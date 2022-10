Alkuviikolla on talvista, loppuviikolla lämpimämpää. Alkanut viikko vietetään vaihtelevassa säässä.

Alkava viikko vietetään talvisissa merkeissä, mutta viikon edetessä sää muuttuu vaihtelevaksi ja lämpömittarin lukema kohoaa reilusti plussan puolelle.

Maanantaina on laajalti selkeää ja poutaista, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko. Maanantain ja tiistain välisenä yönä on tiedossa kahdesta viiteen astetta pakkasta lähes koko maassa. Lounaaseen luvassa on yölläkin plusasteita.

Forecan mukaan päivälämpötila nousee etelässä vain 4–6 asteeseen ja maan keskiosissa 1–5 asteeseen. Lapissa päästään -3:n ja +2:n asteen välille. Lapissa lämpötila nousee plussan puolelle vain Lapin lounaisosissa. Päivälämpötilat jäävät hieman keskiarvojen alle ja vastaavat marraskuun puolivälin keskimääräisiä lukemia.

Tiistai tuo mukanaan sateita, Alanko kertoo. Vettä tulee maan etelä- ja keskiosissa ja lunta Keski- ja Pohjois-Lapissa. Myös Pohjois-Karjalassa sateet voivat tulla lumena.

– Lounaasta leviää vesisateita ja sää pilvistyy, Alanko tiivistää.

Päivälämpötila pysyttelee etelässä 5–8 asteessa, maan keskiosissa 1–5 asteessa ja Lapissa -4:n ja +2:n asteen välillä.

Tiistain sateet ulottuvat keskiviikon puolelle. Keskiviikkona sää pysyttelee jonkin aikaa pilvisenä, mutta päivän aikana maan etelä- ja keskiosan sadealue väistyy vähitellen itään. Lappiin tiedossa on lumisateita, ja maahan kertyy viidestä yhdeksään senttimetriä lunta.

Keskiviikkona päivälämpötilat kipuavat alkuviikkoa ylemmäs. Etelään on luvassa 8–10 lämpöastetta, maan keskiosiin 2–9 astetta ja Lappiin -4:stä +3:een astetta.

Torstain vastainen yö on poutainen. Lapissa on jälleen pakkasta, mutta muualla maassa pysytellään plussan puolella pilvisyyden vuoksi.

Viikonlopuksi on luvassa uusi käänne. Alangon mukaan sään lauhtuminen näkyy loppuviikolla parhaiten Lapissa.

– Etelään on luvassa lauantaiksi 10–12 lämpöastetta. Etelä-Lapissa voi olla 5–6 astetta. Kyseessä on kuitenkin tilapäinen lauhtuminen, sillä sunnuntaina luoteesta virtaa jälleen kylmää ilmaa, Alanko päättää.