Monirotuisten koirien omistajat kertovat kohtaavansa syrjintää etenkin harrastus- ja yhdistystoiminnassa. Synkkiä kommentteja ovat laukoneet heidän mukaansa myös eläinlääkärit.

Monirotukoirien asiaa ajava Suomen Koirarekisteri pyrki selvittämään syrjintäkyselyllään sitä, onko yksittäisten kasvattajien ja harrastajien syrjintäkokemusten taustalla laajempi ilmiö.

Vastaajia kertyi odotettua enemmän, yhteensä 962 kappaletta.

Kyselyn perusteella monirotuisen koiran omistaja voi törmätä syrjintään ja ulkopuolelle jättämiseen etenkin silloin, jos hän aikoo hakeutua aktiiviseen harrastus-, kilpailu- tai yhdistystoimintaan.

Monirotuisilla koirilla tarkoitetaan tässä sellaisia koiria, joiden vanhempien rodut ovat tiedossa. Sekarotuisesta koirasta puhutaan puolestaan silloin, kun vanhemmista ei ole tietoa.

Suomen Koirarekisteriä vapaaehtoisena pyörittävä Nina Ojala on toiminut pitkään sekä rotukoirien että moniruotuisten koirien kanssa. Hän kertoo avoimesti puhuvansa monirotuisten koirien puolesta.

Ojala on kasvattanut roturisteytyksiä pienimuotoisesti kymmenen vuoden ajan.

– Kun olin miettimässä ensimmäistä yhdistelmää, aloin miettiä, että onko tilanteessa mitään järkeä. Omassa rodussa, colliessa, ei meinannut löytyä sellaista urosta, joka olisi ollut tarpeeksi kaukaista sukua koiralleni. Aloin miettiä tavallaan laatikon ulkopuolelta.

Rotukoirien omistajilta ei aina heru ymmärrystä monirotuisten koirien omistajille. Joskus kommentit ovat hyvinkin kärjekkäitä.

Ojalan mukaan koirapiireissä on paljon monirotuisiin koiriin liittyviä pinttyneitä näkemyksiä, joille ei hänen mukaansa lopulta löydy tieteellistä selkänojaa.

Syrjintää Ojala halusi selvittää, koska oli kuullut useita yksittäisiä kertomuksia aiheeseen liittyen. Ojala kertoo, että hän itse sai roturisteytysten kasvatustoimintaa aloitellessaan jopa tappouhkauksia. Ne kohdistuivat sekä koiriin että häneen itseensä.

– Halusimme kartoittaa sitä, että tapahtuuko sitä oikeasti vai onko se vain meidän lähipiirissämme. Vastauksia tuli yllättävän paljon.

Kyselyvastausten perusteella monirotuisten koirien kanssa toimivat kohtaavat syrjintää etenkin seuraavissa paikoissa: harrastus- ja yhdistystoiminnassa (26 prosenttia vastaajista), koirien kasvatus- ja jalostustoiminnassa (17 prosenttia vastaajista), lenkillä (16 prosenttia vastaajista) ja koirapuistossa (15 prosenttia vastaajista).

Useampi kuin joka viides vastaajista on joutunut selittämään koiransa alkuperää tai perustelemaan sitä. Suunnilleen yhtä moni on päätynyt perustelemaan sitä, miksi on ylipäätään ottanut jonkin muun kuin rotukoiran.

Koiranomistajat voivat olla toisilleen hyvinkin suoranaisia.

Kyselyyn sisältyi myös mahdollisuus vapaamuotoisten vastausten antamiseen. Useassa kommentissa syrjintä näyttäytyy ulkopuolelle jättämisenä.

”Harrastan metsästystä. Ulkonäön perusteella koiraa luultiin rotukoiraksi, mutta kun tuli ilmi että koira on monirotuinen niin vaihtui ääni kellossa ja en saanut enää harrastaa koiralla.”

”Koirapuistossa rotukoiran omistaja kauhistellut monirotuisen koiran olevan uhka hänen rotukoiransa terveydelle ja monirotuisen omistaja on siksi vastuuton tuodessaan koiransa puistoon.”

Rajuimmissa tapauksissa monirotuisten koirien kasvattajista on vastaajien mukaan levitetty valheellista tietoa.

”Olen tuttavieni piirissä törmännyt suorastaan vainoon, kun ovat kasvattaneet risteytyskoiria – on mm. levitelty valheellista tietoa muissa roturyhmissä ja peloteltu sijoituskoirien omistajia.”

Ojala kertoo yllättyneensä siitä, miten rajuja kokemuksia vastausten joukossa lopulta oli.

– Järkyttävää oli myös se, että moni kertoi eläinlääkäreistä, jotka eivät ole suostuneet tutkimaan. Ovat sanoneet, että ”lopetetaan mieluummin, kun koira on monirotuinen”. Siinä ei ole enää pelkästään kysymys siitä, onko puhdas- tai monirotuinen – ja onko se hyvä tai huono asia. Siinä on iso etiikkaongelma.

” ”Eläinlääkäri sanoi että toit sitten tänne tämmöisen sekasikiön.”

Suomen koirarekisteri ylläpitää omaa vapaaehtoista koirarekisteriään, jossa puhdasrotuisuus ei ole merkitsevä tekijä. Tähän rekisteriin voidaan lisätä myös monirotukoirien sukutaulut.

Sitä ei pidä sekoittaa esimerkiksi laajempaan Kennelliiton rekisteriin, joka on tarkoitettu vain rotukoirille – eikä myöskään Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan.

Vuoden 2023 alusta lähtien kaikki koirat on lain mukaan merkittävä uuteen valtakunnalliseen rekisteriin, jolla ei ole tekemistä yhdenkään edellä mainitun, tai ylipäätään minkään aiemman, rekisterin kanssa.