Katso, missä kunnissa kuollaan varhain – ”Tuntuu ikävältä ja surulliselta…”

Ikuinen elämä on sula mahdottomuus, mutta ainahan voi pohtia, missä Suomessa eletään pitempään tai kuollaan varhain – maantieteellisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi syyskuussa selvityksen, jossa hyvinvointialueet laitettiin järjestykseen kuolleisuuden mukaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin ennenaikaisten kuolemien takia menetettyjä elinvuosia sekä vertailtiin eroja menetetyissä elinvuosissa hyvinvointialueiden välillä 2002–2004 ja 2017–2019.

Menetetyt elinvuodet tarkoittavat elinvuosien määrää, jotka jäivät elämättä alle 80-vuotiaana tapahtuneen kuoleman vuoksi.

Tutkimuksen tulokset eivät juuri yllätä.

Miehet menettivät eniten elinvuosia Kainuun, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla. Naiset puolestaan menettivät eniten elinvuosia Lapin, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Satakunnan hyvinvointialueilla.

Ehkä hiukan outoa on naisten varhaiset kuolemat aika etelässäkin eli Kymenlaaksossa ja Satakunnassa.

Yhtä tuttuja ovat kuolinsyyt. Tärkeimmät menetettyjä elinvuosia aiheuttavat kuolemansyyt olivat sekä miehillä että naisilla verenkiertoelinten sairaudet, syövät ja alkoholi.

THL:n selvityksen pohjana käytetään PYLL-indeksiä (Potential Years of Life Lost), joka kuvaa ennenaikaista kuolleisuutta. Mittari painottaa erityisesti nuoremmalla iällä tapahtuvia kuolemia, ja se on käytössä kansainvälisissä vertailuissa OECD:ssä ja EU:ssa.

Mitä suurempi PYLL-indeksin lukema on, sitä nuorempana ja sitä enemmän kuolemia tietyllä ikävälillä alueella on.

Uudet hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alussa, ja niille on tärkeää tietää, mikä on alueen väestön terveystilanne, sairastavuus ja kuolleisuus.

Kaikilla hyvinvointialueilla joudutaan miettimään palvelujen sisältöä ja palveluverkostoa seuraavien vuosien aikana. Sairastavuus ja kuolleisuus ovat siksi todella tärkeitä mittareita.

THL:n sairastavuusindeksin mukaan Suomen sairastavimmat ihmiset löytyvät Pohjois-Savosta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Karjalasta. Sairastaminen on edelleen korkeampaa idässä kuin lännessä. Pähkinäsaaren rauhan rajalinja jakaa Suomen kansaa kahtia – huolimatta ennaltaehkäisevistä toimista ja erilaisista terveyskampanjoista.

Tosin jotain on saatu aikaankin.

Tutkimusprofessori Seppo Koskinen muistuttaa (Kuntalehti 10/2022), että erityisesti sepelvaltimotauti on harvinaistunut. Sen aiheuttama kuolemanvaara on enää neljäsosa siitä, mitä se oli 1970-luvulla.

” Sehän tekee meistä maailman onnellisimpia ihmisiä.

Tutkimus varhaisista kuolemista on Tampereen kupeessa Pirkkalassakin tuttu. Kunnan pormestarilla Marko Jarvalla on aihetta tyytyväisyyteen, eikä vähiten siksi, että noin 20 000 asukaan Pirkkala on menestynyt myös onnellisuustutkimuksissa.

– Jos me ollaan onnellisin kunta, ja Suomi on onnellisin maa maailmassa, sehän tekee meistä maailman onnellisimpia ihmisiä, pormestari leikittelee ajatuksella.

Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

THL:n indeksin perusteella moni pirkkalainen ikäihminen tavoittaa maagisen 80 vuoden ikärajan ja jatkaa elämää sen yli. Varhaisia kuolemia mittaavassa tilastossa kunta on positiivisen pään kakkosena Kristiinankaupungin jälkeen.

Pirkkalan pormestari löytää menestykselle pari kolme pääsyytä.

Kunta on väestörakenteeltaan nuorekas, vaikka Pirkkalassakin ikäihmisten suhteellinen määrä on kasvussa.

Korkealla koulutustasollakin on oma merkityksensä.

– Yleensä korkeammin koulutettu ihminen osaa hakeutua hoitoon vähän aikaisemmin ja osaa ilmaista oman tilanteensa keskimääräistä paremmin.

Pirkkala on lähellä vetovoimakaupunkia Tamperetta. Tampereen keskustorille on matkaa kunnan rajalta muutama kilometri, mutta silti Pirkkala ei ole pelkkä Tampereen nukkumalähiö.

Työpaikkaliikennettä on molempiin suuntiin.

Kun väestörakennekin on edullinen ja palvelutaso korkealla, kunnassa on hyvä elää ja olla.

Katso tästä koko kuntalista. Alle 5 000 asukkaan kunnat eivät ole mukana.

Pirkkalassa siis kaikki on hyvin.

Entä sitten listan toisessa päässä.

Kolmikko Juuka, Parikkala ja Mäntyharju on ”kärjessä” varhaisissa kuolemissa. Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen muistuttaa, että kaikkien kuntien keskinäiset erot ovat pieniä.

Mutta.

– Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että meillä on liikaa varhaisia kuolemia. Erityisesti se tuntuu ikävältä ja surulliselta niiden ihmisten ja heidän omaistensa kannalta, joiden elämä päättyy ennenaikaisesti. Toisaalta ei varmaan mikään kunta halua olla tällaisessa tilastossa top-kolmessa, Ollikainen sanoo.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Ollikaisen mukaan ennenaikaisten kuolemien taustalla on monta tekijää aina elämän varhaisvaiheen tapahtumista, koulutuksesta, työstä, taloudellista voimavaroista sosiaalisiin kontakteihin ja terveyskäyttäytymiseen.

– Puhutaan melkoisesta vyyhdistä erilaisia asioita.

Onko asialle mitään tehtävissä?

– On ja ei. Pitemmällä aikavälillä on, jos pystymme paremmin tunnistamaan riskiryhmiin kuuluvat ja auttamaan heitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lyhyellä aikavälillä työkalut ovat aika vähissä. Samoin monet taustalla olevat rakennetekijät eivät vuosissa tai edes vuosikymmenessä paljon muutu.

Silti Mäntyharju ei aio jäädä laakereilleen lepäämään ja odottamaan sormi suussa väestön sairastamista ja kuolemia.

Kunnassa on käytössä hyvinvointisuunnitelma ja se antaa työkaluja ennaltaehkäisevään toimintaan.