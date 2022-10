IS vieraili paikassa, jossa nukkuu kodittomia nuoria aikuisia. Yksi heistä on 29-vuotias Teemu, joka pitää suurta salaisuutta elämänsä rakkaimmalta ihmiseltä.

Helsinkiläisen Teemun 4,5-vuotias tytär kyselee toistuvasti, voisiko hän tulla käymään isällään.

Ei voi. Isällä ei ole asuntoa. Isä on ollut koditon reilut 1,5 vuotta.

Tällaisina hetkinä Teemu, 29, tuntee olonsa äärimmäisen nöyryytetyksi.

Hän ei kehtaa kertoa tyttärelleen totuutta. Ei kai tämä voisi sitä ymmärtää. Siksi Teemu tapaa tytärtään yleensä tyttären äidin kodissa ja toisinaan vie uimahalliin.

Sen jälkeen Teemu palaa Sininauhasäätiön ylläpitämään nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoleen, joka majoittaa joka yö maksimissaan kaksitoista 16–29-vuotiasta nuorta. Nuolessa ei saa käyttää päihteitä, mutta sinne saa tulla päihtyneenä.

Niin Teemu yleensä tuleekin.

Teemu majoittuu yleensä Nuolessa.

Teemu kokeili ensimmäisen kerran huumeita 13-vuotiaana, jolloin hän poltti kannabista.

Tapaamme Teemun Nuolessa lokakuisena tiistaina kello 16. Teemu on tullut Nuoleen puolta tuntia aiemmin. Hän on viettänyt koko päivän viereisessä asumisyksikössä, jossa hänen tuttunsa majailevat.

Teemulla ja hänen tutuillaan on tapana poltella MDPV:tä, tuttavallisemmin peeveetä. Teemu kertoo, että huume antaa hänelle hetkiä, jolloin asunnottomuuteen liittyvät ongelmat unohtuvat. Silloin on hyvä olla.

Ei kuitenkaan kauaa. Jo pian surettaa niin, että itku on lähellä.

– Mietin, että vittu mä en jaksa enää. Oon niin kyllästynyt tähän. Ihan vitun kyllästynyt tähän.

Oon niin kyllästynyt tähän.

Siksi Teemu on päättänyt, että nyt riitti. Hän ajattelee, että tämän haastattelun antaminen voisi olla hänen elämänsä käännekohta. Hän pääsee kertomaan tarinansa, ja huumeet jäävät historiaan.

– Sen takia mä oon niin iloinen, kun sä nyt tulit, Teemu sanoo toimittajalle hymyillen.

Edellisen viikon aikana peeveetä on kulunut runsaasti. Teemu muun muassa valvoi kolme päivää putkeen poltellen ja piikittäen. Hänen vasen kätensä on turvonnut.

Teemu tulee hyväosaisesta perheestä. Nuolen asiakaskunta vaihtelee akateemisten perheiden lapsista niihin, jotka ovat asunnottomia jo monennessa polvessa.

Teemun vasen käsi on turvonnut huumeidenkäytön vuoksi.

Asunnottomuus Suomessa Vuoden 2021 lopulla Suomessa oli 3 948 asunnotonta. Määrä väheni edellisvuodesta 393:lla.

Pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 1 318. Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan asunnotonta, jolla on asumista olennaisesti vaikeuttava sosiaalinen tai terveydellinen ongelma ja jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään yhden vuoden tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana kolmen viime vuoden aikana.

Asunnottomista naisia oli 891, alle 25-vuotiaita 711.

Maahanmuuttajataustaisia asunnottomia oli 720.

Yli puolet Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

Helsingin kaupunki on julkistanut tavoitteekseen poistaa asunnottomuus vuoteen 2015 mennessä.

Hallitus kirjasi vuonna 2019 ohjelmaansa asunnottomuuden puolittamisen vuoteen 2023 mennessä ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Lähde: ARA

Teemun reitti asunnottomaksi huumeiden ongelmakäyttäjäksi ei ole se perinteisin. Hän syntyi hyväosaisen perheeseen ja on asunut useassa eri maassa.

