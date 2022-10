Cinderella Noel III -jahdilla on pituutta 35 metriä.

Hulppea Cinderella Noel III -jahti on saapunut Helsinkiin. Alus kuuluu tiettävästi sveitsiläismiljönääri Konrad Schnyderille.

Ilta-Sanomien lukija nappasi jahdista kuvan keskiviikkona Kauppatorin rannassa.

Jahdilla on pituutta 35 metriä ja se valmistui vuonna 2019. Aluksessa on 5 hyttiä ja sille mahtuu 10 matkustajaa. Aluksella työskentelee viiden hengen miehistö.

Schnyder on radanrakennuskonserni Sersa Groupin toimitusjohtaja. Hän on vieraillut Suomessa useaan otteeseen, sillä perheellä on kesäasunto Kyläniemessä Taipalsaarella. Esimerkiksi vuonna 2019 juuri valmistunut jahti nähtiin Lappeenrannan satamassa.

Perheen rakkaus Saimaan seutuun on syntynyt jo parikymmentä vuotta sitten. Konrad Schnyderin yritys urakoi aikoinaan Lappeenrannan alueella. Sen jälkeen perhe on viettänyt kesiään Saimaalla.

Schnyder on kertonut tekevänsä kesäisin töitä aluksella olevassa toimistossaan.