Osassa suomalaistelevisiossa näkyvä Posi Tv julistaa räikeää venäjämielistä propagandaa. Kanavan perustajan Ilkka Tiaisen mukaan kyse on erilaisten näkökulmien esittämisestä.

Ilkka Tiainen on tuttu hahmo Valta kuuluu kansalle -puolueen riveistä. Nyt hän tekee televisiokanavallaan Venäjää myötäileviä ”uutisia”.

”Rakkaat katsojat, tälläkin viikolla jatkamme totuuden etsimistä.”

Näin ilmoittaa juontaja Ilkka Tiainen Posi Tv -kanavan uutislähetyksen aluksi.

Verkossa pyörivä Posi Tv on erikoinen tapaus suomalaisella televisiokartalla.

Kanava kertoo keskittyvänsä ”inspiroivaan ja viihdyttävään sisältöön”. Posi Tv toteaa antavansa ”suomalaisten mielille vaihtoehdon inspiroitua, kokea ja tuntea sitä kaikkea hyvää, mitä maastamme löytyy”.

Kaksi vuotta sitten perustettu kanava on keskittynyt viime vuoden lopulta lähtien omien ”uutisten” ja ”erikoislähetysten” tekemiseen.

Kyse ei ole kuitenkaan journalistisen riippumattomasti toteutetuista uutisista. Posi Tv esittää yksipuolisesti venäjämielistä propagandaa, koronarokotekielteisyyttä ja salaliittoteorioita.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin Posi Tv:n muun muassa kyseenalaistaneen lähetyksessään Butshan verilöylystä todeksi vahvistettujen kuvien aitouden.

Yhdessä uusimmista jaksoistaan (4.10.) Posi Tv taas käsittelee Itä-Ukrainassa Venäjän osittain valtaamilla alueilla syyskuussa järjestettyjä ”kansanäänestyksiä”.

Venäjän masinoimissa ”äänestyksissä” Luhanskin, Donetskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueet liitettiin laittomasti osaksi Venäjää.

Kansainvälisessä yhteisössä valekansanäänestykset ja alueliitokset on tuomittu laajalti.

Posi Tv:n lähetyksessä juontaja Ilkka Tiainen toteaa selkeänumeroisten äänestystuloksen tarkoittavan sitä, että Itä-Ukrainan venäläisväestö pääsee viimein ”nationalistien kaappaamasta Ukrainasta takaisin äitimaa Venäjään”.

Samassa lähetyksessä Tiainen haastattelee Donetskin alueella vuodesta 2015 asunutta Janus Putkosta. Putkonen tunnetaan kansallismielisten ja rasististen Verkkomedia-sivuston ja MV-median päätoimittajana.

Donetskissa Putkonen on toiminut Venäjän rahoittaman Doni news -propagandakanavan johtajana.

Myöhemmin jaksossa esitetään myös suodattamatta pitkiä pätkiä Venäjän presidentti Vladimir Putinin Suur-Venäjän valloitusfantasiaa puhkuvaa puhetta.

Lähetyksen aluksi Tiainen toteaa Posi Tv:n näyttävän asiat ”niin kuin ne ovat”.

Keväällä 2020 lanseeratun Posi Tv:n perustaja ja päätoimittaja on kanavan juontajanakin toimiva Ilkka Tiainen.

Alavudella asuva Tiainen on viime vuosilta tuttu nimi politiikasta. Alkujaan hän on pitkän linjan keskustalainen. Vuonna 2020 Tiainen pyrki keskustan puheenjohtajaksi.

Ilkka Tiainen keskustan puoluekokouksessa Oulussa syyskuussa 2020. Tiainen kisasi puolueen puheenjohtajuudesta Annika Saarikon, Petri Honkosen, Katri Kulmunin ja Jari Tasasen kanssa. Lopulta Saarikko valittiin puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajuuden mentyä sivu suun Tiainen erosi keskustasta ja perusti vuonna 2021 Valta kuuluu kansalle -puolueen Ano Turtiaisen kanssa.

