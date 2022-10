Presidentti Niinistö onnittelee 90-vuotiasta Ilta-Sanomia – lue tervehdys sanasta sanaan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt Ilta-Sanomille onnittelutervehdyksen:

Tasavallan presidentin tervehdys

Ilta-Sanomien ensimmäisen numeron ilmestyessä vuonna 1932 Suomi eli dramaattista aikaa. Yhteiskuntajärjestys oli vaarassa vallankaappaus­hankkeen vuoksi, ja itsenäisenä valtiona vielä varsin nuori Suomi etsi menestys­reseptiään. Tiedon tarve oli suuri, eivätkä päivälehdet riittäneet täyttämään tiedonjanoa. Ilta-Sanomat syntyi kertomaan nopeasti kehittyneessä tilanteessa siitä, mitä oli meneillään ja otti kantaa kansanvallan sekä laillisen yhteiskunta­järjestyksen puolesta. Ajat ovat tuoneet Ilta-Sanomia jälleen lähelle sen alkupistettä, kun Suomen ja koko Euroopan tulevaisuus on taitekohdassa. Lehden ensimmäisen numeron pääotsikko 90 vuotta sitten oli tiivis toteamus ”Tilanne kärjistyy”. Voisi toimia otsikkona tänäänkin.

Sanomalehdistössä on kuluneen 90 vuoden aikana siirrytty kansan­valistuksesta ja aatteellisesta herättelystä ympäri­vuorokautisen uutis­seurannan aikaan. Digitaaliset alustat ovat tuoneet uusia tapoja esittää tietoa. Mutta painettu lehti – tai kuten nyt kuuluu sanoa printtikäyttöliittymä – on edelleen säilyttänyt merkityksensä tiedon lähteenä. Meillä kaikilla on mielessä jokin kioskin tai kaupan kassalla silmiin osunut lööppi, joka on ilahduttanut, koskettanut tai järkyttänyt. Jopa sukupolvi­kokemuksiin palataan niitä muistelemalla. Joillekin iltapäivälehden lööppeihin pääseminen on unelma, toisille kirous. Tätä voimaa tulee käyttää vastuullisesti.

Nyt tiedetään, että demokraattisesti hallittu, itseensä luottava, realistisesti tulevaisuuteen varautuva yhteiskunta menestyy ja on vahva. Tällainen yhteiskunta ei synny sattumalta, vaan se on rakennettava päätöksillä ja teoilla. Tähän tarvitaan kansalaisten osallisuutta ja päätösten pohjaksi varmistettua tietoa. Tiedon punninta ennen julkaisua ei saa jäädä väliin tänä nopean tiedonvälityksen aikanakaan. Näin lukijat voivat tehdä perusteltuja johtopäätöksiä asioiden tilasta.

Onnittelen 90 vuotta täyttävää lehteä ja toivotan Ilta-Sanomille menestystä sen tärkeässä työssä.

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti