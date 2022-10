Martti J. Kari venäläisten omistamien kiinteistöjen uhkasta: ”Suomen suuntaan on suunniteltu operaatioita”

Martti J. Kari pitää varmana, että Suomen suuntaan on suunniteltu erikoisoperaatioita. Hänen uskoo, että operaatioiden uhkaan on varauduttu Suomessa hyvin.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori ja entinen tiedustelueversti Martti J. Kari ei pidä mahdottomana sitä, etteikö venäläisten erikoisjoukkojen operaatiosuunnitelmiin kuuluisi sellaisten omistusten hankkiminen Suomesta, joista käsin on mahdollista operoida jo rauhan aikana.

– Me olemme läntisen sotilaspiirin rajamaa. Varmaa on, että Suomen suuntaan on suunniteltu operaatioita. Se tarkoittaa sitä, että osana operaatiota on erikoisjoukkojen käyttö, mikä tarkoittaa sitä, että täytyy tiedustella, tukeutua, iskeä ja niin edelleen, Kari sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa perjantaina.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori ja entinen tiedustelueversti Martti J. Kari

Venäjän erikoisjoukot tarvitsevat Karin mukaan jotakin, johon tukeutua jo rauhan aikana. Tämä jokin voi olla esimerkiksi joukko paikkoja, kuten mökkejä tai maatiloja, joista käsin voi suorittaa tiedustelua.

Kari uskoo, että erikoisoperaatioiden uhkaan varaudutaan Suomessa enenevissä määrin. Hänen mukaansa sekä sotilas- että siviilitiedustelupalvelu tekevät varmasti asian tiimoilta töitä hartiavoimin.

Suomessa on Karin mukaan kuitenkin oltu liian sinisilmäisiä Venäjän suhteen.

– Siinä vaiheessa, kun vielä luulimme, että Venäjä muuttuu jossakin vaiheessa vielä normaaliksi maaksi, ja kun venäläiset ostivat näitä alueita, oli raha varmasti tärkeämpi kuin operatiivinen turvallisuuden tarve, Kari sanoo.

Porkkala, jossa sijaitsee niin kutsuttu oligarkkirannikko, on ollut venäläisten kiinteistösijoittajien suosiossa.

Norjassa on otettu kiinni epäilyttäviä drone-lennättäjiä strategisten paikkojen, energiakohteiden ja infrastruktuurin lähistöllä. Kari ihmettelisi, jos venäläiset kybertoimijat eivät kuvaisi vastaavia kohteita Suomessa.

Karin mukaan Suomessa on tiettyjä alueita, joita ei saa kuvata, kuten muun muassa ydinvoimalat ja -jalostamot sekä satamat. Lisäksi drone-lennokkien käyttö on luvanvaraista.

– Tätä on aika hankala valvoa. Ennen kuin joku pystyy puuttumaan siihen, kuka dronea lennättää, on drone voinut jo kadota. En pitäisi sitä ollenkaan mahdottomana, että meillä Suomessakin käytettäisiin droneja, Kari sanoo.

Venäläisomisteisen Airiston Helmen rikostutkinta nousi uutisotsikoihin vuonna 2018, kun viranomaiset tekivät näyttävän iskun saaristokiinteistöille saman vuoden syksynä.

Täytyykö kansalaisten parantaa jollakin tavalla valppauttaan?

Karin mukaan kansalaisvalppaus on kaksipiippuinen asia. Kun kansalaiset todella valpastuvat, alkavat he ilmoittaa paljon vääriä havaintoja.

– Mielestäni terve suhtautuminen kaiken kaikkiaan on hyvä. Suomalaiset ovat aika jalat maassa -tyyppisiä, joten en usko, että meidän täytyy hirveästi valpastua, Kari päättää.