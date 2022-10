Asiaa tunteva henkilö kertoo, että ampuja oli paikalla olleille tuntematon.

Tuusulan Kellokoskella sunnuntaina tapahtunut ampuminen tapahtui paikallisen moottoripyöräkerhon alueella. Asian vahvistaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen.

Tutkinta jatkuu tänään paikalla olleiden kuulemisella. Poliisi on ottanut eilen kiinni kymmenen henkilöä, jotka on tarkoitus kuulustella tänään. Minkkinen sanoo kommentoivansa tapausta tarkemmin vasta sitten, kun kuulemiset on tehty.

Myös Ilta-Sanomien haastattelema, asiaa tunteva henkilö kertoo, että ampuminen tapahtui kiinteistössä vuokralla olevan paikallisen moottoripyöräkerhon tiloissa.

Hänen mukaansa ampuja, arviolta keski-ikäinen mies, oli ampunut oven läpi päästäkseen tilaan sisään. Hän sanoo, että ampuja oli kaikille tuntematon. Hän ei ole itse ollut tapahtumapaikalla, mutta on kuullut asiasta arvionsa mukaan luotettavasta lähteestä.

Myös Ilta-Sanomien sunnuntaina haastattelema yrittäjä kertoi, että kaikille tuntematon henkilö oli yllättäen tullut paikalle ja alkanut ammuskella.

Lue lisää: Tuusulan ammuskelu­paikalla asioiva kertoo ”absurdista tilanteesta” – tämä tiedetään

Moottoripyöräkerho Viikinki MC oli ilmoittanut Facebookissa järjestävänsä juhlat kerhotilassa lauantaina.

Ilta-Sanomien haastattelema henkilö sanoo, että hänen käsityksensä mukaan moottoripyöräkerho ei ole aiheuttanut aiemmin mitään häiriötä kiinteistössä.

Poliisille ilmoitettiin sunnuntaiaamuna noin kello kahdeksan, että Kellokoskella Rajalinnan teollisuusalueella sijaitsevassa rakennuksessa kuultiin useita laukauksia. Poliisi kertoi sunnuntaiaamuna, että ilmoituksen ammuskelusta teki luultavasti lähistöllä ollut henkilö.

Poliisi kertoi sunnuntaina, että sen piti ottaa kiinni kaikki kiinteistössä olleet, koska tilanne oli sekava. Poliisi on kertonut tutkivansa tapausta murhan yrityksenä.

Yksi henkilö loukkaantui tilanteessa, mutta hänellä ei poliisin mukaan ole ampumavammaa.

Mestarintie 19:n kiinteistössä toimii eri alojen yrityksiä.