Yksi kerrostalo yhdistää kolmea henkirikosta – tällainen on sen synkkä historia

Jotkin paikat nousevat yhä uudestaan esiin suomalaisessa rikoshistoriassa. Vääksyssä sijaitsee kerrostalo, jolla on kytkös kolmeen suomalaisia kuohuttaneeseen henkirikokseen.

Päijät-Hämeessä Asikkalassa elokuussa tapahtuneeseen nuoren naisen taksimurhaan kietoutuu yllättävää rikoshistoriaa.

Epäilty murhaaja, 24-vuotias mies asui ennen tapahtumia Vääksyssä samassa kerrostalossa, jossa on tehty aiemmin jo ainakin kaksi henkirikosta. Molemmat kuohuttivat suomalaisia omana aikanaan.

Loppusyksystä 1995 kerrostalossa surmattiin puhelinkeskustelulinjoilla työskennellyt Liisa Mäkikangas, jonka tapausta poliisi ei ole edelleenkään kyennyt selvittämään.

Huhtikuussa 1999 talossa tapahtuneessa henkirikoksessa tekijä sen sijaan jäi nopeasti kiinni. Tuolloin 24-vuotias asikkalalaismies tappoi pitkäaikaisen elämänkumppaninsa ja neljän lapsensa äidin julmasti, aiheuttaen 28-vuotiaalle uhrille oikeuden pöytäkirjojen mukaan peräti 67 vammaa.

Nyt varhain sunnuntaina aamulla 20. elokuuta 2022 poliisi iski, taksisurman kotietsinnän merkeissä, siis samaiseen kerrostaloon, joka on tullut sille vuosien varrella jopa harvinaisen tutuksi.

– Se, että näin monella henkirikoksilla on yhteyksiä samaan taloon, on hämmentävää, vaikka sinänsähän kyse on puhtaasta sattumasta. Puhutaan joka tapauksessa alueesta, jonne poliisia on vuosikymmenten varrella tarvittu melko säännöllisesti hätiin, Hämeen poliisin rikospoliisisektoria johtava rikosylikomisario Martti Hirvonen sanoo.

– Erityisesti takavuosina se oli harvinaisen levotonta seutua.

Asikkalan Vääksyssä sijaitseva talo liittyy useaan henkirikokseen.

Tuoreimmassa taloon kytkeytyvässä tapauksessa tapahtumat alkoivat valjeta, kun Asikkalan Salonsaaressa hiekkakuopan liepeiltä löytyi parikymppisen, työvuorossa olleen naistaksikuskikin ruumis sekä tämän käytössä ollut taksiauto. Se oli IS:n tietojen mukaan pysähdyksissä, ovet auki ja keula kohti hiekkakuoppaa.

Murhasta epäilty vääksyläismies oli aiemmin yöllä noussut Lahden torilta naistaksikuskin kyytiin. Taksamittari ei ollut ajon aikana päällä, mutta syy tähän ei ole toistaiseksi selvinnyt.

Taksimurhan tutkinta käynnistyi rikoksesta epäillyn miehen itse soitettua hätäkeskukseen aamuyöllä 20. elokuuta. Uhri oli vastikään aloittanut työt lahtelaisessa taksifirmassa, ja myös epäilty tekijä on aiemmin työskennellyt taksikuskina.

Tuoreimmassa tapauksessa taksikuskin ruumis löytyi tältä sorakuopalta.

IS jalkautui Vääksyyn tielle, jonka varrella sijaitsevaan taloon kaikki kolme henkirikosta tavalla tai toiselle linkittyvät. Haastattelimme paikallisia asukkaita, jotka kaikki halusivat pysyä anonyymeinä.

– Täällä kylällä kaikki tietävät, että talossa on sattunut ja tapahtunut hyvin usein, keski-ikäinen nainen kertoo.

– Kylällä on ollut puhetta, että samassa talossa olisi tapahtunut myös useampia läheltä piti -tilanteita, eli että joidenkin muidenkin henki olisi ollut hiuskarvan varassa. Järkyttää ja ihmetyttää, että miten yhdessä ja samassa talossa voikin tapahtua niin paljon. Se tuntuu jopa kylmäävältä, ettei sitä yhtä henkirikosta ole vielä edes selvitetty.

Talo nousi uutisiin myös niin sanotun puhelintyttö-Liisan henkirikostapauksessa.

Puhelintyttö-Liisan kuolema on hämmästyttänyt paitsi asikkalalaisia myös monia muita suomalaisia jo yli 25 vuoden ajan.

Selvittämättömällä henkirikoksella on surullinen tausta. Vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa Liisa oli menettänyt ainoan lapsensa liikenneonnettomuudessa.

Liisan oman kuolinpäivän tapahtumista tiedetään vain vähän. Hän oli viettänyt lokakuista keskiviikkoiltaa ystävänsä seurassa. Ystävätär oli poistunut Liisan asunnosta iltaseitsemän tienoilla, mutta sen jälkeiset tapahtumat ovat yhä suuri arvoitus.

Reissuhommia tehnyt Liisan miesystävä oli huolestunut, kun Liisasta ei ollut tuona päivänä kuulunut mitään. Miesystävä oli soittanut työmatkaltaan juuri Liisan luona edellispäivänä olleelle ystävättärelle ja pyytänyt tätä käymään katsomassa, mitä oli tapahtunut. Ystävätär oli löytänyt Liisan kuolleena asunnostaan.

