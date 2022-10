Luvaton kallion louhinta ja massiivisen mökkitien rakentaminen maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaan Heinäveden reitin varrelle Pohjois-Karjalassa tuli kalliiksi maanomistajille.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut mökkitien iäkkään äitinsä kesämökille rakennuttaman miehen 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ympäristön turmelemisesta.

Rikoshyötynä äiti ja poika sekä kaksi hänen sisartaan joutuvat maksamaan valtiolle yhteisvastuullisesti lähes 30 000 euroa. Tien suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastannut poika joutuu lisäksi maksamaan kahdelle mökkinaapurille heidän kiinteistöjensä arvon alenemasta 36 000 euroa.

Käräjäoikeuden tuomiosta käy ilmi, että alun perin miehen oli määrä kunnostaa äitinsä mökille johtavaa tietä vanhaa tielinjaa noudattaen. Myöhemmin urakoitsija sai kuitenkin ohjeen poiketa vanhasta linjauksesta ja louhia tie suoraa kallioreittiä.

Mökkitie piti kunnostaa, koska iäkäs äiti ei heikon liikuntakykynsä vuoksi päässyt mökilleen, ellei sinne voinut ajaa autolla perille asti. Toisaalta tavoitteena oli myös saada alueelle metsätalouden hoitamiseen entistä paremmin soveltuva tie.

Kalliota tietä varten louhittiin äidin omistamalta mökkitontilta noin 1 500 kuutiota ja miehen yhdessä kahden sisarensa kanssa omistaman maatalousyhtymän maalta noin 3 700 kuutiota. Kalliolouheista rakennettiin noin 12 metriä leveä ja korkeimmalta kohdaltaan noin kymmenmetrinen pengertie maisemallisesti arvokkaan Heinäveden reitin tuntumaan.

Kallion louhinta ja tien rakentaminen oli jo edennyt pitkälle ennen kuin Heinäveden kunnan rakennustarkastaja keskeytti työt. Kävi ilmi, että sen paremmin louhinnalle kuin tien rakentamiselle ei ollut minkäänlaisia lupia, vaan työt oli aloitettu oman käden oikeudella.

Syyttäjä käytti todisteina kuvia Keski-Savon ympäristötoimen maastokäynniltä keväältä 2019.

Tällaiseksi maisema muuttui.

Päätöksessään käräjäoikeus toteaa, että hankkeen suunnittelusta ja teettämisestä vastanneen miehen velvollisuus olisi ollut selvittää lupien tarve ja erilaisten rajoitusten olemassaolo luontoarvoiltaan herkällä alueella ennen töiden aloittamista.

Maakuntakaavan mukaan Heinäveden reitti on kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue. Käräjäoikeuden mielestä sekä kallionlouhinta että louheesta tehty pengerrys vaikuttivat ratkaisevasti maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaan Heinäveden reitin maisemaan. Oikeuden mielestä teko oli tahallinen ympäristörikos.

Tien rakennuttamisesta vastannut mies kiisti syyllistyneensä rikokseen. Omasta mielestään hän ei muuttanut ympäristöä lakien ja kaavan vastaisesti.

Louhinnalle hän ei käsityksensä mukaan tarvinnut lupaa, koska kyseessä oli lain tarkoittama maa-aineksen kotitarvekäyttö, johon maanomistajalla on oikeus ilma lupaa.

Tie on puolestaan rakennettu alueelle, joka on rantayleiskaavassa varattu maa- ja metsätalouden käyttöön. Rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai maisematyölupaa hän ei tietyölle hakenut, koska yksityistien rakentaminen maanomistajan omalle maalle ei lähtökohtaisesti edellytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa.

Kesämökkiläisten korvausvaatimukset kiinteistöjen arvon alenemisesta mies kiisti vedoten muun muassa siihen, ettei heillä ole subjektiivista oikeutta omistamiensa kiinteistöjen ympärillä olevan maiseman muuttumattomuuteen.

Kappale kauneinta Suomea?

Heinäveden reitti on yksi Suomen kansallismaisemista.

Rikoshyödyn kaikki syytetyt kiistivät, sillä tien rakentamiseen tarvittava maa-aines on louhittu paikan päällä omalta maalta. Rikoshyötyä he eivät saaneet myöskään sen takia, että maa-aines on ollut lupavapaata ja tarkoitettu kotitarvekäyttöön, omien kiinteistöjen kulkuyhteyksien parantamiseen.

Väitetystä rikoshyödystä olisi syytettyjen mukaan kuitenkin vähennettävä louhimisesta ja tien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, noin 118 000 euroa. Lisäksi tien rakentaminen valmiiksi ja sen maisemointi tulee maksamaan vielä noin 20 000 euroa.

Mikäli oikeudenpäätös pitää, mökkitielle tuli hinnaksi käräjäoikeuden määräämät korvaukset mukaan lukien yli 210 000 euroa.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen.