Poliisi pyytää vihjeitä epäillyn raiskaajan liikkeistä

Noin 20–40-vuotias mies yritti raiskata naisen puukolla uhaten Joensuun Noljakan pururadalla.

Poliisi pyytää uudemman kerran yleisöltä vihjeitä epäillyn raiskaajan liikkeistä. Tuntematon mies yritti raiskata naisen puukolla uhaten Noljakan pururadalla Joensuussa viime sunnuntaina 9. lokakuuta iltapäivällä kello kolmen ja neljän välillä.

Mies hyökkäsi pururadalla vastaan kävelleen naisen kimppuun ja uhkasi tätä puukolla. Mies yritti riisua naisen housuja. Nainen onnistui pakenemaan paikalta.

Poliisi on jakanut pitkän listan tunnusmerkkejä miehestä. Hän on noin 170 senttiä pitkä ja iältään noin 20–40-vuotias. Ruumiinrakenteeltaan hän on laiha ja kapeakasvoinen ja huonoryhtinen. Poliisin mukaan miehen silmät ovat huomiota herättävän suuret.

Mies puhui englantia murtaen ja vaikutti päihtyneeltä. Hänen ihonvärinsä on vaalea.

Tapahtumahetkellä miehellä oli yllään mustasininen takki ja takin alla mahdollisesti beigen värinen huppari. Tummansinisen tai mustan pipon resoria oli käännetty leveästi. Hänellä oli oikeassa kädessään hopeinen rannekello. Miehen käyttämän puukon kahva oli punainen tai oranssi.

Poliisi pyysi yleisön apua jo aiemmin kuluvalla viikolla epäillyn tekijän tunnistamiseksi ja löytämiseksi.

Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä Itä-Suomen poliisilaitoksen päivystysnumeroon numeroon 0295 415 455, vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.