Puheenjohtaja Turtiaisen ympärille henkilöitynyttä puoluetta on kuvattu arvokonservatiiviseksi ja radikaaliksi oikeistoryhmittymäksi.

Moni puolueen jäsen on muun muassa kiistänyt tieteellisesti todistetut koronaviruspandemian ja ilmaston lämpenemisen.

Tiainen toimii VKK:n varapuheenjohtajana sekä puolueen kaupunginvaltuutettuna Alavudella.

Viime vuoden lopulla Tiainen sai syytteen kieltäydyttyään koronatestistä ulkomaan matkansa jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Asia on menossa käsittelyyn Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Viime keväänä poliisi otti Tiaisen kiinni Helsingissä koronarajoituksia vastustaneessa mielenosoituksessa. Tiainen oli paikalla kristillisen Alfa-Tv:n toimittajana. Mielenosoituksen jälkeen Tiaisen toimittama AlfaStudio-ohjelma lopetettiin.

Helsingin käräjäoikeudessa on parhaillaan vireillä käsittely, jossa Tiaista syytetään niskoittelusta poliisia vastaan.

Posi Tv Oy:n Tiainen perusti puolisonsa Olga Novikovan kanssa vuonna 2019. Tiainen esiintyy usein julkisuudessa, kuten Twitter-tilillään, myös nimellä Ike Novikoff.

Alavuden Sapsalammilla asuva pariskunta on tehnyt televisiotuotantoja tätä ennen myös Good Tv -nimen alla.

Televisiotuotantojen ja dokumenttien lisäksi on Tiaisella on ollut yritystoimintaa muillakin aloilla. Hän on pyörittänyt Helsingissä muun muassa majoitusalan yritystä sekä mainostoimistoa.

Syksyllä 2020 Yövy.fi Oy, jonka hallituksen puheenjohtajana Tiainen toimi, määrättiin konkurssiin Helsingin käräjäoikeudessa.

1. varapuheenjohtaja Ilkka Tiainen sekä puheenjohtaja, kansanedustaja Ano Turtiainen Valta kuuluu kansalle -puolueen ensimmäisessä puoluekokouksessa Mikkelissä kesäkuussa 2022.

Posi Tv -kanavalle Tiainen on päätoimittanut ”uutisia” nyt vuoden ajan.

Aluksi jaksoja lähetettiin pelkästään netissä, mutta kesän alusta lähtien Posi Tv on näkynyt verkon lisäksi antennitelevisioissa kanavapaikalla 27.

Kaapelitalouksissa kanavaa ei nähdä. Tiaisen mukaan kaapelilähetyksistä vastaavat yhtiöt eivät ole halunneet Posi Tv:tä näkyville.

– Elisa ilmoitti, etteivät heidän asiakkaat tarvitse tällaista sisältöä, kotoaan Alavudelta tavoitettu Tiainen vastaa Ilta-Sanomille.

Tiainen linjaa Posi Tv:n tehtäväksi ”yksipuolisen mediauutisoinnin laajentamisen” ja ”laajempien näkökulmien tarjoamisen”.

Miksi kanavalla esitetään venäjämielistä propagandaa, rokotevastaisuutta ja salaliittoteorioita, Ilkka Tiainen?

– Tuossa on kolme väärää argumenttia. Se, että tuomme Venäjän näkökulman esille, ei tee meistä venäjämielisiä. Mitä venäjämielisyys edes tarkoittaa? Emme ole myöskään rokotevastaisia.

Kiistämätön tosiasia on, että Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaan ja loukannut samalla räikeästi toisen maan suvereniteettia. Miksi tämänkin jälkeen kerrotte yksipuoleisesti Venäjän propagandaa vaikkapa Itä-Ukrainan ”kansanäänestyksistä” tai suodattamattomia pätkiä Putinin puolustuspuheesta valloituksen oikeutukselle?

– Käynnissä on sotatilanne. Tilanne ole missään nimessä mustavalkoinen, vaikka se niin yritetään esittää. Olemme rauhan puolella emmekä ole missään vaiheessa kiistäneet, että Venäjä olisi sodan aloittanut.

