Pekka Toveri: Sotalaki on askel kohti jotain, mitä Putin on vältellyt pitkään

Pekka Toveri arvioi, mitä sotalaki saattaa pitää sisällään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi keskiviikkona, että Venäjän pakkoliittämillä alueilla Ukrainassa otetaan käyttöön sotalaki. Laki koskee Donetskia, Luhanskia, Zaporizzjaa ja Hersonia.

Turvallisuusneuvoston kokouksessa pitämässään puheessa Putin ei eritellyt sitä, mitä sotalaki tarkkaan ottaen pitää sisällään.

Venäjänkielisen riippumattoman uutissivusto Meduzan toimittaja Kevin Rothrock kirjoittaa Twitterissä uskovansa, että sotalakiin voi sisältyä muun muassa ulkonaliikkumiskieltoja, matkustus- ja oleskelurajoituksia, sotilaallista sensuuria, lisääntyvää datan luokittelua salaiseksi, lakkojen kieltoja sekä pakkotyötä.

Putin puhui turvallisuusneuvoston kokouksessa keskiviikkona.

Samoilla linjoilla Rothrockin kanssa on kenraalimajuri evp. Pekka Toveri. Hän korostaa, ettei tarkalleen tunne venäläisiä sotalakipykäliä, mutta uskoo sotalain tietävän lisää toimivaltaa Venäjän sotilasviranomaisille.

– Tiedossa voi olla ihmisten pakkosiirtoja, omaisuuden haltuunottoa, ihmisten käskemistä puolustusta tukeviin töihin sekä liikkumisen ja vapauksien rajoittamista, Toveri arvioi.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

– Venäjän viranomaisten vallan lisääntyminen tietää vaikeampaa elämää ukrainalaisille, jotka asuvat miehitetyillä alueilla, hän jatkaa.

Miksi Putin määräsi sotalain juuri nyt?

Toverin mukaan presidentin työkalut ovat vähissä. Osittainen liikekannallepano ei tuota haluttua lopputulosta tarpeeksi nopeasti, jos lainkaan, ja ukrainalaiset painavat päälle sotatantereella.

– Nyt yritetään keksiä keinoja, joilla omia miehitettyjä alueita saadaan puolustettua, ja tämä on yksi niistä. Tämä on varmasti yksi askel kohti sitä pistettä, että joudutaan myöntämään, ettei kyseessä ole erikoisoperaatio, vaan sota. Tätä Putin on vältellyt jo pitkään, Toveri sanoo.

Ukrainalaisjoukkoja Donetskissa keskiviikkona.

Putinin määräyksen mukaisesti liikkumista kahdeksalle alueelle ja niistä pois rajoitetaan. Ne ovat Venäjälle kuuluvat Krasnodar, Belgorod, Brjansk, Voronezh, Kursk ja Rostov, sekä laittomasti Venäjään vuonna 2014 liitetyt ukrainalaiset Krim ja Sevastopol.

Toverin mukaan esimerkiksi Belgorodin alueella liikkumisrajoituksilla pyritään todennäköisesti pitämään siviilit pois alueelta, jonne ukrainalaiset voivat tehdä iskuja.

– Belgorodin alueella, jonne ukrainalaiset ovat iskeneet, on esimerkiksi paljon Venäjän huoltokeskuksia ja siellä saatetaan pelätä, että alueella on ukrainalaisia tiedustelemassa tai valmistelemassa iskuja. Siviiliväestön liikkumista halutaan varmasti rajoittaa alueella, Toveri arvelee.