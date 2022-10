Nämä Venäjä-kirjat kiinnostavat nyt suomalaisia – sota herätti uteliaisuuden vaarallisesta naapurista

IS selvitti, mitkä Venäjä-kirjat kiinnostavat lukijoita nyt. Esittelemme niistä yksitoista.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt pelkoa ja uteliaisuutta suomalaisissa. Parhaiten niitä tyynnytetään tiedolla ja sitä on saatavissa kirjoista.

IS kysyi Helsingin kirjastolta, Akateemiselta Kirjakaupalta ja Bookbeat-äänikirjapalvelulta, mitkä Venäjä- ja Ukraina -aiheiset teokset kiinnostavat suomalaisia nyt.

Bookbeatin hauissa Venäjä-piikki koettiin heti viime keväänä, kun sota alkoi.

– Kiinnostus oli suurimmillaan viikolla 9. Hyökkäys alkoi viikon 24. helmikuuta, viikon 8. torstaina, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Sari Forsström Bookbeatista.

Forsströmin mukaan kysyntä kohdistui tietysti heti tarjolla olleisiin kirjoihin, ennen kaikkea Catherine Beltonin teokseen Putinin sisäpiirissä. Mutta myös vanhempiin teoksiin kohdistui pian uteliaisuutta.

Presidentti Mauno Koiviston Venäjän idea ilmestyi alun perin jo vuonna 2001.

– Siitä otettiin uusi painos ja tehtiin äänikirja, joita ei juuri ollut kun se ilmestyi. Sitä on kuunneltu aika paljon. Myös Anna-Lena Laurénin kirjat ovat kiinnostaneet, Forsström kertoo.

Myös Helsingin kaupunginkirjaston Venäjä-lainausten kärkeä pitää Beltonin Putinin sisäpiirissä. Lisäksi Luke Hardingin Venäjän vakoojaverkosto on kiinnostanut samoin kuin Anna-Lena Laurénin Samettidiktatuuri. Jessikka Aron muutama vuosi sitten ilmestynyt Putinin trollit saa taas lukijoita.

Tuoreempaa Venäjän ja Suomen suhteisiin liittyvää tietokirjallisuutta edustaa Alpo Rusin Kremlin kortti.

Suurempi kiinnostus Venäjään ja Ukrainaan liittyviin kirjoihin käynnistyi keväällä sodan alettua.

Vanhemmista Venäjän vaiheista on haettu tietoa esimerkiksi Orlando Figesin kirjasta Vallankumouksen Venäjä 1891–1991.

Kaupunginkirjasto listalla on myös muutama Venäjä- tai Ukraina -aiheinen kaunokirjallinen teos kuten Svetlana Aleksijevitshin Neuvostoihmisen loppu ja Sofi Oksasen Koirapuisto.

Akateemisen kirjakaupan Helsingin päämyymälässä ostetaan paljon myös muun kuin suomenkielistä lukemista. Operatiivinen johtaja Marjo Tuomikoski kertoo, että asiakkaita on kiinnostanut sotahistorioitsija Antony Beevorin Russia – Revolution and Civil War 1917–1921. Kirja on ilmestymässä juuri myös suomeksi. Suosittuja ovat olleet myös Mark Galeottin a Short History of Russia ja Philip Shortin Putin – His Life and times.

Uusia ulkomaankielisiä kirjoja ovat maanpaossa elävän entisen oligarkin Mihail Hodorkovskin the Russia Conondrum ja Martin Kraghin Det Fallna Imperiet.

Myös Akateemisessa on huomattu uusi kiinnostus Mauno Koiviston Venäjän ideaan. Hiljan ilmestyneistä kiinnostavat Markus Leikolan Sodan ja rauhan kronikka sekä Arvo Tuomisen Venäjä – kirjoituksia Venäjästä ja Putinista.

– Huomion arvoista on myös se, että asiakkaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita Ukrainaa koskevista kirjoista, joita markkinoilla on tähän asti ollut huomattavasti vähemmän, Tuomikoski kertoo.

– Anna-Lena Laurénin ja Peter Lodeniuksen Ukraina – Rajamaa -kirjasta otettiin uusintapainokset heti hyökkäyksen alettua sekä suomeksi että ruotsiksi, ja Gaudeamus uudisti Johannes Remyn Ukrainan historia -teoksen painoksen. Myös kansainvälisiä uutuuksia on ilmestymässä vielä loppuvuoden aikana.

