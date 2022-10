HIVin ennaltaehkäisevää eli prep-lääkitystä käyttävät miehet, joilla on seksiä miesten kanssa

Prep-hoitoon jonottavat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa

HIV-tartunnan saaneet miehet, joilla on seksiä miesten kanssa ja joilla on ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita seksikumppaneita

Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, ollut viimeisen puolen vuoden aikana useita seksikumppaneita sekä vähintään yksi seuraavista: ryhmäseksiä, todettu seksitauti, vierailu kotimaassa tai ulkomailla paikoissa, joissa on ollut miesten välistä seksiä tai osallistuminen kotimaassa tai ulkomailla tapahtumiin, joissa on ollut miesten välistä seksiä.