IS Imatralla: Paikalliset pitävät Z-ryhmän toimintaa häpeällisenä ja törkeänä – Saija, 54, pelkää ydin­­sotaa: ”Mie en halua kuolla vielä”

”Z-porukka” on saanut toiminnallaan aikaan kaupunkiin niin kireän tunnelman, että imatralaiset aktivistit joutuvat toimimaan nimettömästi.

Etelä-Karjalassa aivan Venäjän rajan läheisyydessä sijaitsevalla Imatralla kuohuu eikä tällä kertaa ainoastaan Imatrankosken toimesta.

Etelä-Saimaa -lehti kertoi viime sunnuntaina, että hieman yli 25 000 ihmisen kaupungissa on käynnissä erikoinen tilanne, jossa ”Z-porukka” töhrii kaduilla ja tienvarsilla olevia Ukrainan lippuja sekä sodanvastaisia julisteita.

Kyseiset liput ja julisteet on joko peitetty Z-kirjaimella, joka on spreijattu päälle. Z-kirjain on ollut Venäjällä tuenosoitus maan sotatoimille Ukrainassa aina siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi 24. helmikuuta.

Maanalainen armeija on ostanut valotaulusta mainospaikan, jossa lukee vapaasti suomennettuna että: ”Sota se on viattomien ihmisten tappamista. Venäjä aloitti sodan ja se voi myös lopettaa sen. Kunnia Ukrainalle.”

Ukrainaa tukevat aktivistit käyttävät itsestään nimiä ”Totuuden vuoksi” sekä ”Maanalainen armeija”.

Imatralla on totuttu aiempina vuosina näkemään venäläisiä turisteja kosolti asioimassa niin Prismassa kuin yöpymässä legendaarisessa Valtionhotellissa.

Venäläisten määrään on vaikuttanut se, että Imatran raja-aseman lisäksi lähistöllä sijaitsee Nuijamaan raja-asema.

IS matkusti Imatralle kysymään ihmisten tuntoja aiheesta.

Sessu Piispa kertoo nähneensä aiemmin parissa eri paikassa Z-kirjaimen.

Koskenpartaan kävelykadulla ei liikaa ihmisiä näy.

Koko elämänsä Imatralla asunut 68-vuotias Sessu Piispa kertoo Z-ryhmän toiminnan olevan ”häpeällistä”.

– Tuntuu todella pahalta tuollainen ja se antaa kuvan, että joku oikeasti hyväksyisi Venäjän toiminnan.

– Kyllä täällä kaikki ovat Ukrainan puolella.

Hän muistuttaa kaupungin osoittaneen tukeaan Ukrainalle maalaamalla muun muassa Imatrankoskelle johtavalle tielle 24-metrisen sinikeltaisen maton 24. elokuuta Ukrainan itsenäisyyspäivän kunniaksi.

– Sitten on myös soinut Ukrainan kansallishymyni Koskinäytösten yhteydessä ja lisäksi sillalla on vihreitä nauhoja, jotka symboloivat rauhaa, Piispa päättää.

Seija Pölläsen mukaan osa Imatralla asuvista venäläisistä ei uskalla puhua venäjää kaduilla.

Niin ikään eläkkeellä oleva Seija Pöllänen on pahoillaan Z-merkeistä.

– Täällä asuu paljon venäläistaustaisia, jotka ovat asuneet täällä pitkään. Ajattelen, että he ovat integroituneet Suomeen ja meidän maamme lakeihin ja asetuksiin, niin tuntuu totta kai heidänkin puolestaan pahalta.

– Kai sitä sitten kuitenkin jossain piireissä on, mutta minä en sitä kyllä ymmärrä.

Pöllänen aprikoi, että onko Z-ryhmässä nuorempaa vai vanhempaa porukkaa mukana.

Imatran kaupunki maalautti Koskenpartaan kävelykadun ja Imatrankosken sillan väliin ”maton” Ukrainan väreillä maan itsenäisyyspäivän kunniaksi.

Siitä hän on kuitenkin varma, että ryhmä ei edusta kaikkia Imatralla asuvia venäläisiä ja venäläistaustaisia ihmisiä.

– Tunnen jonkun verran henkilökohtaisesti joitakin venäläisiä ja he ovat kertoneet, että heitä hävettää kotimaansa toiminta.

– He eivät uskalla edes puhua täällä venäjää, vaan yrittävät puhua englantia.

Ilkka Heikkinen kertoo muuttaneensa muutama vuosi sitten rakkauden perässä Lappeenrannasta Imatralle.

Noin 35 kilometrin päästä Lappeenrannasta muutama vuosi sitten Imatralle muuttanut 39-vuotias Ilkka Heikkinen ei voi ymmärtää Z-ryhmää.

– Aika masentavalta tuntuu, en voi ymmärtää tuollaista toimintaa.

– Luulisi, että täällä rajaseudulla nimenomaan olisi juuri toinen ääni kellossa.

Verkkokaupassa työskentelevä Heikkinen uskoo myös tietynlaisen vastavoiman olevan aina olemassa, oli sen idea millainen tahansa.

– Tuntuu siltä, että nykyään aina kun on joku porukka jotain mieltä, niin sitten pitää olla se toinen porukka, joka on täysin eri mieltä, Heikkinen järkeilee.

Kaduilla tuulee, on kylmä eikä ihmisiä juuri näy.