Nämä kiinnostavat nyt suomalaisia

Catherine Belton: Putinin sisäpiirissä – Kuinka KBG valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan (Docendo 2021)

Brittiläinen Catherine Belton on entinen Financial Times -lehden Moskovan-kirjeenvaihtaja. Ilmestyessään englanniksi vuonna 2020 hänen kirjansa keräsi paljon kiitosta.

Belton kuvasi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä aikaa, jona unelmat vapaammasta ja tasa-arvoisemmasta Venäjästä katosi. Valtion omaisuuden kahmivat oligarkit, joiden tausta oli usein hämärä. Järjestäytynyt rikollisuus riehui vapaana 1990-luvulla.

Koko tilannetta tarkkailivat kuitenkin virallisesti nimensä muuttaneen turvallisuuspoliisin KGB:n työntekijät. Heidän valtansa säilyi uudessa FSB:ssa. He valvoivat suuria pimeitä rahavirtoja.

Tästä joukosta nousi Vladimir Putin, jonka aikana venäläistä rahaa alettiin pian käyttää poliittiseen vaikuttamiseen myös Venäjän ulkopuolella.

Mauno Koivisto: Venäjän idea (Tammi 2001)

20 vuotta sitten ilmestyneessä klassikossaan presidentti Mauno Koivisto esitteli pitkän Venäjä-kiinnostuksensa tuloksia. Koiviston Venäjän-harrastus alkoi jo ennen presidentiksi nousua. Hänen suhteensa Neuvostoliittoon, myös Tehtaankadun ”KGB-linjaan” oli läheisempi kuin aikoinaan tiedettiin.

Koivisto ei kuitenkaan avaa näitä seikkoja vaan laajaa Venäjä-tietämystään, joka ulottuu kaukaiseen historiaan. Mongolivalloituksen yksityiskohtia myöten hän avaa seikkoja, joita Suomessa oli harvemmin ajateltu.

Koiviston kirja herätti ilmestyessään huomiota myös Venäjällä. Se tarjoaa nytkin eväitä niille, jotka haluavat ymmärtää eivätkä vain surffata hetken tunnekuohuilla.

Anna-Lena Laurén: Samettidiktatuuri: Vastarintaa ja myötäilijöitä nyky-Venäjällä (Teos 2021)

Anna-Lena Laurén on työskennellyt mm. Huvufstadsbladetin ja Dagens Nyheterin Venäjän-kirjeenvaihtajana. Hän on julkaissut useita Venäjää käsitteleviä teoksia. Samettidiktatuuri käsittelee mm. kansan arkea, ympäristökysymyksiä, propagandaa ja historiaa.

Kirjan voi nähdä nykyisen kriisin ennakointina. Laurén kiinnittää huomiota siihen, miten keskeneräiseksi Venäjän väkivaltaiset järjestelyt Itä-Ukrainan lisäksi muillakin ”jäätyneiden konfliktien alueilla” olivat jääneet. Hänestä Venäjä törmäili kuin ”norsu posliinikaupassa”.

Ero oli suuri taitavia diplomaattisia liikkeitä tekevään Kiinaan. Sodan aikana tämä on vain korostunut.

Luke Harding: Venäjän vakoojaverkosto (Into 2021)

Guardianin Venäjän-kirjeenvaihtajana Moskovassa työskennellyt Luke Harding joutui vaikeuksiin virallisen Venäjän kanssa jo vuonna 2011. Tuolloin hänet karkotettiin maasta.

Hardingin kirjan keskeisenä teemana on Venäjän sotilastiedustelun toteuttamana pidetty loikkariagentti Sergei Skripalin murhayritys vuonna 2018. Se tapahtui Englannin Salisburyssa.

Harding taustoittaa kuitenkin myös Venäjän tiedustelun muitakin toimia länsimaissa. 2010-luvulla sitä syytettiin sekaantumisesta niin Donald Trumpin nousuun Yhdysvalloissa kuin Britannian brexitiinkin. Suomenkielisen laitoksen jälkisanoissa hän varoittaa suomalaisiakin.

Orlando Figes: Vallankumouksen Venäjä 1891–1991 (Siltala 2021)

Brittiprofessori Orlando Figes on kansainvälisesti arvostettu Venäjän historian tuntija, jolta on aiemmin julkaistu suomeksi Stalinin ajasta kertova Kuiskaajat.

