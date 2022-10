Vanhainkodin venäläis­kauppojen takana on hyytävästä taposta tuomittu mies

Tampereella vaikuttanut yrittäjämies surmasi puolisonsa muutama vuosi sitten parkkipaikalle. Silminnäkijöinä olivat pariskunnan pikkulapset.

1984 syntynyt mies tuomittiin syyntakeettomana tehdystä taposta viisi vuotta sitten. Hän on toimitusjohtaja yrityksessä, joka myi vanhainkodin venäläisille.

Kankaanpäässä venäläisille myydyn Lohikon entisen vanhainkodin kauppojen takana on 38-vuotias henkirikoksesta tuomittu mies.

Yritystietojen mukaan hän on toimitusjohtajana yrityksessä, jolta vanhainkoti siirtyi kolmen venäläisen omistukseen.

Yrittäjämies on tuomittu syyntakeettomana tehdystä taposta vuonna 2017. Hän surmasi entisen avovaimonsa talttapuukolla parkkipaikalla Tampereella ja soitti teon jälkeen itse hätäkeskukseen.

Veriteon silminnäkijöinä olivat pariskunnan 3-vuotias tyttö ja 2-vuotias poika, jotka istuivat auton takapenkillä. Pariskunta oli tekoaikaan asumuserossa.

Mies passitettiin teon jälkeen mielentilatutkimukseen kaksi eri kertaa.

Ensimmäisellä tutkimuskerralla mies oli oikeuspsykologin mukaan toiminut taktikoivasti ja vaikeuttanut itseään koskevien tietojen hankkimista. Tuolloin hänet todettiin alentuneesti syyntakeiseksi.

Toinen tutkimuskerta toteutettiin kattavamman aineiston turvin, ja surmaaja todettiin syyntakeettomaksi.

Hän ei saanut teostaan vankeusrangaistusta, vaan hänet määrättiin tahdosta riippumattomaan hoitoon Vanhan Vaasan sairaalaan.

Kaupunki myi 1940-luvulla rakennetun vanhainkodin yksityisomistukseen pari vuotta sitten. Nyt se on jälleen vaihtanut omistajaa.

Valtakunnallisesti tunteita kuumentanut ja kritiikkiä herättänyt Kankaanpään kiinteistökauppa tehtiin viikko sitten 13. lokakuuta. Uusina omistajina on kolme venäläistä henkilöä, jotka ovat iältään 35-, 60- ja 66-vuotiaita.

Ostajalla ei kuitenkaan ole vielä lainhuutoa kiinteistöön. Kauppa vaatii puolustusministeriön hyväksynnän, ja selvittely on kesken.

Yrittäjämiehen osakeyhtiö on ilmoittanut toimialakseen asuinrakentamisen. Yritystietojen perusteella yritys on aloittanut toimintansa syyskuussa 2021, mutta miehellä on taustallaan pidempiaikaista yritystoimintaa.

Osakeyhtiön kotipaikaksi on merkitty Tampere. Verkkosivuillaan yritys kertoo tulevansa toimeen erilaisten ihmisten kanssa vaativien projektien parissa.

Toimitusjohtajalla on myös toinen rakennusalan yritys, jonka toiminta on käynnistynyt elokuussa 2021, eli noin kuukautta aiemmin kuin toisen yrityksen toiminta.

Kankaanpään kiinteistö on vallitsevassa maailmantilanteessa herättänyt huolestuneita äänenpainoja, sillä se sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

Pitkään tyhjillään ollut Lohikon vanhainkoti on noin 4 000-neliöinen rakennuskompleksi. Rakennuksessa on noin sata huonetta, 40 vessaa tai kylpyhuonetta ja ruumishuone.

Torstaina selvisi, että Kankaanpään kaupunki on avoin etuosto-oikeuden käyttämiselle hankkiakseen kiinteistön takaisin kaupungin omistukseen. Etuosto-oikeuden käyttö estäisi kiinteistön päätymisen venäläisomistukseen.

Kaupunki luopui kiinteistöstä vuonna 2020.