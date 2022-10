Tapio Sadeojan kolumni: Kiuru vastaan THL

THL:n perivihollinen, Krista Kiuru, palasi perhe- ja peruspalveluministeriksi mielenkiintoiseen aikaan, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Karuja lukuja: viime viikolla Suomessa raportoitiin 93 koronakuolemaa. Kuolleisuus tuolla viikolla Suomessa oli noin viisinkertainen EU-maiden keskiarvoon nähden. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli koronakuolemia 6 242. Sairaaloissa makasi viime viikolla yli tuhat potilasta, mikä alkaa hipoa koko pandemian ajan ennätyslukemia.

Kuten tiedämme, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei näistä luvuista paljon huutele vaan selittelee, miksi luvuista ei tarvitse olla huolissaan.

Ei meidän pitänyt olla huolissaan viime keväänäkään. Mutta ehkä olisi pitänyt.

THL:n perivihollinen, Krista Kiuru (sd), palasi perhe- ja peruspalveluministeriksi mielenkiintoiseen aikaan. Keskustelu THL:n koronalinjauksista on selvästi kiihtynyt. Etenkin sekä turvallisen ja tehokkaan rokotteen että vakavalta taudilta ja jopa kuolemalta estävän lääkkeen pihtailu hämmästyttävät monia laitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Jo ensi päivinään ministerinpostiin palattuaan Kiuru teki selväksi, että hän on jälleen valmis vääntämään kättä THL:n kanssa.

Viime vuodenvaihteessahan Kiuru kävi kovaa taistoa THL:n rokotuksista vastaavan ylilääkärin Hanna Nohynekin kanssa kolmansista rokotuksista.

Tuo varsin kuumissa tunnelmissa käyty vääntö päättyi Kiurun voittoon ja kansa sai kolmannet piikkinsä niin kuin muuallakin Euroopassa. Nyt on alkamassa uusi erä. Eikä sekään ole mikään ystävyysottelu.

Tuolloin Kiuru sanoi hallituslähteiden mukaan Nohynekin nimeä mainitsematta, mutta häntä tarkoittaen, että THL on “laumasuojan pauloissa”.

Nyt asiasta ei tarvitse kiistellä, sillä THL on ottanut mantrakseen hybridi-immuniteetin eli käytännössä rokotuksen ja sairastetun taudin eli THL:n kielellä luonnonboosterin yhdistelmän. Kyse on siis todellisuudessa laumasuojasta.

Nyt voidaan oikeutetusti sanoa, että johtava terveysviranomainen näkee koronan sairastamisen jopa hyvänä asiana.

Jos THL:n tavoittelema, mutta oletettavasti Kiurun vastustama, koronan poistaminen yleisvaarallisten tartuntatautien listalta vielä toteutuu, se johtaa väistämättä tartuntojen leviämiseen.

Koronan aiheuttamista pitkäaikaissairauksista terveysviranomaisemme ei puhu käytännössä mitään.

THL:ää ei ole hetkauttanut, vaikka lääkärikunta sairaaloissa vetoaa sote-henkilökunnan rokottamisen puolesta. Eikä THL:ää ole hetkauttanut, vaikka EK ja SAK vetosivat yhdessä, että kaikki työikäiset saisivat neljännet piikit.

Selitys on aina sama: toisen boosterin tehosta tartuntojen ehkäisemisessä on hyvin vähän tieteellistä näyttöä.

Tosin ainakin 20 Euroopan maata ja mm. Yhdysvallat ovat valinneet toisin ja tarjoavat neljännen rokotteen kaikille työikäisille. Tieteellisiin tutkimuksiin vedoten tietysti. Mutta THL:ssä ilmeisesti tiedetään nämä asiat paremmin kuin muualla maailmassa.

Rokotusten lisäksi Kiuru ja THL ”keskustelevat” myös vakavaa tautia ja jopa kuolemia estävän Paxlovid-lääkkeen käytöstä.

Suomeen on ostettu 15 000 annosta lääkettä, mutta vain vajaat tuhat on pystytty käyttämään THL:n tiukkojen rajausten vuoksi. Monissa maissa Paxlovid on normaali reseptilääke. Suomessa se uhkaa vanheta varastoihin.

THL:n mukaan sen linjauksissa ei ole mitään vikaa. Ei pitänyt olla viime keväänäkään.

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Taneli Puumalainen sanoo Lääkärilehdessä viettäneensä unettomia öitä ajatellessaan viime kevään korkeaa kuolleisuutta vanhojen ja hauraiden ihmisten keskuudessa. Puumalainen myöntää, että virheitä tehtiin, mikä johti epidemian leviämiseen hoivakodeissa.

Puumalaisen rehellisyydelle on nostettava hattua. Ukrainan sodan ja Nato-hakemuksen varjossa hiljainen kuolema kulki hoivakodeissa. Vaikka kuolintilastot osoittivat koronakuolleisuuden lisääntyvän kovaa vauhtia, me emme nähneet yhteiskuntamme hauraimpien ihmisten hätää.

Opetuskin on selvä. Yksikään viranomainen ei ole erehtymätön. Siksi viranomaisten toimia pitää tarkastella sitä kriittisemmin mitä vakavammasta asiasta on kyse.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.