– Mielestäni on kuitenkin tärkeää näyttää myös toinen näkökulma, koska se puuttuu keskustelusta. Eihän vastuullisen median tehtävänä ole laittaa sanoja kenenkään suuhun, edes presidentin. Se, että annamme Kremlin lausunnolle sijaa, ei ole propagandaa.

Tiainen perustelee Venäjän näkökulman esittämisen tärkeyttä sillä, että sen kuultuaan ihmiset voivat hänen mielestään ”päättää itse, mihin uskovat”.

Ilkka Tiainen puhumassa Valta kuuluu kansalle -eduskuntaryhmän kokouksessa syyskuussa 2021. Kuulijana puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen.

Posi Tv:n näkemys sille, että kaikki näkökulmat on tärkeää esittää, on lähtökohtaisesti yksi journalismin perustoista.

Lähetyksissään Posi Tv julistaa kuitenkin propagandatyylisesti lähes yksistään Venäjän hallinnon vääristelemää viestiä, syyttäen samalla länttä ja valtamediaa vaikenemisesta.

Haastattelun aikana Tiaisen puhe polveilee Yhdysvallan ja sotilasliitto Naton laajentumisaikeista idässä Ukrainassa länsimaiden hallitsemiin ”biolaboratorioihin” – samaan retoriikkaan, joilla Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan mielikuvaa ”pahasta lännestä”.

Tiainen väittää, että Posi Tv:tä tehdään journalistisin perustein. Hänen mukaansa kaikki kanavan käyttämät tiedot tarkistetaan vähintään kahdesta lähteestä. Kanavan lähteiksi Tiainen listaa suuret uutissivustot Suomesta ja ulkomailta, kuten iltapäivälehdet, Ylen ja uutistoimisto Reutersin.

Samalla kanava perustaa tietonsa myös erilaisten salaliittosivustojen, kuten vaikkapa koronaviruspandemian kieltävään The Light -omakustanteeseen.

Lisäksi osa Posi Tv:n jaksoista on tehty yhteistyössä koronarokotevastaisen salaliittosivuston kanssa.

Kanavan toimittaja Ville Puromäki oli viime kunnallisvaaleissa ehdolla kristallipuoleen listoilla. Henkisyyttä ja ”korkeampaa tietoisuutta” korostavan kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen on todennut, ettei puolue usko koronaviruspandemiaan.

Posi Tv:tä rahoitetaan katsojien kuukausimaksujen avulla. Tiainen ei ensin halua sanoa kanavan nykyistä tilaajamäärää ”liikesalaisuuteen” vedoten, mutta myöntää sen lopulta olevan 500 – 1 000 välillä.

Posi Tv on myös rahoittanut toimintaansa myymällä luomutuotteita sisältäviä ”valmiuslaatikoita”.

Tiainen toteaa kanavan taustalla olevan myös ”puolen tusinaa” kotimaista piensijoittajaa.

– He ovat sijoittaneet meidän aiempaan osakeantiin ja omistavat pienen osan yhtiöstä. He haluavat tukea tiedonvälitystä.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäsenyyttä Posi Tv ei ole hakenut. Tiedotusvälineiden perustama JSN valvoo hyvää journalistista tapaa Suomessa ja puolustaa samalla sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Valtaosa suomalaismedioista on JSN:n jäseniä.

Tiainen itse kertoo hakeneensa journalistina neuvoston jäsenyyttä, mutta sitä ei ole hyväksytty.

Ilkka Tiainen poistuu lavalta puheensa jälkeen keskustan puoluekokouksessa syyskuussa 2020.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Posi Tv:lle lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan televisiotoimintaan. Vuoden mittaisella luvalla kanava voi harjoittaa televisiotoimintaa 8. toukokuuta 2023 asti.

Miten selkeää propagandaa levittävä kanava voi saada luvan toimia Suomessa?

Kyse on siitä, että lähetyslupia hallinnoiva Traficom myöntää toimiluvat puhtaasti perustuen lakiin sähköisen viestinnän palveluista.

– Ministeriö vastaa lainsäädännöstä, me virastona olemme pitkälti toimeenpaneva taho ja toimimme lain pykälien mukaan, Traficomin Taajuudet ja Media -kokonaisuuden päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen sanoo.