Kannabista Teemu rupesi polttamaan 13-vuotiaana. Hän sanoo olleensa utelias nuori, joka halusi tietää, miten päihteet vaikuttavat.

Niistä tuli hänelle myös kavereiden korvike.

– Ei ollut helppoa muuttaa maasta toiseen. Aina, kun olin saanut kavereita, niin muutettiin uuteen paikkaan. Tunsin olevani juureton, Teemu kertoo.

Päihteiden vaikutuksen alaisena olo ei ollut niin yksinäinen.

– Huumeet ovat olleet mun tapa turruttaa tunteita ja käsitellä vastoinkäymisiä.

Vuonna 2016 Teemu alkoi käyttää myös suonensisäisiä huumeita.

Teemu kertoo olevansa siinäkin mielessä poikkeava huumeidenkäyttäjä, ettei hän kertomansa mukaan rahoita huumeitaan rikoksilla. Sen sijaan hän tekee keikkaa rakennustyömailla. Palkka yhdessä tukien kanssa on riittänyt huumeisiin hyvin.

– Valtio rahoittaa monien huumeidenkäyttöä, Teemu toteaa.

Sininauhasäätiön nuorten palveluiden päällikkö Päivi Malmivaaran mukaan Nuolen asiakkaat ovat Teemun tavoin alkaneet käyttää päihteitä yleensä noin 13–14-vuotiaina. Asiakkaita löytyy kolmannen polven asunnottomista akateemisten perheiden lapsiin.

– Skaala on hyvin laaja. Teemu on ehkä juuri siitä toisesta päästä, Malmivaara sanoo.

Kuun puolivälin kieppeillä Nuoli on yleensä rauhallisimmillaan. Meno on villeintä alkukuusta, koska toimeentulotuki maksetaan kuun ensimmäisenä pankkipäivänä. Silloin monella Nuolen asiakkaalla on varaa ostaa enemmän huumeita.

Loppukuusta asiakkaiden pinna on yleensä kireämmällä, kun rahaa ei enää ole niin paljon. Se voi näkyä huumausaineiden annoskoon pienenemisenä ja siitä seuraavina vieroitusoireina, jotka purkautuvat pahana olona.

Nuolessa on laatikko, johon käytetyt eli likaiset välineet voi jättää.

Nuorten ilta kuluu television parissa.

Nyt, hieman ennen lokakuun puoliväliä, tunnelma on rauhallinen. Paikalla on reilut 10 nuorta, joista osa katsoo DVD:ltä Jim Carreyn tähdittämää Yes Man -elokuvaa – osa on kuulemma nähnyt sen jo muutaman kerran – osa selaa puhelinta ja osa vain on. Moni ramppaa ulkona tupakalla vähän väliä.

Viiden maissa Nuolessa syödään joka päivä lämmin ruoka. Lisäksi Stadin safka tuo hävikkiruokaa viikoittain. Nuolessa voi myös peseytyä ja pestä pyykkiä. Asiakkailla on oma lukollinen kaappi tavaroilleen. Paikalla on vuorokauden ympäri vähintään kaksi ohjaajaa, jotka säilyttävät kaappien avaimia. Kaapin oven saa auki vain pyynnöstä.

– Onhan tää tällainen luksushotelli asunnottomille, joku heittää.

Luksushotelli, jossa kukaan ei oikeasti haluaisi olla.

Teemu on yöpynyt Nuolessa kesästä alkaen lähes joka yö. Hän on ihan loppu.

Hän haluaisi vain oman paikan, jossa voisi levätä. Olla yksin. Saada hetken rauhan.

– Sitä mä kaipaan ja sitä mulla on tosi ikävä. Nuolessa on tosi raskasta, Teemu sanoo ja huokaisee.

Teemun sänkynä Nuolessa toimii joogamatto.

Huumeet ovat olleet Teemu tapa turruttaa tunteita.

