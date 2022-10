Puolustusministeri tapaa turkkilaisen ja unkarilaisen kollegansa keskiviikkona Brysselissä.

Bryssel

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) saapui keskiviikkona Naton päämajaan Brysseliin hetkellä, jota hän kuvasi historialliseksi.

– Suomi ottaa ensimmäistä kertaa tarkkailijajäsenenä osaa Naton puolustusministeri­kokoukseen. Odotamme tietenkin kovasti sitä, että pääsemme täysjäseniksi, Kaikkonen sanoi kansainväliselle medialle päämajarakennuksen aulassa.

Jäsenyysprosessi on Kaikkosen mukaan mennyt hyvin. Jäljellä on enää kaksi maata, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjoja puolustusliittoon.

Keskustelut näiden kahden kanssa jatkuvat Brysselissä: Kaikkonen tapaa keskiviikkona kahdenvälisesti Turkin ja Unkarin puolustusministerit Hulusi Akarin ja Tibor Benkon. Torstaina on kolmeen pekkaan pidettävä kokous tutun ruotsalaisen kollegan Peter Hultqvistin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin kanssa.

Ratifiointiasia tuskin kuitenkaan etenee puolustusministerikokouksessa – voimakkaasti politisoituneet prosessit Turkissa ja Unkarissa ovat tiukasti kiinni maiden itsevaltaisten johtajien Recep Tayyip Erdoganin ja Viktor Orbanin mielenliikkeistä.

Suomalaismedialle Kaikkonen kertoi odottavansa kahdenvälisiltä kokouksilta päivitystä siihen, missä mennään.

– Ainakin sellainen tilannekatsaus kiinnostaisi. Millainen näkymä on sen suhteen, että ratifiointi mahdollisesti olisi etenemässä Unkarissa ja Turkissa? Totta kai tuomme esille sen toivomuksen, että molemmissa maissa voitaisiin kohtuullisen pian edetä, Kaikkonen sanoi liikoja lupailematta.

– Jos on jotakin terveisiä suuntaan tai toiseen, niitä on mahdollista tässä välittää. Turkin suhteenhan me olemme Madridin huippukokouksessa sopineet tietyn rakenteen, joilla näitä keskusteluja käydään. Turkki voi kyllä luottaa siihen, että Suomi on sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun.

Erdogan on omasta puolestaan antanut ymmärtää, ettei hänellä ole mitään Suomen jäsenyyttä vastaan. Ruotsin suhteen hän on paljon kriittisempi – presidentti on puhunut julkisuudessa ”terroristien” kävelemisestä vapaana Ruotsissa. Lausunto viittaa Ruotsissa asuviin kurdeihin, joista osa kannattaa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta.

Kaikkosen mukaan Suomen tavoitteena on edelleen se, että Suomi ja Ruotsi menevät yhtä jalkaa Natoon.

IS kysyi Kaikkoselta, saako Suomi Brysselissä tukea pyrkimyksiinsä puolustusministeri Austinilta.

– Katsotaan. Yhdysvallat on tukenut vahvasti Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia. Uskon, että näin on vastakin. Varmaan huomisiltana voimme kertoa tarkemmin näiden kokousten terveisistä.

Kokouksen tärkein asia keskiviikkona on Ukrainan tukeminen Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Brysselissä kokoontuu yli 40 valtion edusta niin sanotussa Ramsteinin formaatissa. Ukrainan toivomuslistan kärjessä ovat ilmapuolustusjärjestelmät.

Suomi aikoo kantaa kortensa kekoon edelleenkin.

– Me olemme antaneet yhdeksän erillistä apupakettia Ukrainalle tähän mennessä, ja lisäksi muun muassa koulutustukea, humanitaarista apua ja taloudellista apua. Kyllä meillä on tarkoituksena se, että apua jatketaan niin kauan kuin tarvitaan. Todennäköisesti tulemme myös puolustusmateriaalia jatkossa Ukrainaan toimittamaan, Kaikkonen sanoi.