Vallankumouksen Venäjä on osin lyhennetty versio Figesin mammuttimaisesta teoksesta a People’s Tragedy, joka kävi seikkaperäisesti läpi Venäjän vallankumouksen syitä ja vaiheita 1890-luvulta alkaen. Lyhyempi versio antaa pikakuvan Neuvostoliiton synnystä ja ajasta. Se auttaa ymmärtämään myös nyky-Venäjää.

Markus Leikola: Sodan ja rauhan kronikka (Aula & Co. 2022)

Toimittaja ja kirjailija Markus Leikola teki pikavauhtia elokuussa ilmestyneen kirjansa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa. Sodan tapahtumia keväällä käsitellään tarkasti. Tällainen lähestymistapa tietysti johtaa siihen, että asiat tuntuvat vanhenevan äkkiä, kun sodassa koetaan koko ajan uusia käänteitä.

Leikola on seurannut Ukrainan kehitystä vuosikymmeniä. Hän kuvaa hyytävää tapaa, jolla Vladimir Putin käytännössä kieltää oikeuden koko Ukrainan olemassaoloon. Venäjää hän arvioi puhtaasti imperialistisena valtiona.

Leikola pyrkii pitämään jalat maassa kirjoittaessaan.

Kalle Kniivilä: Putinin pahin vihollinen (Into 2022)

Elokuussa 2020 tehtiin omituinen ja valtavasti huomioita saanut murhayritys. Sen kohteena oli venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi. Navalnyi pääsi ulkomaille hoitoon ja selvisi myrkytysyrityksestä. Viimeistään tämä nosti Navalnyin maailman silmissä Vladimir Putinin ykkösvastustajaksi.

Sen jälkeen hän kuitenkin palasi uhkarohkeasti Venäjälle. Se ei päättynyt hyvin. Navalnyi pidätettiin heti lentokentälle, vietiin oikeudenkäynnin irvikuvaan ja lähetettiin vankileirille. Hänen korruption vastainen liikkeensä murskattiin.

Toimittaja Kalle Kniivilän kirja kertoo Navalnyin tarinan ja pohtii mitä tapahtuu, kun hän on vankilassa.

Navalnyi ei ole suoraviivainen sankari, vaan hänen tarinassaan on varjonsa. On hyvä pohtia, millainen on mies, joka haluaa Putinin paikalle.

Gordon Corera: Vakoojajahti – Putinin salaiset agentit ja heidän jäljittäjänsä (Atena 2022)

Neuvostoliiton tiedustelupalveluja pidettiin alusta asti ulkomaantiedustelun mestareina. Niillä oli usein apuna aatteeseen uskovia kommunisteja kautta maailman. Se ei riittänyt. Neuvostoliiton vakoojamestarit veivät huippuunsa ”nukkuvien agenttien” käytön. He saattoivat viettää vuosikymmeniä tavallisiksi kansalaisiksi naamioituneina kohdemaissaan. Tietoa kerättiin hitaasti ja varovasti. Käytännön uskottiin kadonneen Neuvostoliiton myötä.

Brittitoimittaja Gordon Corera kertoo uskomattoman tarinan nyky-Venäjän vakoojajoukosta, joka eli vuosia Yhdysvalloissa. Lopulta heidän oman vakoojamestarinsa loikkaus paljasti agentit. Heidät vaihdettiin lännen venäläisiin agentteihin, joista yksi oli myöhemmin murhayrityksen kohteeksi joutunut Sergei Skripal.

Regis Gente, Stephane Siohan: Volodymyr Zelenskyi – Sodan sankari (Otava 2022)

On helppo kuvitella, miksi Vladimir Putin aliarvioi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Zelenskyi oli Ukrainan lisäksi Venäjällä tunnettu koomikko, esiintynyt elokuvissa mm. Ville Haapasalon kanssa. Hänen valintaansa Ukrainan presidentiksi pidettiin lähinnä vahinkona.

Hyökkäyksen hetkellä Zelenskyi osoittautui kuitenkin mieheksi paikallaan. Ranskalaistoimittajien Regis Genten ja Stephane Siohanin elämäkerta lähtee liikenteeseen suoraan tuosta yöstä.

Zelenskyi on juutalainen presidentti maassa, joka toisen maailmansodan aikana tunnettiin juutalaisiin kohdistuneista hirmuteoista. Hän on venäjänkielinen, mutta johtaa puolustussotaa Venäjää vastaan. Zelenskyin suosio oli laskussa ennen sodan alkua, mutta se nosti hänet maansa symboliksi.

