Naton päämajassa torstaina allekirjoitettu aiesopimus ei sido Suomea asehankintoihin, puolustusministeriö kertoo.

Saksa toimitti hiljattain Ukrainalle ensimmäisen Iris-T-ilmatorjuntajärjestelmän. Venäjän hyökkäyssota on osoittanut ilma- ja ohjuspuolustuksen kriittisen merkityksen.

Saksa, neljätoista eurooppalaista Nato-maata ja Suomi allekirjoittivat torstaina Brysselissä aiesopimuksen Euroopan ilma- ja ohjuspuolustuksen kehittämisestä. Hanke kulkee nimellä European Sky Shield.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi keskiviikkoiltana suomalaismedialle, ettei Suomen osuus hankkeessa ole iso.

– Kovin vahvaa roolia meidän ei ole tarkoitus tässä hankkeessa ottaa, Kaikkonen sanoi.

Puolustusministeriö kertoo, ettei aiesopimus ole osapuolia velvoittava.

”Aloitteen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa puolustusmateriaalihankintojen hankintaprosesseja sekä tarkastella elinkaaren aikaisia yhteistyömahdollisuuksia. Aiejulistus ei ole juridisesti tai taloudellisesti velvoittava, eikä se ole päätös yhteisistä materiaalihankinnoista”, puolustusministeriö tiedotti torstaina.

Idean European Sky Shieldista keksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz elokuussa. Saksalaistietojen mukaan hanke pyrkii tukkimaan Euroopan nykyisen ilmapuolustuksen aukkoja. Näin ollen European Sky Shield -maille hankittavat torjuntaohjukset kykenisivät tuhoamaan myös maaliaan korkealta ja kovaa lähestyviä ballistisia ohjuksia, miehittämättömiä lentolaitteita ja risteilyohjuksia. Näitä aseita Venäjä käyttää hyökkäyssodassaan Ukrainassa.

– Tämä sitoumus on entistäkin tärkeämpi nyt, kun joudumme todistamaan Venäjän häikäilemättömiä ja summittaisia ohjushyökkäyksiä Ukrainaan. Ne tappavat siviilejä ja tuhoavat kriittistä infrastruktuuria, sanoi Naton apulaispääsihteeri Mircea Geoană allekirjoitustilaisuudessa.

European Sky Shield -hankkeen osallistujamaat eivät kehitä uutta, omaa asejärjestelmää – se olisi kallis ja vuosia kestävä miljardihanke.

Aiesopimus pitää sisällään ajatuksen jo tarjolla olevien torjuntaohjusjärjestelmien hankinnoista sieltä, mistä niitä on parhaiten saatavilla. Saksalaistietojen mukaan lähinnä kysymykseen tulisivat yhdysvaltalainen Patriot ja israelilainen Arrow 3.

Saksan ja Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Belgia, Bulgaria, Tshekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Hollanti, Norja, Slovakia, Slovenia, Romania ja Britannia, kertoo Nato tiedotteessaan.

Suomella on oma hankkeensa ilmatorjunnan kehittämiseksi: puolustusvoimat on ostamassa korkeatorjuntaan kykeneviä ilmatorjuntaohjuksia, joilla on rajoitettua kykyä tuhota myös ballistisia ohjuksia.

Uuden ilmatorjuntajärjestelmän valinta on loppusuoralla. Tarjouskilpailussa on jäljellä kaksi israelilaista valmistajaa: Israeli Aerospace Industries (IAI) ja Rafael. Hankintapäätös tehtäneen ensi vuoden alkupuolella.

IAI:n tarjous perustuu Barak-MX-järjestelmään, joka käyttää LRAD ER -ohjusta. Rafael tarjoaa Suomelle David Sling -järjestelmää Stunner-ohjuksella.