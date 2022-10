Hyvinvointialueet ovat julkistaneet uusia logojaan kesän ja syksyn aikana. Sosiaalisessa mediassa tunnetun graafikon Kasper Strömmanin mukaan yhden logon laatija ansaitsisi jopa vuoden graafikon tittelin.

Suurin osa hyvinvointialueista on jo julkistanut oman visuaalisen ilmeensä.

Hyvinvointialueilla riittää työtä, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy näille itsehallinnollisille alueille heti ensi vuoden alusta.

Hyvinvointialueet ovat valmistautuneet tulevaan tehtäväänsä myös viestinnällisestä näkökulmasta. Useat hyvinvointialueet ovat julkistaneet visuaalisen ilmeensä ja logonsa kuluneen syksyn ja kesän aikana.

Graafikko Kasper Strömman tunnetaan värikkäänä sosiaalisen median persoonana.

Ilta-Sanomat pyysi graafikko Kasper Strömmanin arvioita kahdeksasta eri logosta.

Satakunnan hyvinvointialue: ”Näyttää vähän lohikäärmeltä”

Satakunnan hyvinvointialueen logosta on viisi eri väristä versiota. Värit kertovat, mistä hyvinvointialueen osa-alueesta on kyse. Esimerkiksi pelastustoimea koskevassa viestinnässä ensisijaisesti käytettävä logoversio on punainen. Valkoinen ja musta taas ovat käytössä yleisessä viestinnässä.

– Eksoottinen. Näyttää vähän lohikäärmeltä. Voisi olla myös nuudelivalmistajan logo. Tai pelihahmo Sonic the Hedgehogin tunnus.

– Tuntuu, että Satakunnan hyvinvointi on vähän räväkämpää kuin muiden alueiden. No, leikki sikseen, onhan siinä myös terveyden portaat ja liikettä. Tulee varmasti ajamaan asiansa, Strömman kuvailee.

Satakunnan hyvinvointialueen symboli muodostuu S-kirjaimesta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue: ”Jonkun puhtaanapitokampanjan yhteydessä teetetty”

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen logo on mustavalkoinen. Mustan ympyrän sisällä lukee teksti ”Oma Häme”, jossa O-kirjain on korvattu sydämellä. Oma Häme -nimen alle on luotu myös kaikki hyvinvointialueen sosiaalisen median käyttäjätilit.

– Sympaattinen tunnus, mutta ei välttämättä vie ajatuksia heti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ajattelen, että tämä voisi olla yhtä hyvin #visithäme-tyyppisen organisaation tai jonkun puhtaanapitokampanjan yhteydessä teetetty tarra. No, kunhan se nähdään kontekstissä, niin ajaa asiansa, Strömman toteaa.

Oma Häme -logossa O-kirjain on korvattu sydämellä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: ”Laatijan pitäisi saada mitali”

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen logossa oleva symboli muistuttaa muun muassa terveydenhuollon ja sairaaloiden symboliksi miellettyä ristiä. Tämä kiinnittää myös Strömmanin huomion.

– Tämä tuntuu tästä otannasta kaikista luontevimmalta hyvinvointitunnukselta. Monesti organisaatioiden tunnuksethan ovat vähän kuin uudenvuoden tinoja siinä mielessä, että niitä voi tulkita miten haluaa, mutta ainakin minä näen sekä sairaanhoitoon yhdistettävän ristin, sydämet ja jopa laastarit.

– Rakastan tätä tunnusta todella paljon. Sen laatijan pitäisi saada mitali tai ehkä vuoden graafikon titteli.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen logon värimaailma koostuu sinisestä ja punaisesta.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue: ”Näkisin tunnuksen yksityisen vartiofirman auton kyljessä”

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen logo pohjautuu Etelä-Karjalan liiton logoon. Logon väri tuntuu Strömmanin mukaan loogiselta valinnalta. Etelä-Karjalan maakuntavaakunan värejä ovat punainen, musta, valkoinen ja kulta.