Vaikka Nuolen puitteet ovat asunnottomia nuoria ajatellen oikein hyvät, ne on tehty “vain” vastaamaan perustarpeisiin. Esimerkiksi sänkyjä ei ole. Onnekkaimmat, eli käytännössä ensimmäiset illalla kello 20–21 tapahtuvan siivouksen ja tilan tyhjennyksen jälkeen takaisin Nuoleen tulevat nuoret, voivat saada nukkumapaikan sohvalta tai sohvatyynyiltä. Muut joutuvat tyytymään joogamattoon.

Teemun nukkumapaikka on huoneen takanurkassa kaappien vieressä. Joogamaton päällä on parin euron Ikea-viltti.

– Tässä nukkuu ihan hyvin, Teemu väittää.

Ainakin niinä öinä, kun kukaan ei sekoile. Toisinaan joku huutaa tai möykkää. Ambulanssi kaahaa viikoittain paikalle pillit päällä esimerkiksi yliannostusten vuoksi.

Syvään palauttavaan uneen pääseminen näissä olosuhteissa lienee mahdottomuus. Se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että joutuisi yöpymään kadulla tai niin sanotuissa huumeluolissa, joissa ei välttämättä edes uskalla nukahtaa.

Tai uskaltaa, mutta herätessä saattaa joutua huomaamaan, että koko omaisuus on viety.

Asunnottomien keskuudessa yksi yleinen tapa pysytellä hereillä on vetää amfetamiinia.

Tavallisesti Teemu heräilee Nuolessa kahdeksan kieppeillä. Nuolen liepeillä sijaitseva Illusia-päiväkeskus avaa ovensa kello 9. Illusiassa on tarjolla maksuton aamupala, jonka Teemu käy syömässä.

Jos Teemu ei näe tytärtään – nyt hän ei ole nähnyt tätä puoleentoista viikkoon – hän ei yleensä tee juuri mitään. Notkuu Nuolessa ja selaa puhelinta. Puhelimestaan hän katselee paljon lokakuun alussa Helsingin jäähallilla vierailleen nuorten oikeistolaiseen ajatteluun kallistuneiden miesten suosimaan professori Jordan Petersonin luentoja.

Petersonilta Teemu kertoo omaksuneensa sellaisen opin, että aina ei tarvitse olla mukavaa ja hauskaa. Tärkeintä on keskittyä lopputulokseen.

Teemun kohdalla tämä lopputulos tarkoittaisi päihteetöntä elämää omassa asunnossa.

Luentojen katsomisen ja lepäämisen jälkeen Teemu yleensä hakee huumeita, viimeisen vuoden aikana pääasiassa peeveetä. Yhdeksältä hän palaa takaisin Nuoleen, jotta pääsee yöksi sisätiloihin.

Tosin eräänä syyskuisena iltana Teemu myöhästyi. Nuoli oli jo täynnä, eikä hän mahtunut lähistöllä sijaitsevaan hätämajoitusyksikköön.

Teemulla ei ollut paikkaa, minne mennä. Onneksi – tai “onneksi” – Teemun kaverilla oli pussillinen peeveetä. Ulkona oli kylmä, lämpöasteita vain muutamia. Peevee turrutti niin, ettei se haitannut.

Koleassa syysyössä kaupungin yleisövessat eli ”vihreät vessat” alkoivat tuntua varteenotettavalta vaihtoehdolta. Olisi edes vähän lämpimämpi, ja voisi polttaa peeveetä rauhassa.

Teemu ja neljä muuta sulloutuivat arviolta viideksi tunniksi yleisövessaan. Yksi käyttäjistä tuli vessaan pyörätuolinsa kanssa.

Jälkeenpäin Teemusta tuntui karsealta.

– Tuli ajatus siitä, että oonko oikeasti antanut tän mennä näin pitkälle, että turvaudun vihreään vessaan, Teemu ruotii.

