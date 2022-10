Korkeakouluihin lukukausimaksut? Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelevät

Lauri Lindén: Maksuton koulutus on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeisintä perustaa. Toki se ei ole oikeasti maksutonta nytkään, mutta lukukausimaksujen esittäminen on hyvin radikaali suunnanmuutos kohti jotain amerikkalaista järjestelmää.

Lindén: Suomen nousuun maailman absoluuttiselle huipulle on erittäin keskeisenä syynä maksuton koulutus. Opiskelijat velkaantuvat jo nyt hurjasti ja opintolainoja maksetaan pois pitkälle valmistumisen jälkeen. On vaikea nähdä, miten tämä ei vain lisäisi korkeakoulutuksen periytyvyyttä.

Uotila: Australian tai Englannin vastaava malli ei rajoita koulutusmahdollisuuksia. Siellä uudistus on lisännyt alemmista sosiaaliluokista lähtöisin olevien opiskelijoiden määrää. Malli on oikeudenmukainen: koulutuksesta hyötyvät hyvätuloiset maksavat oman koulutuksensa takaisin yhteiskunnalle.

Uotila: Englannin järjestelmää ei tarvitse kopioida sellaisenaan, mutta siinä on paljon hyvää, josta ottaa oppia. Ammattikoulun käyneiden ei pitäisi maksaa maistereiden tutkintoja. Jos hyötyy koulutuksesta valmistumisen jälkeen korkean palkan muodossa, niin on kohtuullista, että maksaa tutkinnon takaisin.

Lindén: Kuitenkin lisääntyvät paineet ja kilpailu lisäävät myös uupumusta ja sitä kautta esimerkiksi mielenterveysongelmia. Ja se vasta maksaakin. Tämä nähdään jo nyt. Raha-asiat ovat niitä paineistavimpia. Briteissä on toki huippuyliopistoja, mutta opiskelijoiden taloudellinen ahdinko on suurta. Esimerkiksi musiikin opiskelijat kokevat reilusti enemmän stressiä kuin Suomessa.

Lindén: Ei suoraan eli sikäli tuollainen malli on paljon parempi, mutta kyllä se silti nostaa köyhistä oloista tulevien kynnystä hakeutua korkeakouluun. Huolestuttavinta on silti se, että kuten Britanniassa on käynyt on vaikea luoda mekanismia, jolla maksut pysyvät pieninä varmasti. Oxfordin kaltaiset maksut tuhoavat tasa-arvon.