Poliisin etsimä ”vaarallinen ja arvaamaton” mies on saatu kiinni

Poliisin mukaan kiinniottotilanne sujui rauhallisesti. Miestä epäillään murhan yrityksestä.

Itä-Uudenmaan poliisin partio otti viime yönä Vantaalla kiinni miehen, jonka epäillään syyllistyneen viime viikon keskiviikkona vakavaan väkivallantekoon Vantaan Korsossa.

Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä. Virkavalta julkaisi teosta epäillyn miehen nimen ja kuvan perjantaina ja pyysi kansalaisia ilmoittamaan miehestä tehdyistä havainnoista suoraan hätäkeskukseen.

Poliisi arvioi miehen olevan vaarallinen, arvaamaton ja mahdollisesti aseistautunut.

– Viimeöinen kiinniotto sujui rauhallisesti ja tapauksen tutkintaa jatketaan nyt Itä-Uudenmaan poliisissa. Tällä hetkellä meillä ei ole tapauksesta muuta tiedotettavaa, kertoo rikoskomisario Mikko Minkkinen tiedotteessa.

Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelä kertoi viime viikolla perjantaina, että väkivallanteko tapahtui päiväsaikaan yksityisasunnossa Korsossa.

– Teko on tehty ampuma-aseella, tekijä on poistunut ja tavoittamattomissa. Ase on kateissa miehen mukana, Tyynelä kertoi.

Uhriksi joutunut mies päätyi sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan rikospaikalla oli myös useita muita henkilöitä, eli tapauksella oli silminnäkijöitä.