Lain nojalla lähetyslupa voidaan evätä silloin, jos syntyy ilmeinen syy epäillä kanavan syyllistyvän kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, terrorismiin kehottamiseen, kuvaohjelmalain ikärajasääntelyn noudattamatta jättämiseen tai viestintäpalvelulain rikkomiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston päällikkö Jarkko Saarimäki toteaa ilmeisen syyn epäillä nostavan luvan myöntämisen kynnyksen hyvin korkealle.

– Pitäisi olla jo melkein todennäköistä, että luvan hakija tulee sääntelyä rikkomaan.

Traficomin mukaan haettuja lähetyslupia ei ole tähän mennessä evätty lain nojalla.

Myös Posi Tv:n kohdalla Traficom on katsonut, ettei laki aseta estettä lähetyksille.

Saarimäen mukaan rima lähetystoimilupien säätelylle on hyvin tiukka, koska ne liittyvät Suomessa perusoikeutena olevaan sananvapauteen.

– Sananvapaus on erittäin suojeltu perusoikeus Suomessa. Se on tärkeimpiä vapaan keskustelun mahdollistavia asioita. Siihen tehtävät harkinnat ja rajoitukset on tehtävä hyvin tarkkaan.

– Täällä on voitava tuoda esille myös eriäviä näkemyksiä. Dialogia on pystyttävä käymään erilaisten lähtökohtien näkökulmasta, Saarimäki jatkaa.

Valtiollisella tasolla tilanne on eri. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Euroopan unioni kielsi Suomessa ja muualla EU:n alueella muun muassa Venäjän valtiollisen RT:n (entinen Russia Today) lähetykset systemaattisen disinformaation vuoksi.

Lue lisää: Venäjän valtiollinen Russia Today -kanava ja uutistoimisto Sputnik eivät saa enää toimia EU:ssa

Lähetyslupien myöntämisen perusteet nousevat Saarimäen mukaan säännöllisesti esiin viestintäministeriöön tulevissa yhteydenotoissa sekä keskusteluissa. Viestintälakiin ei ole silti suunnitteilla muutoksia sen osalta.

– Ministeriössä emme ole ainakaan vielä tunnistaneet, että kansallisella tasolla olisi kuitenkaan tarvetta lähteä puuttumaan sananvapauden ydinalueeseen. Toki on hyvä muistaa, että kyse on poliittisesta päätöksestä, Saarimäki summaa.

Lain sijaan ensisijainen keino propagandaan puuttumiseen on Saarimäen mukaan kasvattaa ihmisten kykyä ymmärtää ja omaksua erilaisista lähteistä tulevaa informaatioita.

– Mitä paremmin opetamme ihmisille medialukutaitoa ja ymmärrystä arvioida tietoa kriittisesti, sitä valmiimpia olemme yhteiskuntana propagandan ja disinformaation levittämiseen.

Yksi aiheen ympärillä käytävä keskustelu on viranomaisten harkintavallan lisääminen.

Viestintäoikeuden dosentti ja yliopistotutkija Riku Neuvonen totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että lähetyslupia myöntäville viranomaisille voisi olla tarpeen lisätä harkintavaltaa pelkän oikeusperusteisuuden lisäksi.

Viestintäministeriössä harkintavalta asiassa nähdään kaksipiippuisena asiana.

– Totta kai tässä maailmantilanteessa voisi olla helppo sanoa, että harkinnanvaraisuuden lisääminen saattaisi olla perusteltua. Mutta jossain toisessa tilanteessa ja ajassa viranomaisen harkintavalta voisi olla negatiivinen asia, estäen mielipiteitä jotka olisi tärkeää pysytä esittämään, Saarimäki tuumaa.

Saarimäen mielestä nyt käytössä oleva käytäntö on parempi sananvapauden kannalta.

– Se, ettei ennakkosensuuria ole ja että arviointi mahdollisten rikosten tunnusmerkistön täyttymisestä tehdään jälkikäteen, on sananvapauden kannalta vahvempi lähestymistapa.