Hengenvaarallinen muuntohuume MDPV Muuntohuumeella eli desing-huumeella tarkoitetaan keinotekoisesti valmistettua ainetta, joka on valmistettu esimerkiksi jonkin huumaus- tai lääkeaineen molekyylirakennetta muuttamalla. Koska ainetta ei ole aiemmin tunnettu eli luokiteltu huumausaineeksi, se on lähtökohtaisesti laillinen useimmissa maissa. Riskinä on se, että koska molekyylirakenne on uusi, aineen mahdolliset haittavaikutukset eivät ole tiedossa. MDPV on kationi, jolla on keskushermostoa stimuloivia ja hallusinogeenisiä vaikutuksia. Sen olomuoto on yleensä valkoinen, kristalisoitunut jauhe, joka muistuttaa amfetamiinia ja kokaiinia. Ainetta käytetään yleensä joko suonensisäisesti, nuuskaamalla, polttamalla tai suun kautta. MDPV luokiteltiin eduskunnan erillisenä päätöksellä huumausaineeksi 28. kesäkuuta 2010. MDPV:stä tuli näin ensimmäinen muuntohuume, joka luokiteltiin Suomessa huumausaineeksi. MDPV:n haittavaikutuksiin on kuuluvat muun muassa aistiharhat, vainoharhaiset ajatukset, leukojen jäykistyminen ja hampaiden narskuttelu, ruokahaluttomuus, univaikeudet, sekavuus, ruoansulatushäiriöt, lihasjäykkyys ja silmien pakonomainen liikehdintä. Käytön jälkeen voi seurata masennusta. Negatiivisten vaikutusten todennäköisyys kasvaa suuremman annoskoon myötä. Käyttöön liittyy myös rytmihäiriöiden, rintakivun ja lämpöhalvauksen riski. Käytöstä voi seurata ahdistusta, vainoharhaisuutta, hallusinaatioita ja joissain tapauksissa myös psykoosi. MDPV:n voimakkuuden vuoksi riski yliannostukseen on suuri. Vuosina 2009–2013 MDPV:hen liitettiin Suomessa 40 kuolemantapausta. Aineen epäpuhtaus lisää ikävien ja odottamattomien vaikutusten todennäköisyyttä. Lähde: Nuortenlinkki.fi

Vihreät vessat voivat olla likaisia ja muutenkin epämiellyttäviä, mutta ne antavat sentään jotain suojaa. Sellaistakaan suojaa 24-vuotiaalla Mikalla ei ollut, kun hän päätyi Nuoleen ensimmäistä kertaa viime keväänä. Mika oli nukkunut ilmeisesti muutaman tunnin “heikossa hapessa” Helsingin Mellunmäessä sijaitsevan bussipysäkin penkillä.

– Siihen tuli joku nainen kyselemään, että onko mulla kaikki hyvin. Sanoin, että on vitun nälkä, en ole syönyt, eikä mulla ole paikkaa, missä olla, Mika sanoo ja jatkaa:

– Hän löi 50 euroa käteen, antoi Nuolen osoitteen ja heitti mut autolla metroasemalle. Tulin sit tänne näin.

Tällä tavalla asunnottomiin ja päihdeongelmaisiin nuoriin suhtautuvia ihmisiä on Mikan ja Teemun mukaan kovin vähän.

– Tuli oikeasti hyvä fiilis, että on ihmisiä, jotka välittää. Se oli joku ihan random se ihminen. Lämmitti kyl sydäntä, että on ihmisiä, jotka haluaa auttaa, Mika kertoo.

” Hän löi 50 euroa käteen, antoi Nuolen osoitteen ja heitti mut autolla metroasemalle.

Mikan mukaan ihmiset tavallisesti karttavat, jos näkevät, että kulkee rähjäisissä vaatteissa ja on muutenkin epämääräisen oloinen.

Nuhruiselle ulkonäölle ei välttämättä voi mitään. Mikan mukaan kadulla ei pysty olemaan pitkään selvin päin, jos on ollut jo pidemmän aikaa asunnoton – kuten Mika, jolla on ollut asunto viimeksi pari vuotta sitten.

– Kuten mä sanoin, niin huumeet auttaa sietämään tätä, Teemu huikkaa väliin.

Siksi asunnottomuus ja päihteet kulkevat Nuolen asiakkaiden mukaan niin tiiviisti käsi kädessä.

Teemun ei onneksi tarvitse sietää kodittomuutta enää kauaa.

Hän on onnistunut hankkimaan yksityisiltä vuokramarkkinoilta 25-neliöisen yksiön. Sörnäisissä sijaitsevan asunnon vuokra on 750 euroa kuukaudessa. Takuuvuokran hoitaa Kela.

