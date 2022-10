”Edelleenkään ei ole täyttä varmuutta viruksen alkuperästä.”

Uuden tutkimuksen mukaan koronavirus on synteettinen virus ja syntynyt laboratorio-oloissa. Saksalaisista ja amerikkalaista koostuva tutkimusryhmä havaitsi Sars-Cov-2:lla olevan sellaisia ominaisuuksia, joista ilmenee, että se on koottu jo olemassa olevista viruksista laboratoriossa, kirjoittaa The Economist -lehti.

Tutkijat havaitsivat, että viruksessa olevien tiettyjen restriktio- eli katkaisuentsyymien leikkauskohdat ovat jakautuneet epäluonnollisesti. Jakauma ei sovi siihen, mitä lähisukuisilla viruksilla on, mikä puolestaan viittaa siihen, että virus ei ole syntynyt luonnollisen kehityksen tuloksena.

Virusta olisi tämän perusteella peukaloitu ja se olisi laboratoriossa kloonattu.

Suomen johtaviin virologeihin kuuluva Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti kuitenkin tyrmää näkemyksen, että tämä olisi ”savuava ase” laboratoriossa kloonatusta viruksesta.

– Laskelma entsyymien jakautumisesta on sinänsä ihan oikein, mutta johtopäätös on ehkä tehty vähän hätäisesti. Laskelma ei sellaisenaan todista, että virusta olisi peukaloitu.

– Tätä selvitystä ei myöskään ole vertaisarvioitu, eli mitään hyväksyntää tiedeyhteisöltä ei ole käytetyistä menetelmistä tai johtopäätöksisistä.

Vapalahti kuvailee, että restriktioentsyymit ovat vanhan ajan geenisaksia. Ne tunnistavat tietyn ”sanan” genomista, leikkaavat sen tarkasti siltä kohtaa ja entsyymeitä voidaan käyttää apuna, jos esimerkiksi laboratoriossa monistettuja DNA-pätkiä liimataan ”sanojen” kohdalta myöhemmin yhteen.

Vapalahden mielestä uudessa tutkimuksessa esille tuotu havainto entsyymien jakaumasta ei todista juuri mitään, sillä tässä tutkituista entsyymeistä ei tyypillisesti jää kloonaamisen jälkeen jäljelle samoja tunnistuskohteita viruksen perimään.

Jos viruksen DNA monistetaan palasina ja palasten päihin on lisättynä tällaisia tunnistuskohtia, DNA pilkkoutuu niiden vierestä ja tunnistuskohteet siivoutuvat pois prosessin yhteydessä.

– Juuri entsyymien, joiden tunnistuskohtia tutkimuksessa väitetään lisätyn viruksen genomiin, hyvä puoli on se, että tunnistuskohdat jäävät pois. Se, että ne löytyvät, viittaa ennemmin siihen, ettei kyseisiä entsyymeitä ole käytetty kloonaamiseen.

Vapalahden mielestä tutkimuksessa on myös valikoitu tutkimuskohdetta.

Hän muistuttaa, että tutkimuksessa on selvitetty ainoastaan kahta restriktioentsyymiä, vaikka entsyymeitä on ainakin 200.

– Tässä tutkimuksessa oli valikoituneina entsyymit, joiden jakauma on epätavallinen.

Paha puute on Vapalahden mielestä se, että tutkimuksessa ei anneta mitään selitystä sille, mistä poikkeava virussekvenssi olisi tullut. Vaikka olisikin rakennettu virus geenipalasista ja käytetty hyväksi vanhan ajan geenisaksia ja siihen liittyvää kloonaustekniikkaa, ei ole löydetty viruksen esi-isää.

– Tähän asti tunnetuista palasista ei olisi voitu koota tätä virusta. Uuden koronaviruksen lähimmät kaverit, jotka tunnetaan, ovat sen verran kaukana. Herää kysymys, mistä virus olisi voitu leikata ja liimata.

Koronaviruksia havainnekuvassa.

Yksi teoreettinen mahdollisuus on, että uutta koronavirusta olisi lähdetty kloonaamaan täysin tuntemattomasta viruksesta, mikä ei vaikuta uskottavalta.

– Olisi vähän kuin olisi monta mustaa laatikkoa peräkkäin.

Vapalahti sanoo, ettei edelleenkään ole täyttä varmuutta koronan alkuperästä. Virusta ei ole vieläkään löytynyt mahdollisista väli-isännistä, mikä jättää tilaa spekuloinnille.

– Ollaan edelleen samassa tilanteessa, että suurin osa todistusaineistosta sopii viruksen tori-alkuperään.

Vapalahti ei pidä täysin mahdottomana, että koronaviruksen synnyssä laboratoriolla voisi olla osuutta. Kyseinen tutkimus ei kuitenkaan tuo mitään erityistä todistetta synteettisesti tehdystä viruksesta.

Science-lehti on julkaissut hiljattain kaksi peräkkäistä tutkimusta, jotka tukevat oletusta siitä, että virus lähti liikkeelle kiinalaiselta torilta.

Ensimmäiset tapaukset sijoittuivat maantieteellisesti torin lähelle ja toisaalta sieltä lähti kaksi erillistä viruslinjaa.

– Ne sopivat paremmin väli-isännän välityksellä alkaneisiin tartuntaketjuihin kuin että olisi labrasta lähtenyt kaksi hieman erilaista viruskuntaa ja ne olisivat molemmat päätyneet leviämään eläintorilta.