki mahdotonta saada tietoa.

Edesmenneen Virpi Buttin osuutta mahdolliseen henkirikokseen ei ole voitu sulkea pois. Kuva oikeusistunnosta vuodelta 2005.

Murtuuko mysteeri?

Lukuisista vihjeistä, epäillyistä, kuulusteluista ja etsinnöistä huolimatta teinitytön kohtalo on pysynyt pimeänä 23 vuoden ajan.

Osa vihjeistä on tullut poliisin tietoon vasta vuosia katoamisen jälkeen. Se on hankaloittanut virkavallan työtä merkittävästi, sillä jäljet ovat niin sanotusti kylmenneet.

Tutkinnanjohtaja Luodon mukaan aktiivisia tutkintatoimia ei nyt ole meneillään, mutta vanhoihin ja uusiin vihjeisiin reagoidaan siten kuin tarve on.

– Poliisi on tarkistanut kaikki varteenotettavat vihjeet, mitä tähän asti on tullut. Suurin osa vihjeistä on todettu hyvin nopeastikin asiaan liittymättömiksi. Joidenkin vihjeiden tarkistaminen on taas vaatinut vuosien työn. Tällä hetkellä ei ole sellaista tutkintalinjaa, joka olisi ylitse muiden, Luoto kertoo.

Raisa Räisäsen tapaus siirtyi KRP:n tutkittavaksi vuonna 2005. Siitä saakka tutkinnanjohtajana toimi rikoskomisario Paavo Tuominen, joka eläköityi kuluvana syksynä. Uusi tutkinnanjohtaja Jussi Luoto on aiemmin toiminut yhtenä jutun tutkijoista.

Kokemus on hyödyksi nyt, kun kenties Suomen kuuluisimmaksi muodostunutta katoamismysteeriä pyritään ratkaisemaan hänen luotsaamanaan.

– Tapaukseen liittyvää materiaalia on kertynyt vuosien aikana valtavat määrät, joten tässä vaiheessa asian haltuun ottaminen vaatii oman aikansa.