Kiinteistövälitysalan työntekijä kertoo, että yhdellä asunnolla on voinut olla useita omistajia.

Imatralla on havahduttu asuntokaupan muotoon, jossa venäläiset ovat ostaneet edullisia asunto-osakkeita monen henkilön voimin viisumioikeuden toivossa.

Kaakkois-Suomessa työskentelevän kiinteistönvälitysalan työntekijän mukaan yhdellä asunto-osakkeella on saattanut olla hurjimmillaan useita kymmeniä venäläisomistajia. Työntekijä esiintyy tässä jutussa nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Kauppoja hoitavat työntekijän mukaan kiinteistönvälitysyritysten päässä muun muassa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset tai henkilöt, joilla on esimerkiksi perheenjäsenten kautta tietoa ja ymmärrystä muun muassa venäjän kielestä.

Venäläisostajat ovat erityisen kiinnostuneista edullisista asunnoista. Imatralta yksiöitä irtoaa alle 20 000 euron hintaan.

Venäläisostajat ovat suunnanneet Imatran asuntomarkkinoilla edullisten asunto-osakkeiden perässä.

Asuntokaupat ovat pysyneet aiemmin tiukasti pimennossa, sillä isännöitsijöiltä tietoa asuntojen omistajista ei enää nykyisin saa. Kiinteistönvälitysalan työntekijän mukaan tiedot asuntojen omistajista tulevat kiinteistönvälittäjille jälkijunassa.

– Sinä päivänä, kun asunto-osakkeet menevät Maanmittauslaitoksen osakehuoneistorekisteriin, ne ovat vapaata tietoa myös välittäjille. Silloin näemme, kuka omistaa minkäkin asunto-osakkeen. Ennen kuin tieto menee maanmittauslaitokselle, tiedot ovat vain osakekirjapätkiä, eikä niitä pysty tarkastamaan mistään, hän kertoo.

Maanmittauslaitoksen osakehuoneistorekisteri on verrattain uusi, vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen järjestelmä. Sinne kerätään vähitellen tietoa osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan käytön.

Työntekijän mukaan taloyhtiöltä sai aiemmin tiedon siitä, kuka myynnissä olleen asunnon oli ostanut, mutta nykyisin taloyhtiön puolesta ilmoitetaan vain, että kaupat on tehty.

Tilanteeseen puuttuminen on osakkeiden omistajien pimennossa pysymisen vuoksi hankalaa. Yritys, jossa haastateltu kiinteistönvälitysalan työntekijä työskentelee, on keksinyt yhden tavan pyrkiä suitsimaan venäläisten epäilyttäviä asuntokauppoja: ostajan passin tarkastaminen.

– Jos asiakkaalla ei ole Suomen passia, ei hänellä myöskään ole pankkitiliä Suomessa. Jos Suomen passia ei ole, emme lähde edes keskustelemaan kaupoista, joten tilanteessa eteneminen on heille (venäläisille) mahdotonta, hän sanoo.

– Osa on tietenkin ihan oikealla asialla, eli he haluavat pois Venäjältä. Iso osa heistä, jotka pystyvät tekemään jotakin, haluavat paeta. Emme kuitenkaan voi tietää, ketä muita sieltä tulee, hän jatkaa.

Kiinteistönvälitysalan yrityksen työntekijän mukaan hänen työpaikallaan ostajalta tarkastetaan aina passi. Jos Suomen passia ole, ei kauppojen teossa edetä.

Kokoomuksen itäsuomalaisen kansanedustajan Jukka Kopran mukaan tilanne on ongelmallinen.

– Tällainen toiminta on lähtökohtaisesti väärin ja sitä voidaan pitää sääntöjen kiertämisenä. Aikaisemmin asunnonomistaja sai viisumin lähes automaattisesti päästäkseen käymään asunnolla. Tässä selkeästi käytetään hyväksi tätä sääntelyä, Kopra sanoo.

– Tällaiset asunnot eivät ole Imatralla kovin kalliita, kun esimerkiksi yksiön hintaluokka on noin 20 000 euroa. Kun se jaetaan vaikka muutamalle kymmenelle omistajalle, niin pikkurahalla saa ikään kuin automaattisesti viisumin EU-alueelle, hän jatkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.

Asunnon ostaminen viisumin saamisen keinona ei enää toimi syyskuussa kiristetyn viisumikäytännön myötä. Nyt ostettavat asunnot eivät siis enää automaattisesti oikeuta viisumiin, mikä on Kopran mukaan hyvä asia.

Sitä, kuinka paljon vastaavia viisumeita on tällä hetkellä jo olemassa, ei tiedä kukaan.

– Asunto-osakkeiden omistajien kirjaamiseen käytetty rekisteri on niin uusi, ettei siellä ole vielä tietoa näistä omistuksista. Käsittääkseni tämä Maanmittauslaitoksen rekisteri on vasta otettu käyttöön, ja siinä on kymmenen vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa asunto-osakeyhtiöiden tulisi raportoida osakeomistuksen rekisteriin. Näin ollen osakkeiden omistajista ei ole tietoa, eikä tilanteeseen ole voitu puuttua, Kopra valottaa.

Kopran mukaan venäläisostajien toiminnassa on kyse lain porsaanreikien hyödyntämisestä, jonka nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa. Tilanteeseen on kansanedustajan mukaan puututtava.

– Lainsäädäntöprosessin kautta täytyy kehittää asunto-osakelainsäädäntöä siten, että tällaiset porsaanreiät saadaan tukittua. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka tilanne voidaan ratkaista, Kopra päättää.