”On muutenkin ollut hullu vuosi.”

Ilta-Sanomien presidenttigallupin voittaja, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoi Ylen ykkösaamussa, että on hyvin epätodennäköistä, että hänestä tulee Suomen seuraava presidentti.

– On yhden prosentin todennäköisyys, että minusta tulee Suomen presidentti.

Aaltola kommentoi, että reitti on vaikea ja on muutenkin historiallista, että kansalaiset antavat poliittista luottamusta asiantuntijalle.

Hänen mukaansa on kuitenkin realistista kertoa, että on vaikea saada asiantuntijasta presidenttiä. Asiantuntija katselee asioita lintuperspektiivistä ja presidentti on kaiken keskellä.

Tässä mielessä hänen ehdokkuutensa on epätodennäköistä.

– On muutenkin ollut hullu vuosi. Geo-poika syntyi, kaksi kirjaa, sota, Nato ja nyt tämä presidenttiasia. Tulee jo pikkuisen, pikkuisen liikaa.

Aaltola ei sulkenut kokonaan pois presidenttiehdokkuuttaan. Hän sanoo ilmoittavansa mahdollisesta ehdokkuudesta myöhemmin.

Aaltola kertoo joutuvansa miettimään muun muassa sitä, että kansanliikkeen kokoaminen on vaikeaa sivutyönä.

Aaltola sanoo, että presidenttivaaleihin tulee varmasti hyviä ehdokkaita.

– Omassa mielessäni on muutamakin sellainen, joita voisin äänestää.