Pohjois-Lapissa on mitattu noin neljän sentin lumipeitettä.

Lauantain sää on tavanomaista lokakuun lopulle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila. Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä, ja sateet ovat vähäisiä. Lumi- ja räntäsadetta voi tulla Keski- ja Pohjois-Lapissa.

– Lauantaina on puolipilvistä tai aurinkoisinta aivan maan eteläosassa. Pohjoisessa pilvisyys on sitten runsaampaa, Jylhä-Ollila kertoo.

– Lämpötilat ovat lauantaina 5 ja 10 asteen välillä, mutta Lapissa ollaan nollan vaiheilla.

Tänään on annettu varoituksia huonosta ajokelistä Pohjois- ja Keski-Lappiin koko päivän ajaksi.

Merialueilla on aamupäivästä iltaan asti kovan tuulen varoituksia Merenkurkkuun, Perämeren etelä- ja pohjoisosiin sekä Selkämerelle. Perämerelle on annettu myös aallokkovaroitus.

Pohjoisessa kannattaa varautua lumen ja jäätyneiden teiden varalle

Autoilijoiden kannattaa käyttää talvirenkaita maan pohjoisosissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen. Tienpinnat tulevat todennäköisesti jäätymään ensi yönä Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ainakin Lapissa on luvassa huonoa ajokeliä huomenna aamulla.

Maassa on tällä hetkellä lunta ainoastaan Pohjois-Lapissa. Lumen määrä on jäänyt vielä maltilliseksi, sillä Inarissa ja Utsjoella on mitattu noin neljän sentin syvyistä lumipeitettä.

– Inarin saariselällä maksimisyvyys on ollut kuusi senttiä, Parviainen sanoo.

Lumialue voi levitä Parviaisen mukaan Keski-Lappiin, kun alueelle saapuu voimakkaampi sadealue iltapäivän aikana. Lunta ei ole kuitenkaan tulossa esimerkiksi Etelä-Lappiin saakka.

Sunnuntain lämpötilat lähes samat kuin lauantaina

Sunnuntain lämpötilat tulevat olemaan Parviaisen mukaan melko samanlaiset kuin tänään lauantaina. Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa noin 5–9 lämpöastetta, kun taas pohjoisosissa liikutaan noin kuuden ja nollan asteen välillä.

Säästä tulee Etelä- ja Keski-Suomessa melko pilvistä sunnuntaina. Luvassa voi olla tihkua tai sadekuuroja.

– Lapissa voi olla sunnuntaina kovia tuulia. Pohjois-Lapissa ja käsivarressa voi olla luvassa jopa 15–20 metriä sekunnissa puuskissa, Parviainen sanoo.