Teemun elämä asunnottomana on lähellä loppuaan. Hän aikoo tehdä kaikkensa, jottei enää ajautuisi kodittomaksi.

”Hauskuus loppui jo aikoja sitten.”

Vuokran maksaakseen Teemu aikoo mennä töihin. Ensisijaisena tavoitteena on saada jokin mahdollisimman helppo työ, jossa riittää, että menee paikan päälle, hoitaa hommat ja lähtee kotiin. Yksi vaihtoehto on siivoojan työ, jollaisen hän uskoo saavansa helposti – Teemun CV kun on varsin kattava. On baarimikon työtä, muuttomiehen hommia, raksatyötä ja myyntiduunia.

Teemu sanoo suoraan, ettei edes yrittäisi lopettaa huumeiden käyttämistä, jos ei olisi saanut omaa asuntoa. Nyt hänellä on motivaatiota.

Välit vanhoihin tuttuihin – kuten erääseen illan aikana Teemulle soittaneeseen mieheen, joka olisi halunnut vaihtaa sähköpotkulaudan peeveehen – on laitettava poikki. Seuran sanotaan tekevän kaltaisekseen, mutta seura myös pitää kaltaisenaan.

Teemusta ajatus välien poikki laittamisesta on helpottava. Hän haluaa ulos, pois, ja äkkiä.

– Vittu mä oon niin uupunut, hän sanoo ja sytyttää tupakan.

Samalla Teemu toteaa, että nyt tekisi taas kovasti mieli vetää huumeita. Hän myöntää, että jos en olisi paikalla, hän kenties menisikin ostamaan niitä.

– Ei tää muutu tästä enää paremmaksi. Hauskuus loppui aikoja sitten.

Pohdittuaan asiaa hetken Teemu ei ole edes varma, tekeekö hänen mieli huumeita. Ehkä kyse on enemmän tavasta kuin halusta, hän miettii.

Teemu pääsee muuttamaan omaan asuntoonsa aikaisintaan marraskuun 1. päivänä. Muutto tulee olemaan helppo, sillä Teemun omaisuus mahtuu treenikassiin. Läppäri, puhelin, laturit, kolmet housut, muutamia paitoja ja t-paitoja, sukkia, boksereita, takki, kengät ja pipo. Toistaiseksi Teemu ei tiedä, mistä aikoo hankkia kalusteita tulevaan asuntoonsa.

Muuttoon saakka hän aikoo majoittua Nuolessa, ellei satu pääsemään katkaisuhoitoon jo sitä ennen.

Miltei koko Teemun omaisuus mahtuu yhteen Nuolen kaapeista.

Sitten Teemun on opittava olemaan yksin. Se tuntuu kiehtovalta ajatukselta etenkin nyt, kellon lähestyessä iltakymmentä. Tunnelma Nuolessa on yhä levollinen, vaikka hälinän määrä on noussut. Osa nuorista vaikuttaa hieman päihtyneiltä, mutta he eivät aiheuta häiriötä.

Teemu on väsynyt ja kaipaa hiljaisuutta.

– Tätä mulle ei tule ikävä, hän sanoo.

Puoliltaöin Nuoleen laskeutuu hiljaisuus. Aamulla Teemu aikoo marssia kuuliaisesti Stop Huumeille ry:n toimintakeskukseen ja kertoa halustaan lopettaa huumeiden käyttäminen.

Jos kaikki menee Teemun suunnitelmien mukaan, niin jo kuukauden kuluttua Teemu voi vastata tyttärelleen, että kyllä, hänen luonaan voi tulla käymään, koska hänellä on oma asunto.

Kun tytär on riittävän vanha, Teemu aikoo kertoa hänelle, kuinka vaikeaa isillä on ollut ja mitä hän on joutunut kokemaan. Se ei tule olemaan helppoa.

Mutta se on paljon helpompaa kuin asunnottoman elämä.

Asunnottomien yötä vietetään maanantaina 17. lokakuuta ympäri Suomea.

Teemun ja Mikan nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.