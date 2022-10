Hyytävä käänne säässä – pakkasiakin luvassa

Yö- ja päiväpakkasten vuoksi liikenteessä kannattaa olla tarkkana tulevina päivinä.

– Tosiaan nyt on kylmempää ilmamassaa tulossa päälle. Tässä on pari koko maailmalle ylettyvää sääennustetta, jotka ovat kuitenkin vähän ristiriidassa mitä tulee Suomen säähän, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne.

Amerikkalaisen ennuste lupaa Suomeen hiukan lauhkeampaa ilmaa, kun taas eurooppalainen näyttäisi meille kylmempiä lukemia. Rinteen mukaan jälkimmäinen on ollut ”taipuvaisempi olemaan oikeammassa suunnassa”.

– Kylmemmän ja lämpimämmän ilmamassan raja kulkee Suomen päällä. Se vähän aaltoilee, kumman puolella tuota rajaa olemme.

Vaikka vielä maanantaina ja tiistaina päästään eteläisessä Suomessa yli 10 asteen ja muualla maassa liikutaan viidessä ja 12 asteessa, muuttuu loppuviikon sää viileämmäksi.

– Päivälämpötilat jäävät viileiksi. Etelä- ja keskiosissa päivästä riippuen lämpötilat jaksavat juuri ja juuri nousta viiden asteen yläpuolelle, Rinne toteaa.

Lapissa ollaan keskiviikkona 1–3 asteessa.

Samalla näyttää siltä, että tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pakkaset valtaavat lähes koko maan.

– Ihan etelässäkin voi tulla yöpakkasia, ja kuuraa sekä jäätilanteita voi esiintyä aamuisin, joten liikenteessä tulee olla varovainen.

Ajankohtaiseen keskiarvoon nähden Suomessa jatketaan syksyä silti hieman lämpimämmässä säässä. Niin ainakin viimeisimmän kuukausiennusteen mukaan. Rinne sanoo, että seuraava pidemmän ajan ennuste voi jo näyttää poikkeavia arvioita.

Nyt maan sisälläkin on vaihtelua, ollaanko keskiarvon ala- vai yläpuolella.

– Etenkin yöt ja illat ovat keskivertoa kylmempiä, kun taas päivät keskiarvoon nähden lämpimämpiä.

Nyt viilenevä ilma saattaa tuntua erityisen kylmältä, sillä tähän asti syksy on edennyt tavallista korkeammissa lämpötiloissa.

– Vaikka lukemat tuntuvat villeiltä, niin kyllä ne vaikuttavat ihan normaaleilta.

Yöpakkasten lisäksi osassa Suomea voi lämpötila päivälläkin laskea nollan alapuolelle.

– Lapissa on nyt kylmempää ilmavirtaa. Torstaina ja perjantaina mahdollisuuksia päiväpakkasille on Utsjoen ja Inarin alueella. Viikonloppuna suurin mahdollisuus on koko Suomi-neidon pään alue ja Kilpisjärven alue.

Sateita ei alkaneelle viikolle ole runsain mitoin tulossa. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa satelee vielä tiistain aikana. Keskiviikko voi olla paikoitellen jopa aurinkoinen.

– Ihan luntakin voi pohjoisemmassa tulla, mutta jos ei sada, niin ei se sitten pääse toteutumaan.

Länsi- ja Etelä-Suomea riepotelleet myrskytuuletkin ovat väistymässä itään päin.