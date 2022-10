Syytetyt kertovat saaneensa yli 1 500-sivuisesta materiaalista vajaat 850 sivua.

Korkeinta hallinto-oikeutta (KHO) pyydetään ottamaan kantaa poliisin salauspäätöksiin, jotka koskevat asianosaisten oikeutta päästä käsiksi Viestikoekeskus-jutun esitutkintamateriaaliin. Kahden syytteen saaneen toimittajan valituslupahakemuksessa todetaan, että keskusrikospoliisin (KRP) salauspäätös vaikeuttaa heidän puolustautumistaan rikosasiassa.

– Epäiltyjen käsityksen mukaan asianosaisjulkisuuden rajoittaminen ja aineiston luovuttaminen keskusrikospoliisin valitsemalla tavalla loukkaa epäiltyjen oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin siten, että heidän perusoikeutensa tehokkaan puolustuksen valmisteluun tosiasiassa estyvät, hakemuksessa sanotaan.

Asiassa on kyse KRP:n päätöksestä olla luovuttamatta esitutkintamateriaalia syytetyille kokonaisuudessaan. Syytettyjen mukaan he ovat saaneet yli 1 500-sivuisesta materiaalista vajaat 850 sivua. Tästäkin osuudesta on puolustuksen mukaan mustattu huomattava määrä puolustautumisen kannalta olennaisia tietoja.

”Oikeuskäytäntöä juurikaan ei ole”

Puolustuksen mukaan sen sallitaan tutustua salattuihin kohtiin KRP:n tiloissa siinä määrin, kun KRP katsoo niiden vaikuttavan asian käsittelyyn. Puolustuksen mukaan tämä loukkaa epäiltyjen vähimmäisoikeuksia puolustukseensa valmistautumisessa.

– Asiassa on ratkaistava, turvaako keskusrikospoliisin valitsema asiakirjojen antamistapa vakavasta ja harvinaisesta rikoksesta epäiltyjen oikeudet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja puolustuksen valmisteluun, kun huomioidaan asiassa vallitsevat erityispiirteet, hakemuksessa sanotaan.

Puolustus katsoo, että asiassa täyttyy ennakkoratkaisuperuste.

– Rikoksesta epäillyn tekemiä asiakirjapyyntöjä koskevaa oikeuskäytäntöä juurikaan ei ole, minkä vuoksi asiassa on esitutkintalain ja julkisuuslain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi peruste saada asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Aiemmin salausta käsitellyt Helsingin hallinto-oikeus päätyi asiassa KRP:n kannalle.

Hyötyä viimeistään muutoksenhakuvaiheessa

Asianajaja Kai Kotiranta katsoo, että poliisin tehtävä ei ole arvioida sitä, mikä on riittävä määrä tietoa puolustuksen järjestämiseksi. Poliisin toiminta esitutkinnassa on hänen mukaansa ollut ”epätavanomaista”.

– Kyllä poliisi on varmasti parhaansa pyrkinyt tekemään. Tämä poliisillekin poikkeuksellinen asetelma ja esitutkinta, en sitä voi kiistää. Ei tällaista juttua ole koskaan aiemmin tutkittu Suomen rikoshistoriassa.

Valituslupahakemus on tullut vireille vasta kesällä. KHO:sta ei osattu arvioida, kuinka kauan asian käsittelyssä menee.

Kotiranta sanoo, että vaikka KHO:n mahdollinen ratkaisu salauksesta ei ehtisi tämän oikeudenkäynnin aikana, siitä olisi hyötyä jatkossa.

– Kyllä siitä olisi hyötyä mahdollisessa muutoksenhakuvaiheessa puolin ja toisin. Pidän hyvin mahdollisena että juttu jatkuu muutoksenhakutuomioistuimessa.

Kotiranta edustaa oikeudenkäynnissä Laura Halmista ja Kalle Silfverbergiä sekä Sanoma Media Finlandia. Tuomo Pietiläisellä on oma asianajajansa.

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia. Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.