Kävelykatu on tekemässä kuolemaa ja sitä monet ovat valmiita kommentoimaan, mutta Z-ryhmää sen sijaan eivät.

Päätämme astua sisään paikalliseen Pub Vahtiin, jonka sisällä karjalainen vieraanvaraisuus loistaa poissaolollaan. Eräs kieltäytyy sanomasta mitään, koska hänellä on ”haku päällä”. Totuus murjaisusta jää kuulijan varaan.

Marko Savolaista ei pelota kävellä öisin Imatran kaduilla.

Tapaamme Marko Savolaisen, joka on juuri lukemassa kännykästä IS:n Ukraina-seurantaa.

– En ole pannut merkille tätä Z-porukkaa.

– Onhan se aika ikävää, kun ollaan tässä rajapinnassa kuitenkin.

44-vuotias paljasjalkainen imatralainen kertoo, ettei häntä kuitenkaan pelota kävellä öisin kaduilla.

– Ei pelota, on tässä yölläkin tullut liikuttua, mies toteaa kahvikupin äärellä.

Ukrainan sodan hän uskoo jatkuvan vielä kauan.

– Sota jatkuu niin kauan kuin Venäjää johtaa se yksi pölkkypää, Savolainen paaluttaa.

Marko Lajunen uskoo Z-ryhmän takana olevan kourallisen ”putinisteja”.

Siirrymme Helsingin Merihakaa muistuttavaan Mansikkalaan, jossa sijaitsee myös yksi Suomen suurimmista Prismoista sekä useita muita isompia liikkeitä, joita venäläisturistit ovat aiemmin kansoittaneet.

Remontti- ja rakennusalan yrittäjänä toimiva Marko Lajunen lataa täyslaidallisen Z-ryhmän toiminnasta.

– Törkeää ja häpeällistä, 45-vuotias Lajunen murahtaa.

– Venäjähän tämän sodan aloitti, joten se saisi sen sodan myös lopettaa.

Z-ryhmän takana hän uskoo olevan kourallisen ”putinisteja”.

– Varmaan he haluavat vain ärsyttää, mutta on siellä samalla varmaan ihmisiä, jotka tosissaan tykkäävät Vladimir Putinin arvoista.

Myöskään Laamasta ei pelota kävellä kaduilla.

– Ei pelota. Ei rauhan aikana.

Saija Laamanen kertoo pelkäävänsä jopa ydinsotaa, sillä pitää Vladimir Putinia niin epätasapainoisena henkilönä.

Prisman edustalla kohtaamme myös 54-vuotiaan Saija Laamasen.

– Meillä on sota päällä täällä, en kyllä tykkää tuollaisista Z-merkeistä, joista olen nähnyt kuvia lehdissä.

– Ukrainassa on siis sota ja minä olen Ukrainan puolella, Laamanen täsmentää.

Ukrainaa hän kertoo tukeneensa rahallisesti muun muassa Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Keittiöalalla töitä tehnyt nainen ei hänkään usko sodan loppuvan vielä hetkeen.

– Kyllä minua pelottaa se yksi hullu (Putin), hän on niin epätasapainoisen oloinen, että voi olla valmis tekemään ihan mitä vaan.

– En halua ydinsotaa, mie en halua vielä kuolla, Laamanen parahtaa.

IS kohtasi myös useita venäläisiä, jotka eivät kukaan halunneet antaa haastattelua, mutta toistelivat kaikki samaa mantraa – he ovat sotaa vastaan ja haluavat rauhan palaavan maailmaan.

Niina Malm (sd) toimii puolueensa 1. varapuheenjohtajana.

Ilta-Sanomat tavoitti imatralaisen kansanedustajan Niina Malmin (sd), joka sanoi kantavansa huolta kotikaupunkinsa tilanteesta.

– On tavattoman harmittava juttu, että tällaista tapahtuu, hän kommentoi pelkoa ja kauhua aiheuttavaa ”Z-ryhmän” toimintaa kaupungissa.

Malm kertoo Imatralle muuttaneen vuosien aikana paljon venäläisiä ja sanoo kokevansa myös heidän puolestaan sympatiaa.

– Pitää muistaa, että kaikki venäläiset ja venäläistaustaiset eivät ole syypäitä sotaan Ukrainassa, niin kyllä tässä harmittaa heidänkin puolestaan, Malm ruotii.

– Ja tällä tarkoitan siis tahallista vastakkainasettelua, että sitä ei saisi luoda, hän jatkaa.

Kysyttäessä Sdp:n 1. varapuheenjohtajaa kuvaamaan vallitsevaa tilannetta yhdellä sanalla, tulee vastaus nopeasti.

– Turhautuneisuus. Harmittaa ihan valtavasti tämä tilanne.

Imatrankosken sillalla on muutamia vihreitä nauhoja, jotka symboloivat rauhaa.

Venäläisturistit ovat tuoneet vuosien mittaan mukanaan isot veroeurot Etelä-Karjalan maakuntaan.

Malm myöntää tilanteen olevan ikävä työllisyystilanteen kannalta.

– Silti on hyvä juttu, että raja on nyt kiinni venäläisiltä turisteilta ja sitä mieltä ovat myös paikalliset.

– Kyllähän tätä (pärjäämistä ilman turisteja) ehdittiin harjoitella jo korona-aikana, kun rajat menivät kiinni.

Malm kertoo, että Etelä-Karjalalta jää saamatta joka päivä miljoonan euron edestä palveluihin ja ostosmatkailuihin liittyviä rahoja.