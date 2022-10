STM antoi uuden ohjeen lääkejodin käytöstä.

Tiistaina sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi uudistetun ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Uuden ohjeistuksen mukaan alle 40-vuotiaita suositellaan ottamaan lääkejodia ydinvoimalaonnettomuuden kaltaisissa säteilyvaaratilanteissa.

Ydinonnettomuustilanteessa kilpirauhaseen kohdistuu moninkertainen määrä radioaktiivista säteilyä. Radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen voi estää ottamalla lääkejodia, jonka sisältämä kaliumjodidi täyttää kilpirauhasen ja estää radioaktiivisen jodin imeytymisen rauhaseen.

Erityisen tärkeää jodin ottaminen ydinonnettomuustilanteessa on sikiöille, pienille lapsille ja kasvuiässä oleville. Yli 40-vuotiaille jodia ei enää suositella. Aiemmin voimassa ollut, vuoden 2002 ohje koski myös yli 40-vuotiaita.

STM:n erityisasiantuntija Elina Asola sanoo, että aikuisten ja varttuneiden aikuisten kilpirauhaset eivät ole yhtä herkkiä säteilyaltistukselle eli lääkejodista ei ole hyötyä yli 40-vuotiaille.

– Kilpirauhasen herkkyys säteilyn aiheuttamalle haitalliselle vaikutukselle pienenee iän myötä.

Asola sanoo myös, että lääkejodin mahdolliset haittavaikutukset ovat todennäköisempiä yli 60-vuotiailla.

Myös Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler sanoo, että yli 40-vuotiaille lääkejodista ei ole hyötyä. Apteekkariliitto suosittelee, että joditabletteja hankitaan vain talouksiin, joissa on alle 40-vuotiaita tai raskaana olevia henkilöitä.

– Jos ihmisen kilpirauhaseen päätyy radioaktiivista jodia, on riski, että hän sairastuu kilpirauhassyöpään. Riski yli 40-vuotiailla on niin pieni, että he eivät tule loppuelämänsä aikana siihen sairastumaan.

– Sen takia pienet lapset ja heidän kilpirauhasensa suojataan.

Hän ymmärtää huolen, joka ihmisissä on herännyt, mutta muistuttaa myös, että ydinonnettomuudessa on paljon muitakin riskejä. Lääkejodi suojaa ainoastaan kilpirauhasta, mutta radioaktiivinen säteily vaikuttaa myös muihin elimiin.

STM:n uusi ohjeistus perustuu WHO:n suositukseen, joka julkaistiin vuonna 2017 eli ohjeistus lääkejodin ikärajoista ei ole uusi. WHO:n aiempi suositus oli vuodelta 1999. Suositus perustuu tutkimuksiin, joita tehtiin Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Tutkimuksissa selvitettiin muun muassa kilpirauhassyövän yleisyyttä Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Lounais-Venäjällä laskeumalle altistuneilla lapsilla.

Kilpirauhassyöpä oli laskeuma-alueen lapsilla yleisempi kuin muulla väestöllä.

Aikuisilla vastaavaa kilpirauhassyövän ja laskeumalle altistumisen välistä yhteyttä ei ole havaittu.

STM:n uuden ohjeistuksen mukaan sisälle suojautuminen on edelleen ensisijainen toimi säteilyvaaratilanteessa. Viranomaiset ohjeistavat ottamaan lääkejodia, jos se on tarpeellista. Vaikka lääkejodin haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia, kilpirauhassairauksia sairastavien pitää olla varovaisia.

Apteekkariliiton Sandler pitää hyvänä, että STM antoi uuden ohjeistuksen, mutta muistuttaa myös, että akuuttia tarvetta joditablettien hankkimiseen ei ole.

– Nyt ei ole mitään akuuttia uhkaa.