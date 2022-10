Vantaalaiskoulua piinaa ongelma: koululaisille ei aina riitä ruokaa

Ateriapalvelujohtaja Hannakaisa Haanpään mukaan keittiöllä on kestänyt jopa 10 minuuttia tuoda uutta ruokaa linjastoon ruoan loputtua.

Pitkin syksyä Vantaan Peltolan yläkoulua on piinannut ongelma: koulussa ei tahdo riittää ruokaa kaikille halukkaille. Vantaalainen Mia Marttinen arvioi, että syksyn mittaan hänen poikansa koulussa ruoka on loppunut kesken 5–10 kertaa.

– Useita kertoja kuukaudessa, äiti kertoo.

Marttisen seitsemäsluokkalainen urheilijapoika käy Peltolan koulua Tikkurilan lähellä Viertolassa. Mia Marttinen kertoo, että tarjolla on saattanut olla ainoastaan perunamuusia tai makaronia ja kasviksia. Edellisen kerran ruoka oli loppunut kesken ennen pojan ruokailua maanantaina.

Ruokalistan mukaan tarjolla oli broilerikastiketta. Kuitenkin hieman ennen puoltapäivää jäljellä oli vain makaronia. Ja kurkkua ja tomaattia. Siltä varalta, että kastike loppuu kesken, tarjolla piti olla myös toista ruokaa.

– Nyt ei ollut enää sitäkään.

Vantaan ateriapalveluista vastaavassa Vantissa tiedetään Peltolan kouluruokailun tilanne. Ateriapalvelujohtaja Hannakaisa Haanpää kertoo, että asia otetaan vakavasti ja ruokaa on varattu enemmän.

– Tilanne on se, että ruokaa aina on, mutta voi joutua odottamaan 5–10 minuuttia, että keittiö saa valmiiksi jotakin. Mutta tiedetään se, että oppilaillakin on kiire välitunnille ja seuraaville tunneille, eikä siinä välttämättä aina keretä jäädä odottamaan, hän kertoo.

– Tähän on nyt tehty toimenpiteitä saadun palautteen myötä. Varmistetaan ruoan riittävyyttä Peltolassa, varataan ruokaa vähän enemmän.

Peltolan koulun tilanne on tiedossa Vantaan ateriapalveluista vastaavassa Vantissa.

Haanpään mukaan asiaa on käyty läpi alueen esimiesten ja henkilökunnan kanssa.

– Olemme puhuneet henkilökunnan kanssa siitä, että näin ei voi käydä, että ruoka loppuisi kesken missään tapauksessa.

– Totta kai tähän kiinnitetään huomiota ja ollaan tosi pahoillaan, että näin on käynyt ja tällaisia kokemuksia syntynyt. Olen myös itse henkilökohtaisesti todella pahoillani, Haanpää sanoo.

Marttinen sanoo, että ruoan loppumisen vuoksi hänen poikansa ja moni tämän kavereista pitää nykyään omia eväitä mukana koulussa. Jos eväitä ei olisi, poika joutuisi palaamaan kotiin nälkäisenä. Marttinen kuitenkin muistuttaa, että lapset tarvitsevat lämpimän ruoan.

– En halua sitäkään, että lapsi joutuu pärjäämään pelkällä leivällä tai banaanilla.

Marttinen muistelee omia kouluaikojaan, jolloin ruoan laadusta saattoi olla montaa mieltä, mutta kaikki saivat vatsansa täyteen, jos vain halusivat syödä.

– Nyt tämä ei ole edes halusta kiinni, ja se on tosi surullista.

Ruoka ei loppunut kesken ensimmäisen kerran, mutta maanantaina Marttisen mitta tuli täyteen. Hän kirjoitti aiheesta Facebook-päivityksen ja jakoi sen Vantaan Puskaradio -ryhmään. Päivitykseen kertyi toista sataa vastausta.

– Kävi ilmi, että ongelma ei koske vain Peltolan koulua vaan sitä on muissakin kouluissa.

Myöhemmin Marttinen oli yhteydessä suoraan Vantaan kaupungin omistamaan Vanttiin, joka tuottaa kaupungin ateriapalvelut. Vantti vastasi, että ruoan riittävyydessä on ollut ongelmia Peltolan koulussa. Vastauksessa luvataan, että asiaan kiinnitetään jatkossa huomiota ja ruokamääriä on lisätty.

Vantin Hannakaisa Haanpää kertoo, ettei hän ole kuullut, että vastaavaa ongelmaa olisi esiintynyt muissa kouluissa Vantaalla.

Vantin henkilökunta valmistaa ruoat Peltolan koulun keittiössä. Haanpää kertoo, että kyseisessä koulussa on valmistettu korvaavaa ruokaa alkuperäisen loputtua.

Selvitysten mukaan ruokaa on riittänyt Peltolassa myös koululaisten jälkeen ruokailevalle ryhmälle.