– Kulmikasta muotokieltä, jossa on Karjalan perinteiset värit. Tunnus kertoo yhteistyöstä, mutta toisaalta en ihmettelisi, jos näkisin tämän tyyppisen tunnuksen yksityisen vartiofirman auton kyljessä. No, minulle tämä viestii, että Etelä-Karjalassa saadaan kuitenkin hommat tehtyä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen logo pohjautuu Etelä-Karjalan liiton logoon.

Etelä-Savon hyvinvointialue: ”Näin yhtäkkiä siinä Aalto-vaasin”

Etelä-Savon hyvinvointialueen logon ääriviivat piirtyvät Etelä-Savon maakunnan mukaisesti. Logossa on mukana myös Etelä-Savon hyvinvointialueen lempinimi eli Eloisa.

– Tunnuksessa näkyy ilmeisesti hyvinvointialueen muoto, mikä ei ole huonoa informaatiota. Jokainen hyvinvointialueen asukkaista voi siten kuvitella itsensä viivan sisäpuolella, missä päin aluetta sitten asuukaan. Tulee inklusiivinen olo.

Strömman luonnehtii logon värivalintaa moderniksi. Muoto tuo mieleen myös Etelä-Savon maakunnan lisäksi jotain muuta.

– Neonvihreään päin menevä väri tuntuu modernilta. Heti tuntuu, että on uusimmat magneettikuvauslaitteet.

– Hei, nyt näin yhtäkkiä siinä Aalto-vaasin. Itseasiassa mitä enemmän tätä katson, sitä enemmän siitä pidän. Hyvä Etelä-Savo.

Etelä-Savon hyvinvointialueen lempinimi on Eloisa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue: ”Oma sydämellinen twisti”

Pohjois-Savon hyvinvointialue on myös luottanut alueen perinteiseen värimaailmaan. Logossa on mukana sydämen muotoinen kuvio.

– Heraldiikan ystävänä pidän siitä, että värit on haettu Pohjois-Savon vaakunasta, mutta sen lisäksi annettu oma sydämellinen twisti. Kun tämä sydän vielä muodostaa P-kirjaimen. En voi ymmärtää, miten tästä ei voisi olla pitämättä.

– Välillä pelkistäminen voi tehdä asioista tylsiä, mutta kun sen tekee näin hyvin, jokin sisälläni yksinkertaisesti vain läikähtää. Bravo.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tunnuksessa yhdistyy Savon vaakunasta löytyvä nuoli, sydän ja P-kirjain.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue: ”Kunnioittava ja eteerinen”

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen logon tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset tulkinnat ja erilaiset oivallukset. Logossa voi nähdä esimerkiksi ihmishahmoja tai viljan jyviä.

– Tämä tunnus tuntuu kunnioittavalta ja eteeriseltä. Perinteinen, ja jos vähän siristää silmiään voi nähdä sekä kasvua ja ihmistä.

– Toisaalta voisi myös olla sen tyyppisen hautauspalvelun tunnus, joka on erityisen hienotunteinen. Luulen, että tämä tunnus tulee palvelemaan hyvin monta vuotta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen logoa voi tulkita monipuolisesti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue: ”Näen tähtien lisäksi muuttolintuja”

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen logo noudattaa Strömmanin mukaan yksinkertaista linjaa. Hyvinvointialueen oheisnimeksi julistettiin syyskuussa Pohde.

– Istun itseasiassa nyt Pohjois-Pohjanmaalla ja tarkastelen näitä tunnuksia. Ilmeisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue lyhennetään ”Pohde”, jossa on pohtimista itsessään.

– Näen joka tapauksessa tässä tunnuksessa tähtien lisäksi muuttolintuja ja jopa jotain ekumeenista. Sinänsä yksinkertaisen tyylikäs ja ajaa varmasti asiansa.