Liisa Mäkikankaan surmaaja on yhä selvittämättä.

Seura-lehden 2014 julkaisemassa artikkelissa Liisa Mäkikangasta kuvailtiin luonteeltaan sosiaaliseksi ja auttamishaluiseksi, mutta tarvittaessa myös teräväkieliseksi. Hän oli työskennellyt tarjoilijana ravintola Tallukassa, mutta jouduttuaan työttömäksi hän oli löytänyt uuden työpaikan puhelinkeskustelulinjoilta.

Mäkikankaan työsopimuksessa oli Seura-lehden mukaan kielto henkilökohtaisista tapaamisista soittajien kanssa. Lissu kuitenkin kasvatti tienestejään tapaamisilla, jotka hän tavallisesti sopi Lahden keskustassa sijainneeseen vuokra-asuntoonsa, mutta toisinaan miesvieraita kävi myös Vääksyn-kodissa.

Tutkijoilla oli käsissään uhrin ympärille kutoutunut, lähes kahdentuhannen henkilön muodostama verkosto.

– Se oli potentiaalinen porukka, josta aloimme tekijää hakea. Kahden vuoden aikana Lissu oli puhunut yhteensä lähes kahdentuhannen miehen kanssa, ja niitä, keitä hän oli tavannut – niitä oli paljon, keskusrikospoliisin Tampereen-yksikön rikoskomisario Jouko Tainio sanoi lehdelle tuolloin.

Kerrostalossa on tapahtunut paljon, mutta tilanne on poliisin mukaan rauhoittunut viime vuosina.

Toisessa tapauksessa tekijä löydettiin nopeasti. Huhtikuussa 1999 yhdestä asunnosta löytyi 28-vuotiaan, erityisen kovan väkivallan uhriksi joutuneen naisen ruumis. Tekijä yritti paeta paikalta hyppäämällä talon parvekkeelta karkuun, mutta poliisi nappasi hänet kiinni talon pihapiirin liepeiltä.

Tapon paljastumista edeltävänä yönä asunnosta oli kuulunut voimakkaita avunhuutoja sekä kolinaa ja jysähdyksiä.

– Se oli kaikkinensa aivan järkyttävä tapaus. Varmasti kaikki Vääksyssä tiesivät, että teon taustalla oli raju mustasukkaisuusdraama, alle kuusikymppinen paikallinen mies selvittää nyt.

Mustasukkaisuus paljastui nopeasti miehen teon motiiviksi. Tekijällä oli vahvaa päihdetaustaa, ja hän oli jäänyt työttömäksi.

– Nainen oli joutunut samaisen miehen väkivallan kohteeksi jo useasti ennen kuolemaansa. Harmittaa, ettei näihin asioihin pystytä läheskään aina puuttumaan ajoissa, paikallinen asukas ihmettelee yhä.

Taksinkuljettajan surmaajan selvittäminen jatkuu.

Mutta selittääkö mikään näin monen rajun väkivaltatapauksen keskittymistä samalle alueelle ja jopa samaan taloon?

Rikosylikomisario Martti Hirvonen sanoo, että Suomessa tietyt asuinalueet ovat normaalia herkeämiä erilaisten ongelmien kasaantumiselle.

– Monesti vuokra-asuntoalueilla elää keskimääräistä enemmän syrjäytyneitä, mikä aiheuttaa herkästi epävakautta, ja sitä kautta lisää levottomuuden riskiä. Lisäksi syrjäytyneillä esiintyy monesti samaan aikaan taipumusta päihteiden liikakäyttöön, ja jos on päivät pitkät aikaa ryypätä, ennen pitkää erilaisia ongelmia puhkeaa, Hirvonen ruotii.

– Mustasukkaisuusdraamat ovat erityisen tyypillisiä, mutta humalapäissään myös monia muista kiistoja selvitellään väkivallan keinoin. Varmasti jokaisesta isosta kaupungista löytyy alueita, joihin epäkohdat keskittyvät.

Vääksyn kohdalla Hirvonen haluaa kuitenkin painottaa, että asiat ovat muuttuneet paremmiksi.

– Esimerkiksi kyseisen talon tilanne on rauhoittunut selvästi viime vuosina. Siihen on varmasti vaikuttanut se, että alueella on nykyään paljon yksityisomistuksessa olevia asuntoja, ja vuokralaisten profiilia on mietitty ennen asuntojen vuokraamista, hän uskoo.

Salonsaareen vievän sillan kupeeseen oli tuotu kynttilöitä ja kukkia elokuussa.

Poliisi jatkaa parhaillaan elokuisen taksimurhan tutkintaa. IS:n tietojen mukaan henkirikokseen kytkeytyy mahdollisesti seksuaalista väkivaltaa. Poliisi ei ole vahvistanut eikä kiistänyt tietoa. Murhan rikosnimike viittaa joka tapauksessa erittäin julmaan tai raakaan tekotapaan tai suunnitelmallisuuteen ja vakaaseen harkintaan.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Jari Kiiskinen Hämeen poliisista ei vielä ota kantaa siiten, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan.

– Tiedotan tästä tapauksesta ylipäätään todennäköisesti vasta sitten, kun esitutkinta on valmistunut, Kiiskinen kertoo.