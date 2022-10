Alexander Stubb pyysi Elon Muskia lopettamaan ”järjettömät kommentit” Ukrainasta

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomen entinen pääministeri ärähti Muskille.

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok) julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa hän pyytää monimiljardööri Elon Muskia lopettamaan ”järjettömät kommentit” Ukrainaan liittyen.

– Ole kiltti, ole kiltti, ole kiltti ja lopeta järjettömät kommenttisi tilanteesta, josta sinulla näyttää olevan vain vähän ymmärrystä, Stubb kirjoitti Muskille osoitetussa viestissään.

– Sanoillasi on merkitystä. Sinulla on vaikutusvaltaa. Käytä sitä viisaasti. Nykyinen kielenkäyttösi ei auta. Ukrainan sota on todellinen.

Stubb ärähti Muskille Twitterissä myös perjantaina, jolloin hän pyysi tätä valitsemaan puolensa Ukrainan sodassa.

– Ole kiltti ja lopeta sekasorron aiheuttaminen. Tämä ei ole peliä. Sota on binäärinen. Valitse puolesi ja pitäydy siinä.

Muskin Ukrainaa koskevat kommentit ovat aiheuttaneet maailmalla runsaasti reaktioita.

Musk on muun muassa ehdottanut, että Venäjän vuonna 2014 Ukrainalta valloittama Krim tunnustettaisiin virallisesti Venäjän osaksi. Lisäksi hän on esittänyt YK:n valvomaa kansanäänestystä Venäjän Ukrainalta valloittamilla alueilla.

Perjantaina CNN kertoi Muskin omistaman SpaceX-yhtiön lähettäneen Yhdysvaltain puolustusministeriöön Pentagoniin kirjeen, jossa se ilmoitti, ettei se pysty enää rahoittamaan satelliittipalvelu Starlinkin käyttöä Ukrainassa.

SpaceX on toimittanut Ukrainaan tähän mennessä noin 20 000 Starlink-tukiasemaa Venäjän hyökättyä maahan. Ukraina on käyttänyt Starlink-palvelua muun muassa tykistö- ja lennokki-iskujen tekemisessä.

Lauantaina Musk kertoi yhtiön jatkavan sittenkin Starlink-yhteyksien ylläpitämistä Ukrainassa.

– Vaikka Starlink on edelleen tappiollinen ja muut yritykset saavat miljardeja veronmaksajien dollareita, jatkamme Ukrainan hallituksen rahoittamista ilmaiseksi, Musk kirjoitti Twitterissä.