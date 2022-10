Läheiset nauroivat, kun Nicolas, 36, alkoi kuusi vuotta sitten varautua pahimpaan – nyt ääni on muuttunut kellossa

Nicolas Lempisen kerrostaloyksiöstä löytyy kattavasti tarvikkeita talvi- ja kesäolosuhteissa selviämiseen.

Nicolas Lempinen on miettinyt mahdollisia kriisitilanteita.

Riihimäkeläinen Nicolas Lempinen, 36, havahtui muutama vuosi sitten Venäjän aggressiivisemmaksi muuttuneeseen toimintaan. Lapsesta saakka luonnossa liikkunut ja retkeillyt Lempinen päätti alkaa varautua pahimman varalle. Perinteiset erä- ja kädentaidot hän oli oppinut sodassa kaukopartiossa palvelleelta ukiltaan.

– 5–6 vuotta sitten aloin vähän enemmän pohtia tätä preppaamista. Aloin pohtia, että mitä jos Venäjä vaikka tulisi Suomeen, että mitäs siinä kohtaa. Sen kautta olen saanut kaikenlaisia ideoita.

– On erilaisia tavaroita retkeilyyn, ja olen harjoitellut niiden käyttöä. Tosi paljon olen pyörinyt metsissä, ja luonto on tullut hyvinkin tutuksi, Lempinen kertoo.

Lempisen kotivaraan kuuluu erilaisia kuivatuotteita.

Enimmäkseen Lempinen on varautunut mahdolliseen kriisiin ajatuksen tasolla. Kotoa häneltä löytyy kuitenkin muun muassa kalastustarvikkeita talvi- ja kesäkalastukseen, rakennustarvikkeita, nukkumatarvikkeita talvi- ja kesäkäyttöön sekä ”kattava satsi” kuivaruokia.

Hänellä on muun muassa risukeitin, joka muuttaa lämpöenergian sähköksi. Keittimellä voi ruuanlaiton ohessa ladata esimerkiksi lamppuja ja puhelinta. Keitin maksoi 150 euroa.

– Se ladataan kotona täyteen, ja lämpö pitää akun täynnä käytettäessä. Aurinkopaneelisysteemit ovat kesällä ihan käteviä, mutta talvella kun on pimeää, niin tämä on kätevä. Samalla voi lämmitellä ja tehdä ruokaa, Lempinen kehuu.

Erilaisten keitinten lisäksi Lempisellä on tulukset ja vedenkestäviä sytykkeitä, jotka toimivat myös vaativammissa olosuhteissa.

Tällä risukeittimellä voi ladata esimerkiksi puhelimen samalla, kun lämmittelee ja tekee ruokaa maastossa.

Kun Lempinen vuosia sitten aloitti varautumisensa, hän kohtasi ihmettelyä.

– Vanhemmille kun puhuin siitä, että Venäjä saattaisi jossain vaiheessa alkaa aktivoitua, niin nehän nauroivat silloin vielä, että ’joopa joo, eihän tässä ole mitään järkeä’, vaikka toisaalta varautuminen mihin tahansa on ihan järkevää.

– Nyt on ääni muuttunut kellossa, ja hekin ovat alkaneet vähän varautua.

Lempinen ylläpitää taitojaan retkeilemällä ja harjoittelemalla, jotta tosi paikan tullen hän pystyy toimimaan nopeasti. Samaa hän kehottaa myös kaikille muille.

– Ettei ala siinä kohtaa miettimään, että mitäs tässä oikein pitäisi tehdä.

Lempisellä on useita erilaisia retkikeittimiä, ja hän myös harjoittelee niiden käyttämistä.

Tietoa varautumisesta Lempinen on hankkinut itse opettelemalla, nettiä selaamalla ja YouTube-videoita katselemalla. Suomi on tullut tutuksi, ja hän on ehtinyt asua useilla eri paikkakunnilla aina Kittilästä lähtien.

– Olisi kiva, jos omistaisi oman pikku pläntin jostain, ja rakentaisi oman pikku hirsimökin sinne, kerrostaloyksiössä asuva Lempinen haaveilee.