Ristiriitojen mies.

Svetlana Aleksijevitsh: Neuvostoihmisen loppu (Tammi 2018)

Kaunokirjallisuuden kautta voidaan ilmaista asioita, joita tietokirjat eivät aina tavoita. Jo tsaarien Venäjällä ja Neuvostoliitossa kirjailijat toimivat omantunnon äänenä.

Valkovenäläisen nobelistin Svetlana Aleksijevitshin Neuvostoihmisen loppu hyödyntää tavallisten ihmisten haastatteluja kuvatessaan Neuvostoliiton romahdusta. Ilman sitä ei voi ymmärtää nyky-Venäjän ja muiden entisten neuvostotasavaltojen nykypäivää.

Ilojuhla jäi lyhyeksi ja demokraattisten johtajien sijasta nousivat Vladimir Putinin ja Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenkan kaltaiset tyrannit. Kirjaa on verrattu Tolstoin Sotaan ja rauhaan.

Kesällä kerrottiin, että maan oman nobelistin kirjoja alettiin poistaa Valko-Venäjän kirjastoista.

Anne Applebaum: Gulag – Vankileirien saariston historia (Siltala 2022)

Yhdysvaltalaisen toimittaja-tutkija Anne Applebaumin moderniksi klassikoksi kuvattu kirja Neuvostoliiton vankileireistä ilmestyi viimein tänä syksynä suomeksikin. Alun perin sillä on ikää parikymmentä vuotta.

Leirijärjestelmän rakentaminen alkoi heti vallankumouksen jälkeen vuonna 1917 ja sai huippunsa Stalinin aikana. Leirit eivät olleet natsi-Saksan kaltaisia tuhoamisleirejä, mutta luvuton määrä ihmisiä menehtyi niissä. Vankeja käytettiin valtavissa rakennusprojekteissa syrjäseuduilla, joissa teitä liki kirjaimellisesti rakennettiin luiden päälle.

Leirijärjestelmä ja vapaiden talonpoikien tuhoaminen liittyy myös olennaisesti Ukrainan historiaan. Siitä on vahvoja jälkiä Venäjän nykyisessäkin rangaistuslaitoksessa.

Tutustu myös näihin

Venäjään ja Ukrainaan liittyvien kirjojen buumi lukijoiden keskuudessa käynnistyi keväällä ja silloin tartuttiin tietysti käsillä olleisiin tuoreisiin kirjoihin.

Ulkomaisten uusien teosten saamista suomalaisille lukijoille hidastaa oikeuksien hankkimiseen ja kääntämiseen kuluva aika. Moni kotimainen tekijä on saattanut hidastaa Venäjään ja Ukrainaan liittyviä projektejaan nähdäkseen kuinka sota ja sen seuraukset kehittyvät.

Myös ainakin näihin hiljan ilmestyneisiin kirjoihin kannattaa tutustua. Ukrainan johtajan tarinan kertovat myös Serhi Rudenkon Zelenskyi vapauden näyttämöllä (Tammi) ja Mika Kuljun Volodymyr Zelenskyi – koko tarina (Readme). Ilkka Enkenbergin Ukrainan sota – Taistelu vapaudesta (Readme) kertoo helmikuussa käynnistyneen sodan alkuvaiheesta.

Antony Beevorin Venäjän vallankumous ja sisällissota (WSOY) on juuri ilmestynyt suomeksi. Pekka Turusen Kylmää rauhaa – Kekkonen, sotilastiedustelu ja Tshekkoslovakian miehitys (Atena) kertoo kylmän sodan ajasta. Veteraanidiplomaatti René Nybergin esseekokoelma Ruotsin ja Venäjän välissä (Siltala) vie pohdiskelunsa kaukaiseen muinaisuuteen asti. Marja Lähteenmäen Punapakolaiset – suomalaisnaisten elämä ja kohtalo Neuvosto-Karjalasta (Gaudeamus) valottaa yhtä historian kipukohtaa. Ilkka Lappalainen kertoo omakohtaisinkin kokemuksin NKP:n ja Suomen kommunistien suhteista kirjassaan Rapistuvan Kremlin renkinä (Minerva).

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan kirja Minne menet Suomi? – Pelon aika Euroopassa (Tammi) yrittää hahmottaa nykytilannetta laajemmin.