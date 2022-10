Elinkautismurhaajan toinen uhri pelastui vain täpärän sattuman seurauksena – pysyy telkien takana

Sodankylän juhannussurmaaja kidutti tuntemattoman naisen hengiltä ja puukotti miestä kaulaan.

Helsingin hovioikeus on hylännyt Sodankylän juhannussurmaajaan ehdonalaishakemuksen. Mies tuomittiin kesällä 2012 tehdystä murhasta, tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä elinkautiseen.

Murha tapahtui Sodankylässä juhannusaattona 2011. Uhri oli miehelle ja hänen rikoskumppanilleen entuudestaan tuntematon nainen.

Mies oli lyönyt uhria kasvoihin nyrkillä ja retkikirveen hamarapuolella. Hän kiinnitti naisen nilkkaan vaijerin, jonka toinen pää kiinnitettiin auton vetokoukkuun.

Rikoskumppani ajoi hiekkatietä pitkin yli kolme kilometriä uhrin raahautuessa perässä. Viisikymppinen nainen sai kuolettavat vammat.

Samana päivänä mies oli yrittänyt tappaa miehen kaulaan puukottamalla.

Teko jäi yritykseksi, koska poliisi oli sattumalta pysäyttänyt miehen auton, jonka kyydissä hengenvaarallisesti puukotettu uhri oli. Partio hälytti apua, ja uhri kiidätettiin helikopterilla sairaalahoitoon.

Ensi kesään mennessä juhannussurmaaja on istunut elinkautistaan 12 vuotta, joten vankeusajan puolesta hänet voitaisiin päästää ehdonalaiseen vapauteen.

Hovioikeus katsoi, että mies on vankila-aikaan opiskellut ja työskennellyt motivoituneesti, hänellä on hyvät tukiverkostot ja hän on osoittanut kiinnostusta päihteettömyyteen. Aiemmin hänet sijoitettiin avolaitokseen.

Esteeksi ei myöskään muodostunut psykiatrisen vankisairaalan lausunto miehen väkivaltariskistä.

Lausunnossa oli kuitenkin tekijöitä, jotka hovioikeuden arvion mukaan ”edellyttävät vielä työstämistä”. Lisäksi oikeus huomioi, ettei miehen vankila-aikainen käytös ollut sujunut moitteettomasti.

Kesäkuussa hänet siirrettiin takaisin suljettuun laitokseen.

Hovioikeus katsoi, että miehen miehet teot olivat raakoja ja vakavia, ja niihin liittyi myös uhrin kiduttamista.

– Miehen syyksi luettua murhaa ei näin voida pitää omassa rikoslajissaan ainakaan keskimääräistä vähemmän vakavana, hovioikeuden ratkaisussa todetaan.

Hovioikeuden harkinnan mukaan juhannussurmaaja ei vielä ole suorittanut elinkautistaan riittävää määrää suhteessa rikosten vakavuuteen.

Hovioikeus hylkäsi miehen ehdonalaishakemuksen.