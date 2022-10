Poliisipäällikkö Ilkka Koskimäen mukaan Itä-Uudenmaan poliisin tehtäviin on kuulunut tällä viikolla useita vakavia väkivaltarikoksia, joissa tekijöinä on ollut myös alaikäisiä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön Ilkka Koskimäen mukaan nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat rajussa kasvussa ja raaistuneet viime vuosina. Koskimäki nosti huolensa esiin Twitterissä perjantai-iltana.

– Jos nykymeno jatkuu, olemme samassa kerhossa Ruotsin kanssa, Koskimäki kuvailee.

Koskimäki on työskennellyt yli 30 vuotta poliisin eri tehtävissä. Poliisipäällikön mukaan myös kollegat ovat huomanneet merkittävän muutoksen lasten ja nuorten väkivaltarikoksissa viime vuosina.

– On yhtäläinen näkemys siitä, että jotain uutta tämä on. Raakaa väkivaltaa on ollut aiemmin, mutta nyt sen kynnys näyttää madaltuneen, Koskimäki kommentoi IS:lle puhelimitse.

Yksittäistä syytä ilmiölle Koskimäki ei ole toistaiseksi tunnistanut. Hän nostaa kuitenkin esiin muun muassa nuoren ikäluokan polarisoitumisen.

– Nuoriso polarisoituu yhä enemmän. Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta huonosti menevien joukko kasvaa ja heillä menee entistä huonommin.

Koskimäen mukaan lokakuun toisella viikolla Itä-Uudenmaan poliisin tehtäviin on kuulunut useita vakavia väkivaltarikoksia, joissa tekijöinä on ollut myös alaikäisiä. Koskimäen mukaan kuluva viikko ei poikkea viime viikoista.

– Syksy on ollut aika väkivaltarikas, samoin viime kesä. Pelkästään pahoinpitelyiden viikkomäärät kaikkien ikäluokkien osalta ovat pahimmillaan toistasataa. Osa tapauksista menee valitettavasti jonoon. Se huolettaa meitä.

Koskimäen mukaan Itä-Uudenmaan poliisin tietoon saatetaan säännöllisesti lasten ja nuorten ryöstöjä. Nuoret ryöstävät esimerkiksi merkkivaatteita, mutta Koskimäen mukaan kohteeksi eivät aina valikoidu rahallisesti arvokkaat asiat.

– Meille on tullut tapauksia, joissa 15–16-vuotiaat ryöstävät alle 15-vuotiaalta tikkarin. On siis tapauksia, joissa motivaationa ei ole rahallinen hyöty, vaan halutaan esimerkiksi alistaa tai pelotella.

Nuorten väkivalta Suomessa on herättänyt huolta viranomaisissa jo pidemmän aikaan. Poliisin maaliskuussa julkaiseman selvityksen mukaan alaikäisten, erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Raportin mukaan nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut niin kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa kuin maaseutumaisissa kunnissa.

– Tilanteen vakavuutta ei välttämättä ymmärretä.

Koskimäen mukaan väkivallan kasvun pysäyttämiseen tarvitaan poliittisten päättäjien ja viranomaisten lisäksi myös järjestöjen, median, asukkaiden ja huoltajien panostusta. Koskimäki toteaa myös, että sisäisen turvallisuuden uhat on nostettava julkiseen keskusteluun.

– Suomi on vielä Euroopan turvallisimpia maita. Suomi varautuu menestyksekkäästi ulkoisia uhkia vastaan. Samaan aikaan sisäisessä turvallisuudessa on uhkia, jotka on nostettava keskusteluun, Koskimäki summaa Twitterissä.