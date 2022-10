Suomessa on uutisoitu viime aikoina epäilyttävistä droneista. Poliisi pyytää kansalaisia tekemään ilmoituksia hämäriltä vaikuttavista koptereista.

Suomessa kohistaan nyt taivaalla havaituista tunnistamattomista droneista.

Ajoittain uhkaavalta tuntuva maailmantilanne on valpastuttanut suomalaiset raportoimaan nyt ennätysahkerasti poliisille lennokkihavainnoistaan. Lokakuussa droneista on tullut lähes yhtä paljon erilaisia ilmoituksia poliisille kuin tammi–syyskuussa yhteensä.

Torstaina kerrottiin Lounais-Suomessa tehdyistä useista dronehavainnoista, jotka tehtiin huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä.

Lue lisää: Tämä Lounais-Suomen lennokki­havainnoista tiedetään nyt

Lue lisää: Suomessa havaittu droneja kriittisten kohteiden lähellä

Poliisihallitus tiedotti niin ikään perjantaina, että poliisin tietoon on tullut viime viikkoina useita havaintoja miehittämättömistä lennokeista.

Osa havainnoista on tehty kriittisten infrastruktuurikohteiden, kuten energia- ja vesihuollon, tieto- ja viestiliikenteen tai liikenneverkostojen lähistöllä.

Poliisi on kuitenkin kertonut, ettei se tutki rikosta esimerkiksi Lounais-Suomen dronehavaintoihin liittyen.

Itä-Uudenmaan poliisi laajensi tällä viikolla Porvoon Nesteen jalostamon lentokieltoaluetta sen jälkeen, kun alueella havaittiin kasvavissa määrin luvatonta lennätystä. Poliisilla ei ole tiedossa, kuka droneja on lentokieltoalueella käyttänyt.

Erilaisia kriittisten kohteiden lähellä tehtyjä havaintoja on tullut runsaasti eri puolilla Pohjoismaita Itämerellä syyskuun lopulla tapahtuneiden Nord Stream -kaasuputkien räjähdysten jälkeen.

Lue lisää: Drone­havainto sotilas­kohteen lähellä Ruotsissa

Lue lisää: Norjan poliisi vapautti turva­kohteiden laittomasta kuvaamisesta epäiltyjä venäläisiä

Asiantuntijat epäilevät kaasuputkien tuhoutumista Venäjän sabotaasiksi, vaikkei asialle ole saatukaan virallista vahvistusta.

Poliisin miehittämättömän ilmailun valtakunnallinen koordinaattori, ylikomisario Sami Hätönen painottaa, että toistaiseksi valtaosa Suomessa nähtävistä dronelennätyksistä on asiallisia ja laillisia – eikä niistä tarvitse olla huolissaan.

Havaintomäärien kasvu ei itsessään tarkoita sitä, että lentoja olisi tehty tavallista enempää. Kehitystä selittää kansalaisten aktiivisuuden lisäksi se, että poliisi on tehostanut valvontaansa.

Suomessa ei toistaiseksi ole tehty sellaisia lennokkihavaintoja, jotka olisi varmuudella voitu todentaa esimerkiksi vieraan valtion vaikuttamiseksi.

Hätösen arvion mukaan on epätodennäköistä, että vieras valtio tekisi dronelentoja saadakseen kriittisiä tiedustelutietoja Suomesta.

– Näkemykseni on, että jos tällaista toimintaa tapahtuu, on sen keskeisimpänä tarkoituksena pelkojen ja epävarmuuden aiheuttaminen. Mitään muuta järkevää motiivia on vaikea keksiä, koska mitä tahansa alueita voidaan tarvittaessa tarkkailla ilmasta käsin paljon tarkoituksenmukaisimmin keinoin kuin droneilla, hän sanoo.

Miehittämättömän ilmailun valvonta kuuluu poliisin lakisääteisiin tehtäviin. Hätösen mukaan rikostutkintaan johtaneita dronelentoja on toistaiseksi ollut Suomessa hyvin vähän, ja ne ovat kokonaisuudeltaan olleet ”lieviä”.

– Tyypillisesti poliisi hoitaa selvät ja yksinkertaiset tapaukset jo tapahtumapaikalla. Tutkintaan tulee enemmänkin sellaisia tapauksia, joissa ihmisillä on epäilyksiä salakatselusta tai kotirauhan rikkomisesta.

Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva tiedustelun ja vaikuttamisen uhka on Supon mukaan kohonnut, mutta tällä hetkellä ei pidetä todennäköisenä, että puolen vuoden sisällä nähtäisiin infrastruktuuria lamauttavia toimia. Vahvistetuissa dronelennoissa on useimmiten kyse kaupallisista kuvauksista tai muusta lentotoiminnasta.

Poliisi on pyytänyt suomalaisia pitämään silmänsä auki erityisen epäilyttävien lennokkihavaintojen varalta.

Poliisin mukaan kansalaisten tulee soittaa hätänumeroon 112 ”akuuteista” dronehavainnoista, jotka tapahtuvat kriittisten infrastruktuurin läheisyydessä, lentokieltoalueilla tai muutoin epäilyttävissä olosuhteissa.

Kriittistä infrastruktuuria ovat muun muassa energia- ja vesilaitokset tai tietojärjestelmäyhteydet ja -keskukset. Lentokieltoalueilla tarkoitetaan esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamoita tai valtionhallinnolle tärkeitä alueita.

Lisäksi puolustusvoimien toiminnan kuvaaminen ilmasta on kiellettyä ilman erillistä lupaa.

Miehittämättömästä ilmailusta ja lentokieltoalueista löytyy lisätietoa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin droneinfo-sivustolta sekä virtuaalisesta dronekartasta.

Hätönen painottaa, että käytännössä epäilyttävän dronelennon tunnistaminen on vaikeaa.

Outo lentoajankohta tai lennon suoritustapa kriittisen infrastruktuurin lähellä voivat olla näkyvimpiä hälytysmerkkejä.

– Asiaa tulisi aina pohtia siten, että lähtökohtaisesti kyseessä on suurella todennäköisyydellä täysin laillinen lentotoiminta, Hätönen pohjustaa.

Jos lennätys tapahtuu määritellyllä kielto- tai rajoitusalueella, on todennäköisyys suurempi sille, että kyseessä on ilmailusääntöjä rikkova lennätys.

– Dronejen käyttöä sääntelee monimutkainen ilmailunormisto, jota edes kaikki alan ammattilaiset ja harrastajat eivät tunnu osaavan. Olennaisia asiassa ovat muun muassa käytetty ilma-alus, paikka, ajankohta ja tietysti lennon suoritustapa.

Hätönen korostaa lisäksi, että dronehavaintoja tehdessä ja niistä ilmoitettaessa mahdollisuudet luotettavien havaintojen tekemiseen ovat hyvin rajalliset.

– Ammattilaisenkin on vaikea tehdä tarkkoja havaintoja droneista, joten alaan vihkiytymättömälle se on huomattavasti vaikeampaa.

Drone-lentojen lisäksi myös muunlaisesta ”epäilyttävästä toiminnasta” kriittisen infrastruktuurin lähellä on tärkeä ilmoittaa, Hätönen sanoo. Ilmoituskynnyksen tulisi tällaisilla alueilla olla matala.

– Näinä aikoina kannattaa jokaisen pitää silmät auki ja havainnoista on hyvä ilmoittaa silloin, kun siihen on aihetta. Aina tulisi pohtia toiminnan, ajan ja paikan välinen suhde.