Jyrki Lehtolan kolumni: Pirkka-Pekka Petelius -gate herättää kysymyksen, onko Ahvenanmaalla liikaa rahaa vai vihaako koko saari ihmisiä

Vaienneessa, luovuttaneessa kansanedustajassa on jotain virkistävää, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Rampe oli kansanedustaja Pirkka-Pekka Peteliuksen 1980-luvun lopun tv-hahmo, fiktiivisen lauluduo Trio Erektuksen toinen esiintyjä Aake Kallialan Naukkiksen lisäksi.

Vuosina 2019–2021 ahvenanmaalainen peliyhtiö maksoi Peteliukselle 182 000 euroa oikeudesta käyttää Rampea hahmona rahapelissä, jolla oli ilmeisesti tarkoitus houkutella nykyistä nuorempia, pidempään eläviä eläkeläisiä ilottelemaan pennosillaan Peteliuksen ”Hoplaa!”-huudon kannustamina.

182­000 euroa? Rampesta?

Onko Ahvenanmaalla liikaa rahaa vai vihaako koko saari ihmisiä?

Rampe on hahmo pelissä Rampen rytmikäs riemuriihi, joka on jo nimenä sellainen herkku, että hauraimmankin vanhuksen on helppo jättää syöminen väliin, kun Rampen riemuriihessä nälkä, terveys ja rahat unohtuvat.

Pelissä saa kohdata Rampen lisäksi Peteliuksen muitakin kuolleiksi luultuja hahmoja. Nuo hahmot pyörähtävät peliruudussa toistamassa Peteliuksen unohtuneita hokemia niin kuin tarkoitus olisi muistuttaa vanhenevia pelaajia siitä, että hoplaa, tämä oli parasta, mitä elämänne aikana saitte, muuta ei ole enää odotettavissa.

182­000 euroa Rampesta. Onko Ahvenanmaalla käynnissä jokin lääkekokeilu?

Ja eikö voisi olla vähän kunnianhimoisempi ja yrittää houkutella pelaajiksi nuoria asiakkaita, joilla on vielä tulevaisuus tuhlattavanaan?

Voisiko Rampen örinän sijasta somevaikuttaja Natalia Salmela tanssia rahapelin sisällä avoimesti äitiydestään; Hanna Brotherus viihdyttää pelaajia tarinoimalla sukulaisistaan niin, ettei myötähäpeältään omaa köyhtymistä edes huomaisi tai Jethro Rostedt, lopunaikojen Rampe sekä Naukkis, polttaa miljoonakaupalla seteleitä niin, etteivät omat menetykset tuntuisi miltään?

Jos maailma on ääretön kokoelma mahdollisuuksia, miten päädytään valitsemaan Rampe?

Kun Peteliuksen sivutulojen laadusta heräsi kysymyksiä, hän korjaili tietoja ja pyyteli Twitter-anteeksi niin kuin tehdään, kun jäädään kiinni jostain, mistä ei niin jaksa välittää.

Pelirahoja ansaitessaan Petelius istahteli myös sivistysvaliokunnassa, jossa uudistettiin rahapelilainsäädäntöä. Koska jokaisen kansanedustajan toinen nimi on Jäävi, ei Peteliuksen toiminnassa ollut juridista ongelmaa, mutta onneksi aina löytyy syy helppoon moraaliseen paheksuntaan.

Sosiaalisessa mediassa alettiin syyllistää Peteliusta siitä, ettei hän osallistu tarpeeksi eduskuntatyöhön, anna poliittisia lausuntoja ja haastatteluja ja jäätikötkin jatkavat sulamista.

Miksi pitäisi antaa lausuntoja tai haastatteluja? Sanotaanko niissä joskus jotain paitsi erehdyksessä?

Vaienneessa, luovuttaneessa kansanedustajassa on jotain virkistävää, niin kuin sellainen olisi ymmärtänyt jotain syvemmin edustuksellisesta demokratiasta. Peteliukseen verrattuna puliseva puoluetoveri Ville Niinistö tuo mieleen lähinnä psykologisen hetteikön, johon ei haluaisi kenenkään uppoavan.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.