Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus käynnistää selvityksen keinoista, joilla helpottaa lasten tehohoidon tilannetta Suomessa.

Husin mukaan Uudessa lastensairaalassa on tällä hetkellä sydänleikkausjonossa 117 lasta, mikä on lähes kaksinkertainen määrä tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna. Lapsista 51 on joutunut Husin mukaan jonottamaan pidempään kuin laissa säädetyn puolen vuoden hoitotakuuajan. Muun muassa lasten sydänkirurgia on keskitetty Suomessa Uuteen lastensairaalaan.

Hus kertoo tehneensä tilanteesta omavalvontailmoituksen Valviralle ja aluehallintovirastolle. Hus laatii selvityksen muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa, ja se on määrä saada valmiiksi loppuvuoteen mennessä.